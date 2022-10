Comunicado de prensa de Business Wire: LuxSpace

LuxSpace, filial del grupo espacial y tecnológico OHB SE, y la Universität der Bundeswehr München (Universidad de las Fuerzas Armadas Alemanas de Múnich) acaban de firmar un contrato para la misión del pequeño satélite SeRANIS (Seamless Radio Access Network for Internet of Space) dtec.bw. Esta misión UniBw M proporciona el primer laboratorio experimental multifuncional de acceso público en órbita y utilizará la plataforma Triton-X Heavy construida por LuxSpace.

SeRANIS es una misión de pequeños satélites con 15 experimentos para explorar tecnologías futuras clave en varios campos, incluidos los futuros sistemas de comunicación móvil 6G, la comunicación láser y el Internet de las cosas.

"Con el objetivo de crear un laboratorio experimental multifuncional en un solo satélite, la misión SeRANIS es única y sustancialmente diferente de los enfoques de investigación tradicionales basados en "CubeSat". Debido a la alta complejidad de esta misión, se necesita una plataforma fiable y ágil. La plataforma Triton-X Heavy se impuso en nuestra licitación", informó el director del proyecto SeRANIS, el profesor Dr. Andreas Knopp, del Centro de Investigación Espacial de la Universidad del Estado de Múnich. "La misión SeRANIS tiene dos objetivos: Allanar el camino para el acceso de Bundeswehr a nuevas capacidades en la órbita terrestre baja y ofrecer un laboratorio orbital para la comunidad investigadora alemana".

Edgar Milic, CEO de LuxSpace, expresó: "LuxSpace está orgulloso y entusiasmado de formar parte de la misión SeRANIS con nuestra plataforma Triton-X de alto rendimiento y escalable para pequeños satélites. La variedad de tecnologías y cargas útiles innovadoras a bordo de SeRANIS es un ajuste ideal para nuestra plataforma multimisión desarrollada en clases de masa ligera/media/pesada para satélites de hasta 250 kg".

Acerca de UniBw y dtec.bwLa Universität der Bundeswehr München (www.unibw.de) se dedica a la formación académica de estudiantes militares y civiles. SeRANIS es un proyecto de investigación financiado por dtec.bw: Centro de Investigación en Digitalización y Tecnología del Bundeswehr. Para obtener más información, visite www.dtecbw.de y www.seranis.de

Acerca de LuxSpaceLuxSpace se fundó en Luxemburgo en 2004 como filial de OHB SE y es un proveedor integrado de pequeños satélites y aplicaciones y servicios basados en el espacio. La empresa puede jactarse de siete sistemas espaciales lanzados con éxito, incluido el satélite Tritón-2/ESAIL lanzado en septiembre de 2020, y cuenta con más de 16 años de experiencia en aplicaciones de datos, con especial atención al sector marítimo y a la observación de la Tierra. Para obtener más información, visite www.luxspace.lu

