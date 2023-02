Comunicado de prensa de Business Wire: Lumin

Lumin, una empresa líder en productos madereros y forestales, invertirá ~US$ 136 millones en la construcción de su tercera planta industrial en Uruguay, que se espera genere más de 300 puestos de trabajo y aumente significativamente la producción sostenible de paneles contrachapados ("plywood") del país. El anuncio se hizo esta tarde en Melo, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el intendente del departamento de Cerro Largo, José Yurramendi y el CEO de Lumin, Álvaro Molinari.

Tras la aprobación de la Junta Directiva de Lumin, que incluye representantes de BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG) y British Columbia Investment Management Corporation (BCI), la construcción de la nueva planta se iniciará en el primer trimestre del 2023, y se espera que comience sus operaciones en el primer trimestre del 2026.

La expansión es parte de la estrategia de Lumin para capitalizar la creciente demanda global de productos madereros sustentables de parte de los sectores de la construcción y la mueblería. Las 120 mil hectáreas de bosques comerciales de Lumin están certificadas de forma independiente al cumplir con los estándares globales para el manejo forestal responsable del FSC® (FSC-C162602).

Esta nueva inversión complementa las inversiones de US$ 48 millones realizadas durante los últimos dos años en las instalaciones existentes de la empresa, que incluye la construcción de una fábrica de plywood Thin Peel en Tacuarembó y un centro logístico de almacenamiento cercano al puerto de Montevideo

Álvaro Molinari, CEO de Lumin, dijo: "Lumin actualmente emplea a 780 personas y produce 304 mil metros cúbicos de plywood anualmente en sus dos plantas existentes en Tacuarembó. Esperamos que esta nueva planta genere alrededor de 320 puestos de trabajo adicionales y amplíe la capacidad de producción de Lumin a casi 500 mil metros cúbicos. Según las cifras actuales, esto convertiría a Uruguay en el segundo mayor productor de plywood en América Latina".

La expectativa es que la nueva planta capitalice los bosques maderables que Lumin gestiona de manera sostenible desde hace más de 15 años en los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Acerca de Lumin

Lumin es una empresa líder en forestación y productos forestales de Uruguay. Con más de 25 años de experiencia, Lumin administra 120 mil hectáreas de bosques maderables en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. Lumin se dedica a la producción sustentable de plywood destinados a los mercados internacionales. www.lumin.com

Acerca de BTG Pactual Timberland Investment Group

BTG Pactual (BPAC11) es el banco de inversión más grande de América Latina y opera en los mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management y Asset Management. BTG Pactual Asset Management tiene presencia internacional con más de US$ 100 mil millones en activos bajo gestión y administración. BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), una división de BTG Pactual Asset Management, es uno de los administradores de inversiones forestales más grandes y antiguos del mundo con US$ 5.6 mil millones en activos bajo gestión y 3 millones de acres bajo administración a nivel global, a partir del cuarto trimestre de 2022. TIG se enfoca en lograr retornos de inversión al mismo tiempo que aplica altos estándares de gobernanza ambiental y social. TIG tiene un historial de gestión de más de 40 años con más de 100 empleados profesionales en 15 oficinas alrededor del mundo, aportando experiencia local, regional y global para influir en la gestión de las inversiones de los clientes.

Para obtener más información, visite www.timberlandinvestmentgroup.com

Acerca de BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) se encuentra entre los inversores institucionales más grandes de Canadá con 211.1 mil millones de dólares canadienses bajo gestión, al 31 de marzo de 2022. Con sede en Victoria, Columbia Británica, y oficinas en Vancouver y Nueva York, BCI invierte en: renta fija y deuda privada; capital público y privado; infraestructura y recursos renovables; así como capital inmobiliario y deuda inmobiliaria a través de nuestra empresa de plataforma operada de forma independiente, QuadReal Property Group. Con nuestra perspectiva global, buscamos oportunidades de inversión que conviertan ahorros en capital productivo que satisfaga los requisitos de riesgo y rendimiento de nuestros clientes a lo largo del tiempo.

El programa de infraestructura y recursos renovables (I&RR) de BCI, valorado en aproximadamente C$ 20.2 mil millones, invierte en activos tangibles de larga duración en las Américas, Europa y Asia Pacífico, incluida una cartera de inversiones directas en servicios regulados, energía, telecomunicaciones, transporte, bosques madereros y agronegocios.

Para obtener más información, visite www.bci.ca/

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230210005059/es/

Contacto

felipe.abaracon@improfit.com.uy +598 099 250 557

