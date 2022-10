Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc.,promotora y defensora global del empoderamiento femenino y la igualdad de género desde hace mucho tiempo, ha publicado una declaración sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) para festejar el Mes Mundial de la Concienciación sobre la Diversidad y ha organizado una cumbre sobre diversidad, equidad e inclusión en paralelo al Día Mundial de la Inclusión.

Con estas iniciativas, Mary Kay demuestra que se hace responsable ante los demás de sus compromisos de DEI, que se centran en tres conceptos fundamentales: comprender a través del conocimiento, exigir la acción y garantizar un cambio transformador sostenible dentro de nuestra compañía, entre nuestros socios comerciales y en las comunidades a las que servimos.

"Mary Kay ha operado con la intención de desafiar el statu quo desde sus inicios, abriéndoles puertas a las mujeres y a diversos grupos desde 1963. Estamos convencidos de que el sector privado tiene un papel fundamental que contribuirá a lograr el cambio social. Con nuestras acciones corporativas, nos comprometemos a promover la diversidad y a garantizar la inclusión en nuestra empresa. Reconocemos que la lucha por la igualdad va más allá de nuestras paredes y por eso defendemos los esfuerzos en las comunidades que tocamos en todo el mundo", comentó al respecto Julia A. Simon, directora jurídica y directora de Diversidad e Inclusión de Mary Kay.

Declaración de la compañía sobre diversidad, equidad e inclusión

Nuestra posición

Siendo una compañía global, consideramos que nuestra diversidad es una fortaleza que fomenta la innovación y el crecimiento. Nos esforzamos por guiarnos por nuestros valores y propósitos fundacionales y celebramos la diversidad y cultivamos un lugar de trabajo y una sociedad inclusivos desde hace casi 60 años.

Fundada por una mujer que desafió las normas de género de su época y superó muchas barreras en un momento en que apenas un tercio de las mujeres estadounidenses formaban parte de la fuerza laboral, la DEI está en el corazón de la misión de Mary Kay en pos de avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres y en la igualdad de género.

A nivel interno, nos hemos comprometido a promover la diversidad y garantizar que todos tengan voz en nuestra compañía. Presentes en casi 40 mercados, consideramos que la DEI es clave en nuestra forma de operar y a lo largo de los años, hemos tomado medidas coordinadas para integrar la DEI como estrategia central para el crecimiento de nuestro negocio. Intentamos crear un entorno en el que las personas puedan expresar y compartir diferentes pensamientos, experiencias y perspectivas, garantizando que se sientan vistas, escuchadas y respetadas.

Nuestra estrategia de sostenibilidad a 10 años, que hemos denominado "Enriquecer la vida hoy para tener un mañana sostenible", adopta un enfoque holístico de la DEI y se centra en tres conceptos fundamentales: conocimiento, acción y cambio.

Con medidas concretas y asociaciones, trabajamos denodadamente para conseguir una cultura más inclusiva, diversa y equitativa en nuestra empresa y en nuestras comunidades. Hemos asumido el compromiso de apoyar los esfuerzos de DEI y de alcanzar nuestra meta de entender a través del conocimiento, exigir acción y asegurar un cambio sostenible y duradero a través de las siguientes áreas de enfoque interno:

Asegurar el progreso de la DEI en Mary Kay

-- Capacitación y compromiso de los empleados

-- Cartera de productos diversa

-- Diversidad de proveedores y compras inclusivas

-- Riesgos sociales en la cadena de suministro

Representación y liderazgo femenino

Al liderar con el ejemplo y reflejar nuestra creencia en la importancia de una mayor representación y liderazgo de las mujeres en el lugar de trabajo, Mary Kay está poniendo en práctica nuestros valores y compromisos:

(Datos de agosto de 2022)

-- El 62% de la fuerza laboral global está compuesto por mujeres

-- El 54% del equipo ejecutivo son mujeres; el 38% son negros, indígenas y personas de color

-- El 53% de los vicepresidentes y cargos superiores son mujeres

-- El 57% de los directores y cargos superiores son mujeres

-- El 59% de los gerentes y cargos superiores son mujeres

-- El 70% de los líderes de mercado son mujeres

-- El 60% de los puestos de liderazgo en nuestros 10 principales mercados están ocupados por mujeres

Diversidad de proveedores y adquisiciones con perspectiva de género

(Datos de la cadena de suministro sólo en EE.UU. de febrero de 2021)

