Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., defensora global de la sostenibilidad empresarial y del empoderamiento de la mujer, participó recientemente en un intercambio de aprendizaje virtual organizado por Coral Triangle Center (CTC), The Nature Conservancy (TNC) y la Secretaría Regional de Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005236/es/

Mary Kay Inc. has worked to elevate women's leadership in marine conservation and to spotlight innovations and actions undertaken by women leaders across the Coral Triangle to protect marine biodiversity. (Graphic: Mary Kay Inc.)

El evento "Women Leaders Protecting the Coral Triangle's Threatened Biodiversity and Endangered Species" (Mujeres líderes que protegen la biodiversidad amenazada y las especies en peligro de extinción en el Triángulo de Coral) destacó las innovaciones y las acciones que las mujeres líderes del Triángulo de Coral emprendieron para proteger la biodiversidad marina, y las iniciativas exitosas lideradas por mujeres en la gestión sostenible de los recursos marinos y la protección de los océanos. El objetivo de estas iniciativas es proteger la biodiversidad, la acción climática y la gestión de áreas marinas protegidas, estrechamente vinculadas al objetivo global de proteger el 30 % de los océanos del mundo para 2030.

El Triángulo de Coral alberga algunos de los arrecifes de coral más diversos y bellos del mundo, donde conviven más de 250 especies de peces. Sin embargo, muchos de los animales y ecosistemas marinos del Triángulo de Coral están amenazados por las actividades del ser humano.

Mary Kay fue parte del grupo de panelistas junto a CTC, CTI-CFF, TNC, y también WWF Malaysia, Conservation International, y la Universidad de Filipinas Diliman, donde se compartieron historias inspiradoras sobre la protección de las tortugas marinas, los dugongos, los tiburones y la pesca sostenible.

Mary Kay apoya muchos proyectos exitosos en cuanto a conservación del ambiente, la igualdad de género y el empoderamiento económico de las comunidades. En el Triángulo de Coral, Mary Kay continúa colaborando con TNC y las mujeres de Papúa Nueva Guinea y Mangoro Market Meri, un grupo que comercializa productos sostenibles de los manglares, como mariscos y cangrejos de fango, siempre protegiendo los manglares para que no sean explotados por su madera. Esta comunidad recibe capacitación en liderazgo, conocimientos financieros y gestión empresarial para generar ingresos y oportunidades de empleo tan necesarios, sin descuidar el ecosistema de los manglares.

Mary Kay también ha brindado su apoyo al trabajo realizado por TNC con KAWAKI en las Islas Salomón para proteger las tortugas marinas e implementar programas educativos para la conservación y la salud de las comunidades en Arnavon Community Marine Park. Estos programas incluyen la capacitación en materia de género de 30 guardaparques, miembros de KAWAKI y otros habitantes de la comunidad interesados en comprender y desafiar las normas regidas por el género que pueden inhibir la participación de las mujeres en el parque. Los programas de Mary Kay sobre conservación y salud han llegado a 2000 personas de escuelas y comunidades locales.

Para obtener más información sobre el compromiso de sostenibilidad de Mary Kay, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sostenibilidad global de Mary Kay: Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible.

Acerca de Mary Kay Inc.

Una de las pioneras en romper el techo de cristal, Mary Kay Ash fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con una fuerza de ventas independientes compuesta por millones de miembros en casi 40 países. Como compañía de desarrollo empresarial, Mary Kay se ha comprometido con el empoderamiento de las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay tiene la convicción de que hay que enriquecer la vida hoy para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se centran en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Para más información, visite marykayglobal.com, puede encontrarnos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o puede seguirnos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005236/es/

Contacto

Comunicaciones corporativas marykay.com/newsroom 972.687.5332 o media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.