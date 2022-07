Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una destacada defensora corporativa del empoderamiento y el espíritu empresarial de las mujeres, continuó su apoyo durante décadas a la educación y la investigación académica con el anuncio de los ganadores en 2022 de los premios a la Tesis doctoral Mary Kay y a la Propuesta de tesis doctoral Mary Kay en la Conferencia Anual de la Academy of Marketing Science (AMS) (Academia de Ciencias del Marketing) celebrada del 25 al 27 de mayo en Monterey, California. Durante casi 30 años, la compañía global de belleza ha otorgado estas becas anuales a candidatos al doctorado en marketing, brindándoles la oportunidad de mostrar sus tesis defendidas con éxito frente a sus pares. Los ganadores se determinan en base a sus presentaciones finales en la Conferencia Anual de la AMS.

Las presentaciones están abiertas a estudiantes de doctorado que cubran cualquier tema relacionado con el marketing, la metodología y el interés en la investigación en todo el mundo. Los finalistas de los premios a la Tesis doctoral y a la Propuesta de tesis doctoral Mary Kay 2022 son:

Finalistas del premio a la Propuesta de tesis doctoral Mary Kay

-- Ganador: Ali Anwar, candidato a doctorado de la Universidad Wilfrid Laurier (Canadá),"Habilitación de ventas en empresas jóvenes: Ensayos sobre el papel de la resiliencia y el capital social interno para hacer frente a las interrupciones adversas"

-- Primer finalista: Alexander Fulmer, candidato a doctorado de la Universidad de Yale, "Cuestionando la preferencia intuitiva por la intencionalidad"

-- Segunda finalista: Jen Riley, candidata a doctorado de la Universidad Estatal de Kennesaw, "Evaluación del impacto de la tecnología de ventas en las ventas profesionales: Un análisis de la efectividad de las ventas sociales"

Finalistas del premio a la Tesis doctoral Mary Kay 2022

-- Ganadora: Ishita Chakraborty, doctora en Filosofía de la Universidad de Yale, "Puntuación de sentimiento de atributos con revisiones de texto en línea: Contabilización de la estructura del lenguaje y los atributos faltantes"

"Los Premios Mary Kay de Tesis y Propuestas de Tesis de la Academy of Marketing Science brindan oportunidades únicas para que los profesionales de marketing muestren su trabajo y reciban comentarios constructivos de sus pares, lo cual es vital para su crecimiento profesional", dijo Sheryl Adkins-Green, directora de Marketing de Mary Kay Inc. "En Mary Kay, seguimos comprometidos a brindar plataformas para el avance educativo y profesional, así como el desarrollo profesional. Estamos orgullosos de apoyar a estos talentosos profesionales del marketing y sus contribuciones al campo del marketing".

"Cada vez es más competitivo publicar su trabajo en las principales revistas de marketing y tener la oportunidad de recibir comentarios de los principales académicos de marketing antes de la presentación es invaluable", dijo Julie Moulard, expresidenta inmediata (a partir del 1 de junio) de la Academy of Marketing Science. "Los premios de disertación de Mary Kay brindan una plataforma fundamental para que estos profesionales de marketing revisen y ajusten su trabajo para mejorar sus posibilidades de publicar con éxito los resultados de la investigación en revistas de marketing creíbles, lo que en última instancia beneficia su reputación y credibilidad académica general".

Para obtener más información sobre los premios a las tesis doctorales Mary Kay de la Academy of Marketing Science, haga clic aquí.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Acerca de la Academy of Marketing Science

La Academy of Marketing Science (AMS) es una organización profesional académica, internacional y sin fines de lucro. Se dedica a promover altos estándares y excelencia en la creación y difusión de conocimientos de marketing y el fomento de la práctica de marketing a través de un papel de liderazgo dentro de la disciplina del marketing en todo el mundo. La AMS está comprometida con los más altos estándares éticos y la colegialidad en la búsqueda de esta misión.

