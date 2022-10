Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay, como líder desde hace décadas en el empoderamiento de las mujeres y en la ciencia innovadora, celebra a las mujeres jóvenes que se están haciendo cargo de su futuro a través del liderazgo, la innovación y el empeño para destacarse en los campos de STEAM. Las mujeres constituyen solo un 28 % de la fuerza laboral en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEAM, por sus siglas en inglés). [1] Al ofrecer apoyo continuo para las jóvenes en los campos de STEAM, ellas continúan la misión de Mary Kay, que es mejorar la vida de las mujeres en todas partes.

Mary Kay is committed to inspiring young women making tremendous contributions to STEAM fields to continue to pursue their dream. (Photo: Mary Kay Inc.)

"Cuantas más mujeres jóvenes obtengan acceso a la educación de STEAM habrá un aumento de mujeres que adopten carreras en esos campos. A su vez, esto proporciona acceso a oportunidades más equitativas para las mujeres, reduce la brecha salarial de género, apuntala las economías y elimina el sesgo en el campo científico y otros campos relacionados", expresó la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Producto y Ciencia de Mary Kay Inc. "Cada día, mediante la innovación y las ciencias, mujeres de todas partes del mundo están resolviendo algunos de nuestros problemas más complejos, pero queda mucho por hacer para reconocer sus contribuciones, darles una voz y aumentar su representación en el área de STEAM".

Las mujeres jóvenes que tienen becas en los campos de STEAM de Mary Kay y en campañas sociales presentan a las jóvenes de todo el mundo que están contribuyendo de manera destacada en los campos de STEAM. Ivanna Hernandez, aspirante a astrónoma y entusiasta del aeroespacio, de Colombia, fue la ganadora de las becas de Mujeres Jóvenes en el campo de STEAM y recibió una segunda beca para seguir con su educación para lanzarse a su sueño de convertirse en la primera mujer latinoamericana astronauta que vaya a Marte.

Para celebrar la Semana Mundial del Espacio, Mary Kay creó un video que pone énfasis en la importancia de las oportunidades de la educación de STEAM para ayudar a las jóvenes a llegar a las estrellas, mujeres jóvenes como Ivanna.

"Las mujeres jóvenes de Colombia tienen muy poco acceso a la educación de STEAM, especialmente en el campo aeroespacial. Al crear conciencia en el programa y perseguir mi pasión de ir al espacio, espero darle más oportunidades a las jóvenes de Colombia que estén interesadas en buscar una educación superior y carreras en las áreas de STEAM", manifestó Ivanna Hernandez. "Las mejores soluciones se logran cuando uno dispone de un equipo diverso capaz de notar todas las deficiencias que presenta un problema o un diseño. Dado que las mujeres tienen diferentes orígenes sociales y necesidades específicas, nuestra contribución complementa y llena espacios vacíos que se han subestimado durante años".

Mary Kay se enorgullece de continuar su compromiso de proveer oportunidades educativas para las mujeres jóvenes de todo el mundo invirtiendo en su futuro y siendo testigo de sus estudios en el campo de STEAM.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para obtener más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

