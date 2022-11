Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., ferviente defensora del empoderamiento económico de las mujeres y de la igualdad de género, celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Emprendedora reafirmando su compromiso global con las mujeres emprendedoras a través de esfuerzos y asociaciones externas centradas en la elevación y el avance del espíritu empresarial femenino.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005727/es/

Deborah Gibbins, Mary Kay's Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Mary Kay, una empresa de desarrollo empresarial que opera en casi 35 países, empodera a las mujeres y apoya sus aspiraciones empresariales desde hace casi 60 años. La empresa colabora con los artífices del cambio a través de asociaciones centradas en el impacto en todo el mundo para ayudar a desmantelar las barreras que impiden el empoderamiento económico de las mujeres y acelerar su inclusión en el ecosistema empresarial.

VALOR DEL POTENCIAL Y LOS RETOS DEL EMPRESARIADO FEMENINO:

Ampliar la inclusión económica de las mujeres favorece a las familias, fortalece las comunidades y hace que las sociedades sean más resistentes. Los datos muestran que las mujeres tienden a reinvertir hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias y comunidades locales.1 Las investigaciones también muestran que las empresas propiedad de mujeres, aunque se ven afectadas de forma desproporcionada por las crisis económicas, son resistentes, ágiles y sostenibles.2 Las empresas propiedad de mujeres suelen responder a las crisis mediante la innovación, y abordan los retos globales más urgentes, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A pesar de la evidencia del efecto multiplicador de la iniciativa empresarial femenina, las mujeres empresarias siguen enfrentándose a obstáculos en todo el mundo derivados de la desigualdad en el acceso al capital, la educación profesional, la inclusión en la cadena de valor global y el acceso a los mercados para sus productos y servicios. A estas barreras se le suma la desigualdad de las leyes. El informe "Women, Business and the Law (Mujeres, empresas y leyes)" de 2022 reveló que casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar aún no gozan de los mismos derechos económicos que los hombres.3

Los retos son tan grandes que "Global Gender Gap Report (Informe global de brecha de género" de 2022 indicó que se necesitarán 151 años para eliminar la brecha de participación económica y de oportunidades entre hombres y mujeres.4

Cuando se excluye a las mujeres del ecosistema empresarial, las empresas y los inversores pierden una gran oportunidad de inversión. En Europa, por ejemplo, los estudios demuestran que aunque las mujeres obtienen la mitad del capital de inversión en comparación con los hombres, sus empresas generan el doble de ingresos por cada dólar invertido.5

En consonancia con su misión de enriquecer la vida de las mujeres, Mary Kay y sus socias se centran en promover el espíritu empresarial de las mujeres y en apoyar a las empresarias establecidas o aspirantes a serlo dondequiera que vivan.

Gracias al reconocimiento de que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son facilitadores y aceleradores críticos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés), la estrategia de sostenibilidad de Mary Kay a 10 años que se lanzó en 2021, Enriqueciendo Vidas Hoy para un Mañana Sostenible, se fundamenta en una fuerte perspectiva de igualdad de género y en un compromiso clave para empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo para el año 2030mediante iniciativas y asociaciones clave.Promover la participación económica de las mujeres no solo es bueno para el crecimiento sostenible, sino que también garantiza que nadie se quede atrás, un principio clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

"Inspiradas en nuestra misión como empresa de desarrollo empresarial fundada por una mujer para mujeres, creemos que debemos invertir en las mujeres y darles poder para que obtengan todos los beneficios de su participación económica, no solo en la economía sino en la sociedad en general. Estamos transformando el panorama de las mujeres emprendedoras abordando las barreras a las que se enfrentan mediante asociaciones clave destinadas a alterar el statu quo", afirmó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc.

ENTRE LAS ASOCIACIONES MÁS DESTACADAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN TODO EL MUNDO SE ENCUENTRAN:

