Comunicado de prensa de Business Wire: MarineMax, Inc.

MarineMax, Inc. (NYSE: HZO), el principal minorista de embarcaciones recreativas y yates del mundo, anuncia que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Island Global Yachting LLC ("IGY Marinas"), que es propietaria y gestora de un conjunto de puertos deportivos emblemáticos y de una plataforma de gestión de yates en destinos náuticos clave de todo el mundo. El precio de adquisición de IGY Marinas por parte de MarineMax será de 480 millones de dólares en efectivo, con un potencial de retribución adicional de hasta 100 millones de dólares dos años después del cierre, sujeto a la consecución de métricas de rendimiento definidas. Se prevé que IGY Marinas, gracias a las recientes adquisiciones y al crecimiento orgánico, genere más de 100 millones de dólares de ingresos en el año 2022. Siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales, MarineMax espera que la adquisición se concrete en el primer semestre del año fiscal 2023 y que genere beneficios en los primeros doce meses tras el cierre. IGY Marinas mantendrá su marca de lujo que goza de gran reconocimiento como la mejor de su clase en las comunidades mundiales de puertos deportivos y superyates. Tom Mukamal, director ejecutivo de IGY Marinas, y el equipo directivo actual de IGY Marinas seguirán al frente del crecimiento y las operaciones del negocio.

Con una red sinérgica de puertos deportivos de lujo estratégicamente situados en los destinos más codiciados del mundo para la práctica de la navegación y la pesca deportiva, IGY Marinas marca la diferencia. La empresa ha sido pionera a la hora de establecer los mejores estándares de servicio y calidad en el turismo náutico en todo el mundo. Ofrece una red global de 23 puertos deportivos seleccionados en América, el Caribe y Europa, que garantizan un contacto con el cliente durante todo el año. IGY Marinas presta servicio a una gran variedad de yates de lujo, además de ser puertos base exclusivos para algunos de los mayores megayates del mundo. La red de puertos deportivos cuenta con el exclusivo programa de membresía de superyates Trident, una amplia oferta de servicios y una plataforma de gestión de yates muy completa. Además, IGY Marinas es sede de eventos exclusivos como el Cannes Yachting Festival, el Cannes Lions International Festival of Creativity, el Superyacht Miami y el Art Basel. La singularidad de IGY Marinas radica en que su escala y su estratégica presencia geográfica le permiten ofrecer servicios integrados verticalmente a los clientes de superyates en sus viajes a destinos populares.

"Estamos encantados de anunciar la adquisición de IGY Marinas, una transacción transformadora para MarineMax, que afianza de manera significativa nuestra capacidad de ofrecer la mejor experiencia a los propietarios de yates de todo el mundo", comentó W. Brett McGill, director ejecutivo y presidente de MarineMax. "Con la incorporación de IGY Marinas, MarineMax se convierte en el líder por excelencia del sector de los superyates, la única empresa capaz de ofrecer una experiencia integrada que combina servicios de atraque y de puerto deportivo para superyates de gran valor en destinos de primera categoría con ofertas de servicios exclusivos para superyates. Además, con esta inversión seguimos diversificando nuestro perfil de negocio, no solo con mayores márgenes, sino también con una mayor presencia geográfica, especialmente en los destinos más deseados del Mediterráneo y el Caribe".

El Sr. McGill continuó: "Estamos sumamente satisfechos de expandirnos con IGY Marinas y sentimos un enorme respeto por su extraordinario equipo de gestión por haber construido una cartera de bienes raíces de alta calidad de puertos deportivos de lujo con un extraordinario potencial de crecimiento. IGY viene registrando un importante crecimiento en los últimos tiempos, ya que su marca se ha convertido en una de las más solicitadas por los propietarios de yates, así como por los propietarios de puertos deportivos públicos y privados de todo el mundo. Esta inversión encaja perfectamente con nuestro plan de adquisiciones estratégicas en curso, que incluye nuestro negocio de superyates, para ampliar selectivamente la oferta de servicios con adquisiciones de negocios de alto crecimiento y elevado margen. Además, creemos firmemente que IGY Marinas ofrecerá a nuestros clientes actuales y futuros de superyates Fraser Yachts y Northrop & Johnson la oportunidad de mejorar sus experiencias de navegación al proporcionarles acceso a la única red de puertos deportivos de superyates del mundo".

"Nos entusiasma sumarnos a la familia MarineMax y a su experimentado equipo directivo", declaró Tom Mukamal, director ejecutivo de IGY Marinas. "MarineMax aporta importantes recursos, sinergias y ventajas competitivas a nuestro negocio y amplía nuestro potencial de crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Con la incomparable cartera de destinos de IGY, un historial demostrado de adquisiciones exitosas y un sólido proyecto, confiamos en nuestra capacidad conjunta para fortalecer y construir una posición como líder mundial en destinos de superyates y puertos deportivos de lujo y servicios relacionados".

Tal y como se ha indicado anteriormente, MarineMax confía en que la transacción se concrete en el primer semestre del año fiscal 2023, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre. Una transacción que se financiará a través de la reciente ampliación de las líneas de crédito de MarineMax y el efectivo disponible.

Raymond James representó a MarineMax, mientras que Moelis & Company LLC lo hizo en nombre de IGY Marinas.

MarineMax es el principal minorista de embarcaciones recreativas y yates del mundo, que vende embarcaciones deportivas nuevas y usadas, yates y productos y servicios náuticos relacionados, además de ofrecer servicios de corretaje y chárter de yates. MarineMax cuenta con más de 100 puntos repartidos por todo el mundo, entre los que se encuentran 79 concesionarios, que incluyen 34 puertos deportivos u operaciones de almacenamiento. A través de Fraser Yachts y Northrop and Johnson, la empresa es también el mayor proveedor de servicios para superyates, con instalaciones en todo el mundo. Cruisers Yachts, una empresa de MarineMax, fabrica embarcaciones y yates que se venden a través de sus selectos concesionarios y de distribuidores independientes. Intrepid Powerboats, una empresa de MarineMax, fabrica embarcaciones a motor y las comercializa a través de un modelo de venta directa al consumidor. MarineMax ofrece servicios de financiación y seguros a través de filiales de su propiedad y gestiona MarineMax Vacations en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas). La Compañía también opera Boatyard, una plataforma digital pionera que mejora la experiencia de navegación. MarineMax cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HZO). Para más información, visite www.marinemax.com.