-- El 66% de nuestro equipo de compras son mujeres

-- El 12% de nuestros proveedores indirectos son mujeres, minorías o veteranos de guerra

-- El 5% de nuestros proveedores directos son mujeres, minorías o veteranos de guerra

Retención de empleados

-- El 41% de los empleados globales de Mary Kay han estado en la compañía durante más de 10 años

-- El 47% de los empleados de Mary Kay en Estados Unidos llevan más de 10 años en la compañía

Congruencia con las normas internacionales

En 2019, Mary Kay firmó los Principios de empoderamiento femenino y en 2021 la compañía se convirtió en un Creador de Compromisos con las Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad para acelerar el progreso de la igualdad de género para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reconociendo la necesidad de seguir avanzando, Mary Kay participa en el Programa Acelerador del Objetivo de Igualdad de Género del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 2022-2023 con el fin de seguir implementando sus objetivos corporativos ambiciosos para mejorar la representación y el liderazgo de las mujeres en la compañía y en nuestra cadena de suministro

Abordar las disparidades raciales y de género

Sabemos que la lucha por la igualdad va más allá de nuestras paredes, y por eso apoyamos los esfuerzos de nuestras comunidades para superar las disparidades raciales y de género. A través de nuestras asociaciones y colaboraciones externas, nos comprometemos a hacerle frente al racismo y a la discriminación y aplicamos una metodología interseccional centrada en desmantelar las barreras que les impiden a las mujeres y a las niñas procedentes de minorías acceder a las oportunidades.

Amplificamos el impacto a través de nuestras asociaciones externas

-- Abordar la violencia de género

-- Consolidar el liderazgo y la participación de las mujeres

-- Promover la equidad en las oportunidades educativas

-- Superar los prejuicios en las tecnologías emergentes

-- Promover las oportunidades empresariales para las mujeres Corregir la brecha digital de género Apoyar la contratación pública con perspectiva de género

Estamos ampliando nuestras asociaciones para crear un ecosistema propicio para las mujeres emprendedoras, incluidas las mujeres de minorías subrrepresentadas, al consolidar la contratación pública con perspectiva de género y al reducir la brecha digital de género a través del Acelerador del emprendimiento femenino. Con la Serie Mundial de Innovación de la Red para la Enseñanza del Emprendimiento, apoyamos a jóvenes emprendedores sociales emergentes de entre 13 y 24 años para que se ocupen de un ODS específico o un desafío empresarial del siglo XXI. Sumamos fuerzas con el Desafío de los ODS de la ONU WE Empower, estamos impulsando el emprendimiento social y con perspectiva de género y estamos contribuyendo a la localización de los objetivos de desarrollo sostenible a través del emprendimiento de las mujeres rurales en contextos de desarrollo en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

A través de nuestra asociación con la Iniciativa Nacional de Equidad Racial para la Justicia Social de la Fundación del Caucus Negro del Congreso, apoyamos la equidad racial y los derechos humanos mediante la investigación y las políticas públicas en el contexto de la reforma de la justicia penal. Para hacer frente a las barreras que dificultan las oportunidades educativas, nos asociamos anualmente con la Sociedad de Químicos Cosméticos para apoyar a los estudiantes de minorías subrrepresentadas que cursan estudios superiores en STEM a través de sus becas Madam C.J. Walker.

Reconociendo el impacto desproporcionado de la violencia sobre las mujeresy niñas, y las niñas, respondemos a la lacra de la violencia de género en conflictos y catástrofes a través de nuestras asociaciones globales con CARE y el Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. También promovemos la representación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública y en la acción climáticaa través de nuestras asociaciones con el Foro Internacional de Mujeres y The Nature Conservancy.

Por último, abordamos los posibles prejuicios de género en las nuevas tecnologías con el Equal Rights Trust y trabajamos para garantizar que la tecnología de la IA esté diseñada para promover la diversidad y la inclusión.

Para Mary Kay, la diversidad, la equidad y la inclusión no son sólo palabras: son la forma en que podemos cumplir nuestro propósito de enriquecer la vida de las mujeres en todo el mundo. A través de nuestros esfuerzos corporativos para lograr nuestros compromisos en materia de DEI y al asociarnos con agentes del cambio en todo el mundo para superar las injusticias de género y raciales, estamos actuando y asegurando un cambio transformador en nuestra compañía, de la mano de nuestros socios comerciales y en las comunidades a las que servimos.

