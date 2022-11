Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una defensora mundial de la sostenibilidad, tiene el orgullo de anunciar que Forest of Hope (Bosque de la esperanza) -un documental patrocinado por la empresa para aclarar la lucha para salvar los bosques y contar la historia de la conservación y el empoderamiento de las mujeres-ha sido seleccionado oficialmente para cuatro festivales de cine.

Forest of Hope fue escrito, dirigido y producido por un equipo exclusivamente femenino, y fue proyectado en La Femme International Film Festival, un festival de estrenos de cine que celebra, apoya y avanza en la creación de contenido de mujeres productoras, escritoras y directoras mujeres de todo el mundo. También fue seleccionada por el North Dakota Environmental Rights Film Festival (Festival de Cine de Derechos Ambientales de Dakota del Norte), Hot Springs International Women's Film Festival (Festival Internacional de Cine de Mujeres de Hot Springs) y el Green Film Festival (Festival de Cine Ambiental).

Mary Kay se desempeñó como productora ejecutiva del cortometraje en asociación con The Nature Conservancy para destacar la historia de Angélica, líder de Mujeres Unidas para la Conservación de Laguna de Sánchez, y un grupo de mujeres emprendedoras mientras luchan contra los desafíos ambientales en las áreas circundantes de la ciudad de Monterrey.

Forest of Hope lleva a los espectadores a un pequeño pueblo montañoso cerca de la ciudad de Monterrey rodeado por el Parque Nacional Cumbres, una reserva natural conocida como "Los pulmones de la región". Es el sitio donde los incendios y la tala han destruido más de un 30 % del bosque y que es propenso a otros desafíos ecológicos, tales como huracanes, inundaciones y problemas con el abastecimiento de agua.

Otros problemas comunes con los que se enfrenta el área es la escorrentía de densas aguas pluviales que afecta la infraestructura urbana, el ganado local y los ciudadanos de la comunidad. Con todos estos contratiempos naturales, este grupo de mujeres se han dedicado a restaurar la cobertura natural y a producir especies autóctonas de árboles en viveros para mantener la resiliencia ambiental del área.

La plantación de árboles y reforestación son soluciones comprobadas para combatir el cambio climático, la calidad y cantidad del agua, la salud de la biodiversidad y la salud humana. A la fecha, Mary Kay ha plantado más de 1,2 millones de árboles en todo el mundo. El trabajo de conservación de Mary Kay es mensurable y crea un impacto duradero.

El informe de árboles más reciente de Mary Kay describe tres beneficios acumulativos de plantar árboles a través del trabajo que se ha realizado en asociación con la Arbor Day Foundation:

-- Carbón: Plantar, proteger y gestionar árboles absorbe carbono. A medida que los árboles crecen, el carbono se elimina de la atmósfera en troncos, raíces y ramas. Toneladas métricas de CO2 secuestradas a la fecha: 1 115 522.

-- Agua: Los árboles y los bosques desempeñan un papel vital en la calidad y cantidad del agua. Los árboles y bosques saludables reducen la erosión del suelo, filtran las aguas pluviales y el riego agrícola, mejoran la infiltración de lluvia y reducen la escorrentía superficial. Galones de escorrentía de agua evitados: 138 014 028 (igual a 1 568 341 personas con agua limpia).

-- Aire: Los árboles producen el oxígeno que respiramos. Además, los árboles eliminan la contaminación del aire bajando la temperatura del aire, liberando agua a la atmósfera y filtrando partículas. Toneladas de contaminantes del aire eliminados: 6123.

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible).

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países y territorios, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para conocer más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para obtener más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

