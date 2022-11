Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mientras los líderes de todo el mundo se reúnen este mes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Mary Kay Inc., defensora global de la sostenibilidad corporativa y el liderazgo en la conservación del ambiente, anunció la conclusión de un proyecto de reforestación de 69 acres para revitalizar el Área de Gestión de Vida Silvestre Econfina Creek, en Florida, en asociación con Arbor Day Foundation. Hasta la fecha, Mary Kay Inc. ha plantado más de 1,2 millones de árboles con socios de todo el mundo.

En colaboración con el Distrito de Gestión del Agua del Noroeste de Florida, Arbor Day Foundation y Mary Kay se asociaron para plantar 43.000 pinos de hoja larga, que ayudarán a proteger los recursos hídricos críticos en el condado de Bay, Florida. Los principales beneficios ambientales y de biodiversidad del proyecto incluyen:

-- restaurar y preservar la principal fuente de agua potable del condado de Bay, Florida;

-- replantar especies de árboles nativos para lograr que esta zona regrese a su estado natural;

-- mejorar el hábitat de la fauna de la zona, conformada por ciervos, codornices blancas, ardillas zorro de Sherman y tortugas gopher.

"Los socios como Mary Kay nos ayudan a tener el alcance global necesario para impulsar un impacto significativo a través de los árboles", afirmó Dan Lambe, Director Ejecutivo de Arbor Day Foundation. "Estamos muy agradecidos por sus contribuciones a nuestra misión y esperamos en el futuro poder abordar juntos cuestiones urgentes como la deforestación y la restauración de los ecosistemas".

Arbor Day Foundation estima* que el impacto en 40 años se traducirá en:

-- el secuestro de 57.387,3 toneladas métricas de carbono neto;

-- la eliminación de 165,6 toneladas de contaminación atmosférica; y

-- la captación de 2.455.300 galones de agua de lluvia.

"Los árboles de nuestro planeta son lo más parecido a los superhéroes," expresó Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay Inc. "Absorben el carbono, mejoran la calidad del agua y producen oxígeno vital para todos. Sus poderes son incomparables y por esto Mary Kay Inc. se compromete en gran medida con la inversión en proyectos de reforestación en todo el mundo."

A principios de este año, Mary Kay también publicó un informe en el que detallaba su asociación desde hace años con Arbor Day Foundation. Juntos, Mary Kay Inc. y Arbor Day Foundation han plantado más de 1,2 millones de árboles en todo el mundo, logrando un impacto mensurable en los ecosistemas forestales vitales.

Para más información acerca del compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia global de sostenibilidad de Mary Kay: Enriqueciendo vidas hoy para para un mañana sostenible.

*Estimaciones de impacto realizadas con i-Tree, un paquete de software de última generación revisado por expertos del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que brinda herramientas de análisis y evaluación de los beneficios de la silvicultura urbana y rural.

Acerca de Arbor Day Foundation

Fundada en 1972, Arbor Day Foundation se ha convertido en la mayor organización de membresía sin fines de lucro dedicada a la plantación de árboles, que cuenta con más de un millón de miembros, colaboradores y valiosos socios. En los últimos 50 años, se han plantado casi 500 millones de árboles de Arbor Day Foundation en barrios, comunidades, ciudades y bosques de todo el mundo. Nuestra visión es liderar un mundo en el que los árboles puedan resolver cuestiones críticas para la supervivencia.

Como una de las fundaciones de conservación operativas más grandes del mundo, Arbor Day Foundation, a través de sus miembros, socios y programas, educa e invita a las partes interesadas y a las comunidades de todo el mundo a compartir su misión de plantar, cuidar y celebrar los árboles. Más información en arborday.org.

Acerca de Mary Kay Inc.

Una de las pioneras en romper el techo de cristal, Mary Kay Ash fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con una fuerza de ventas independiente compuesta por millones de miembros en casi 40 países. Como compañía de desarrollo empresarial, Mary Kay se ha comprometido con el empoderamiento de las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay tiene la convicción de que hay que enriquecer la vida hoy para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se centran en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Para más información, visite marykayglobal.com, puede encontrarnos en Facebook, Instagram y LinkedIn o puede seguirnos en Twitter.

