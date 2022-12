Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., defensora de la responsabilidad social corporativa publicó hoy un informe que detalla el progreso de Enriqueciendo vidas hoy para tener un mañana sostenible (Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, ELTFAST),el programa de sostenibilidad global de la marca.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005005/es/

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

"Estamos orgullosos del progreso que hicimos en nuestro recorrido de sostenibilidad hasta el momento, y estamos inspirados para ver cómo nuestras acciones actuales abordarán los desafíos globales para las generaciones futuras", expresó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc. "Mary Kay tiene operaciones en casi 35 países, consideramos que eso es un logro y una responsabilidad. Enriqueciendo vidas hoy para tener un mañana sostenible es nuestra hoja de ruta para apoyar nuestra estrategia comercial, reducir nuestro impacto ambiental y apoyar a las comunidades en las que operamos".

Enriqueciendo vidas hoy para tener un mañana sostenibleextiende la visión de Mary Kay hasta 2030 y más allá. Crea un panorama de "cómo se ve lo bueno" para Mary Kay, las consultoras de belleza independiente, los clientes y, lo que es más importante, el planeta. Enriqueciendo vidas hoy para tener un mañana sosteniblese desarrolló con todas las partes interesadas clave de Mary Kay y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goal, SDG) de las Naciones Unidas, lo que convierte a Mary Kay en una parte clave de una coalición global para garantizar un futuro mejor.

El informe completo de 2020-2022 se puede ver aquí. Hay un resumen ejecutivo del informe disponible aquí.

Desde el lanzamiento de ELTFAST en 2020, Mary Kay progresó de manera importante hacia sus objetivos, a pesar de los diferentes desafíos presentados por la pandemia de la COVID-19. El informe de 2022 detalla sus esfuerzos desde 2020 -el comienzo de la Década de Acción- y sirve como una reafirmación del impulso de la empresa para ofrecer un cambio sostenible.

Excelencia empresarial

-- Mary Kay, enfocada en nutrir la cultura de la empresa, obtuvo 13 premios con respecto a los empleados y un gran lugar para trabajar, y fue clasificada número 8 en la lista de "The Companies Employees Don't Want to Leave" (Las empresas de las cuales los empleados no quieren irse), publicada por Resume.io.

-- Se publicaron los datos sobre diversidad de género en el liderazgo: el 54 % del equipo ejecutivo está formado por personal femenino, entre los gerentes y superiores un 59 % del personal es femenino, y un 62 % de la fuerza laboral total son mujeres.

-- En 2021, obtuvo una clasificación del 75 % en cuanto al compromiso de los empleados, un 6 % de aumento con respecto a la encuesta de compromiso total de 2019. (Esto está por encima de un 10 % sobre el promedio global para el compromiso del empleado).

-- Treinta y ocho premios de la empresa en excelencia empresarial, impacto social y sostenibilidad.

-- Deloitte nombró a Mary Kay Inc. una de las 2022 US Best Managed Companies (empresas mejor administradas de los Estados Unidos de 2022).

Administración de productos

-- Logró la certificación del Forest Stewardship Council (FSC) (solo en EE. UU.). La certificación del FSC garantiza que los productos provengan de bosques gestionados de manera responsable que ofrecen beneficios ambientales, sociales y económicos.

-- Un 12 % de nuestros proveedores indirectos son [emprendimientos] de mujeres, grupos minoritarios o veteranos (solo en EE. UU.).

-- Logró un 88 % de aceite de palma certificado y un 72 % de palmiste certificado.

-- Llevó a cabo una Cumbre inaugural de Proveedores enfocados en la Sostenibilidad en la sede global.

-- Fue nombrada 2022 Silver Champion for Supplier Diversity & Inclusion (Campeona de Plata 2022 en Diversidad e Inclusión de Proveedores).

-- Fue nominada y es miembro aprobado del comité directivo para SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics, iniciativa de empaquetado sostenible para cosméticos).

Fabricación responsable

-- Apoyó a la fundación The Arbor Day Foundation en tres proyectos de reforestación global en Brasil, Madagascar y los Estados Unidos.

-- Siguió el análisis del uso adicional del agua y tiene planes para instalar nuevos medidores de flujo de agua.

-- Apoyó el programa de Arrecifes Globales de The Nature Conservancy a través de 12 programas de impacto exclusivos.

-- Se unió a la Coalición para la Gestión de los Océanos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

-- Las instalaciones Richard R. Rogers Manufacturing/R&D (R3) anunciaron que aprobaron su recertificación estrella OSHA VPP Star sin hallazgos ni recomendaciones.

-- Recibieron las acreditaciones de recertificación OSHA Star.

Empoderamiento de las mujeres

-- Publicó "Piloting SDG Localization at the Village Level: A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China" (Piloteando la localización SDG a nivel del pueblo: reducción de la pobreza enfocada en las mujeres y un proyecto de desarrollo sostenible en la provincia de Yunnan, China). Informe del impacto (fase 1: 2017-2021).

-- Completó The Women's Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool (Herramienta de análisis de la brecha de género de los Principios de empoderamiento de las mujeres) como parte de nuestra participación en el Acelerador de igualdad de género objetivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

-- Progresó en el liderazgo de mujeres en el sector pesquero en México a través de ocho proyectos implementados por The Nature Conservancy.

-- Impulsó el lanzamiento global de un Programa de Desarrollo Empresarial gratuito en seis idiomas, desarrollado por la iniciativa SheTrades del Centro de Comercio Internacional.

-- Otorgó 14 becas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) a mujeres jóvenes de todo el mundo que persiguen sus sueños en los sectores relacionados con STEAM.

-- Se unió al Programa Meta de Igualdad de Género del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para profundizar la implementación de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres.

-- Envió encuestas sobre la implementación de compromisos en todas las Coaliciones para la Acción de Generación de Igualdad; los hallazgos se reflejaron en el Informe sobre Rendición de Cuentas de Generación de Igualdad de las Mujeres de las Naciones Unidas de 2022.

Impacto social

-- Desde 2008, "El rosa cambia vidas" (Pink Changing Lives) ha tenido un impacto en más de seis millones de mujeres y sus familias al asociarse con más de 3250 organizaciones, y ha donado más de $17 millones. En 2022, el programa de empoderamiento de la causa apoyó a más de 20 ONG en todo el mundo.

-- Las becas de Mary Kay y la Mary Kay Ash Foundation apoyaron al desarrollo y al lanzamiento de las "GBV Guidance for Development Programs" (Directrices sobre violencia de género para los programas de desarrollo) y su implementación en 10 países de intervención, así como también el establecimiento de una Comunidad de Práctica que reúne a 240 miembros en 16 países hasta la fecha.

-- Las becas de Mary Kay y la Mary Kay Ash Foundation ayudaron al Fondo Fiduciario de la ONU a cambiar la vida de 54 822 mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a través de 157 proyectos sobre violencia de género en 68 países en las cinco regiones, que incluyen mujeres y niñas que viven con discapacidad, desplazadas de manera interna, mujeres y niñas refugiadas, y mujeres y niñas indígenas.

-- Donó más de $1,3 millones a organizaciones globales que ayudan a enriquecer la vida de las mujeres.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para obtener más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005005/es/

Contacto

Comunicaciones corporativas de Mary Kay Inc. marykay.com/newsroom 972.687.5332 o media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.