-- El proyecto "SDG Pilot Village" en China: un proyecto de desarrollo para la reducción de la pobreza centrado en las mujeres Al reconocer que mejorar la vida de las mujeres rurales es fundamental para luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, el PNUD de China y Mary Kay, en colaboración con el gobierno chino, el sector público y las ONG asociadas, lanzaron el Proyecto "SDG Pilot Village" en Waipula, provincia de Yunnan (China) en 2017.6 El proyecto conjunto desmanteló las barreras a la iniciativa empresarial de las mujeres mediante la provisión de protección social y la creación de oportunidades empresariales ecológicas, apoyadas por los esfuerzos para mejorar el liderazgo de las mujeres en los foros de toma de decisiones de la comunidad. Como resultado de este proyecto centrado en el género (Fase I: 2017-2021): La tasa de pobreza local en el pueblo bajó del 28 % en 2017 al 0 % en 2020. Mediante la formación y el desarrollo de capacidades, 60 hogares y 193 personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza salieron de ella en 2020. 210 trabajadores migrantes temporales y 120 de largo plazo, en su mayoría mujeres, pudieron volver a su casa para tener un empleo o crear su propio negocio y reunirse con sus hijos y familias. 607 mujeres locales consiguieron empleo y aumentaron sus ingresos, y algunas se convirtieron en líderes de la comunidad, y asumieron funciones como miembros del comité del pueblo y gestoras de la hostelería local y las artes. La renta per cápita de la población creció hasta alcanzar los 14.128 RMB / 2.107 dólares en 2021. El proyecto avanzó en 12 de los 17 SDG.

-- The WE Empower UN SDG Challenge - Supporting Women Social Entrepreneurs (WE Empower UN SDG Challenge - Apoyo a las mujeres empresarias sociales) Desde 2019, Mary Kay es un socio principal de The WE Empower UN SDG Challenge. Una iniciativa codirigida por Vital Voices y el Laboratorio de Futuros Globales de la Universidad Estatal de Arizona , el concurso anual reconoce a 5 mujeres emprendedoras que promueven los SDG en sus comunidades y proporciona a las premiadas sesiones de formación para el desarrollo de capacidades y conexiones con expertos empresariales de todo el mundo.

-- The Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA - Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres) En 2019, junto a 6 agencias de la ONU, Mary Kay creó la Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) con la misión de crear un ecosistema favorable a las mujeres empresarias. Las 6 agencias de la ONU que componen la WEA son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Pacto Mundial de la ONU (UNGC, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) y ONU Mujeres.

LOS LOGROS CLAVE A TRAVÉS DE WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP ACCELERATOR INCLUYEN:

-- Desarrollo de políticas empresariales en México y Brasil En el transcurso de 2020 y 2021, la OIT llevó a cabo y publicó una evaluación del Desarrollo Empresarial de la Mujer (DEM) de las condiciones políticas que afectan en el emprendimiento de las mujeres, centrada en los sectores del comercio y la industria en la Ciudad de México, en apoyo a la WEA. La evaluación incluyó una serie de 19 recomendaciones prácticas para abordar las brechas institucionales que existen para las mujeres empresarias. En Brasil, la OIT trabajó con el Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) (SENAI) para abogar por el desarrollo empresarial de las mujeres a través de un paquete de campañas de comunicación y sensibilización, talleres de capacitación y eventos.

-- Lanzamiento de la Women's Entrepreneurship EXPO (EXPO de Mujeres Empresarias) En 2021, la primera EXPO sobre el espíritu empresarial de las mujeres, dirigida por ONU Mujeres con el apoyo de Mary Kay, organizó un campamento de entrenamiento en toda la región de Europa y Asia Central para mejorar las capacidades de las mujeres empresarias para atraer inversiones. Esto culminó en una Gala de presentación de inversores en abril de 2022, en el que 25 mujeres emprendedoras de nueve países (Turquía, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajistán, Kosovo, Kirguistán, Macedonia del Norte, Moldavia y Serbia) presentaron sus empresas en fase inicial y sus planes de negocio para abordar uno de los mayores retos a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras para hacer crecer sus negocios: el acceso al capital. Tras sus presentaciones, los inversores ofrecieron apoyo financiero, tutoría y oportunidades de establecer contactos a las empresarias para ayudarlas a ampliar sus negocios. Este mes, la segunda edición de la Women's Entrepreneurship EXPO en colaboración con PricewaterhouseCoopers, elBanco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y Yildiz Holding, como parte de Women's Entrepreneurship Accelerator y con el apoyo de Mary Kay, se reunieron mujeres empresarias y socios comerciales para movilizar y llevar a cabo acciones específicas para hacer avanzar el panorama del desarrollo empresarial de las mujeres.

