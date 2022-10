Comunicado de prensa de Business Wire: Manga Kingdom Tosa Promotional Committee

La Prefectura de Kochi, Japón, que tiene una historia de más de 30 años celebrando el Manga Koshien, un concurso para seleccionar el mejor equipo de escuela secundaria en el campo del manga, celebrará de nuevo este año el Concurso Mundial de Manga con la participación de obras de manga de todo el mundo en un esfuerzo por cultivar nuevos talentos en la tradición del Manga Koshien. Aquellos que deseen participar pueden inscribir sus obras subiéndolas al sitio especificado en Internet o enviándolas por correo electrónico. Los mangas que pasen la primera ronda de selección podrán ser revisados por artistas profesionales del manga, con posibles comentarios. Además, el ganador de la categoría de Historias se publicará en "ComicWalker", una conocida revista de manga en Japón.

[Período de inscripción] Finaliza el 30 de noviembre de 2022 a las 23:59 JST (Hora Estándar de Japón)

[Categorías, Premios, etc.]

-0- *T ? Manga de 1 página [Estudiantes de secundaria] Tema: Nuevo récord Primer lugar: 100.000 yenes en premios, CLIP STUDIO PAINT EX (software de dibujo) Segundo lugar: 50.000 de premio en dinero ? Manga de 1 página [Abierto a todos] Tema: Cuando un sueño se hace realidad Primer lugar: 100.000 yenes en efectivo, CLIP STUDIO PAINT EX (software de dibujo) Wacom Cintiq 16 (tableta de lápiz) ? Tema abierto (No menos de 8 páginas, no más de 32 páginas) Primer lugar: 200.000 yenes de premio, CLIP STUDIO PAINT EX (software de dibujo) Derecho a que la obra se publique en "ComicWalker", una conocida revista de manga en Japón *T

[Consultas] Manga Kingdom Tosa, División de Cultura y Asuntos Internacionales, Departamento de Cultura, Vida y Deportes, Gobierno de la Prefectura de Kochi https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-senbatsu/contests5/

[Información de contacto para consultas] Personal a cargo: Miyaji, Matsumoto Manga Kingdom Tosa, División de Asuntos Culturales e Internacionales, Departamento de Cultura, Vida y Depotes, Gobierno de la Prefectura de Kochi 1-2-20 Marunouchi, Kochi City, Kochi Prefecture 780-8570 Tel.: +81-88-823-9742 Fax: +81-88-823-9296 Mail: 140201@ken.pref.kochi.lg.jp