-- Business Skills Development for Aspiring & Established Entrepreneurs (Desarrollo de habilidades empresariales para aspirantes y empresarios establecidos) El primer programa gratuito en línea Entrepreneurship Certificate Programme (Programa de certificación empresarial) desarrollado por ITC SheTrades en apoyo de WEA se lanzó en enero de 2022. Impulsado por Mary Kay, el plan de estudios digital de 27 móduloscubre las 7 etapas clave del viaje empresarial. Disponible en inglés, español y francés (y próximamente en árabe, ruso y chino), el plan de estudios incluye 200 vídeos y pretende enseñar a los aspirantes a empresarios y a los ya establecidos las habilidades para diseñar y crear sus empresas. Los participantes aprenden a adoptar una cultura empresarial, a desarrollar ideas de negocio y a aprender metodologías de puesta en marcha, a preparar un modelo de negocio, a diseñar una presentación, a identificar fuentes de financiación, a encontrar los socios y mentores adecuados y a crear un equipo. En 2022, la ITU desarrolló un proyecto para abordar la brecha de competencias digitales de género proporcionando a las mujeres y niñas acceso a módulos de aprendizaje gratuitos y de alta calidad necesarios para avanzar en la economía digital. La iniciativa, que se desarrollará a lo largo de 2023, se traducirá a varios idiomas. Con el apoyo de Mary Kay, el proyecto incluye 17 módulos en línea como la formación en habilidades digitales generales para mujeres empresarias aspirantes y experimentadas; habilidades digitales para mujeres empresarias del sector textil y de la confección, y habilidades de gestión para mujeres empresarias en tecnología. Estos módulos de aprendizaje proporcionan una amplia formación profesional para cualquier mujer empresaria, independientemente de su ubicación o enfoque empresarial.

-- Publicación de un informe de promoción global para involucrar al sector privado en Gender-Responsive Procurement (GRP) En 2022, ONU Mujeres publicó un informe de promoción en apoyo de WEA titulado Procurement's Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense (El valor estratégico de las adquisiciones. Por qué la contratación con perspectiva de género tiene sentido desde el punto de vista empresarial) e incluye un prólogo de Deb Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay. El informe destaca cómo las economías tienen mejores oportunidades de crecimiento y son más resistentes a las crisis si las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. También presenta pruebas convincentes de los beneficios de fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de suministro del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible. Se llevó a cabo una amplia consulta con 374 partes interesadas para crear una base empírica de por qué las empresas deberían adoptar la GRP.

-- Lanzamiento de un concurso de innovación para crear un ecosistema digital más inclusivo en materia de género Con el apoyo de Mary Kay, la ITU celebrará un concurso abierto de innovación el próximo mes, en el que un jurado de expertos seleccionará 10 mejores prácticas y soluciones digitales para crear un ecosistema más inclusivo en materia de género para las empresas emergentes y las empresas a gran escala, con el fin de abordar los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres empresarias en el desarrollo de tecnologías. Las ganadoras tendrán acceso a la Programa de Ecosistema de Innovación Digital donde recibirán capacitación y tutoría especializada.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, ha sido un parteaguas en el mundo empresarial, fundó la compañía de belleza de sus sueños en 1963 con una misión: Enriquecer la Vida de las Mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con millones de miembros de la Fuerza de Ventas independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y fragancias de vanguardia. Mary Kay cree en enriquecer vidas hoy para un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, promover la igualdad de género, proteger a los sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntranos en Facebook, Instagram, y LinkedIn o síguenos en Twitter.

________________

1 Harvard Business Review. 2013. "El auge mundial de las mujeres empresarias". 2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. "2020 Global Entrepreneur Report". Según el Informe 2020, el 54 % de las mujeres empresarias señalaron que, más allá de los ingresos, la reducción de su huella de carbono es su principal medida de éxito en la inversión, en comparación con solo el 41 % de los hombres. 3 Banco Mundial. 2022. "La mujer, la empresa y la ley 2022". 4 Foro Económico Mundial. 2022. "Informe sobre la brecha mundial de género 2022". 5 Banco Europeo de Inversiones. 2020. "Financiación de las mujeres empresarias: Cómo potenciar el crecimiento". 6 Los socios son: la China Women's Development Foundation (Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China), China International Center for Economic and Technical Exchanges (Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China), Women's Federation of Yunnan Province (Federación de Mujeres de la provincia de Yunnan) y el Gobierno del condado de Yongren. La Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China, el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China, la Federación de Mujeres de la Provincia de Yunnan y el Gobierno del Condado de Yongren.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005727/es/

Contacto

Comunicaciones corporativas de Mary Kay Inc. marykay.com/newsroom 972.687.5332 o media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.