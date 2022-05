Comunicado de prensa de Business Wire: Lumenis

Lumenis Be., una empresa líder en dispositivos médicos basados en energía para aplicaciones estéticas y de cuidado de los ojos, anunció hoy que OptiLight recibió el altamente competitivo premio MedTech Breakthrough a la "Mejor Solución de Nueva Tecnología para Oftalmología". Este año, la gama de categorías de tecnología médica y de salud de MedTech atrajo más de 3900 nominaciones de más de 15 países, de los cuales MedTech seleccionó a OptiLight para este prestigioso reconocimiento. La victoria sigue a los premios MedTech ganados por Lumenis como la Mejor Compañía de Dispositivos Médicos en general en 2021 y como la Mejor Solución de Nueva Tecnología Quirúrgica en 2020.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005610/es/

(Graphic: Business Wire)

OptiLight es un tratamiento innovador basado en la luz. Es el primer y único tratamiento de luz aprobado por la FDA para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco, una condición muy común que causa ojos secos y arenosos y una visión fluctuante en aproximadamente 49 millones de estadounidenses.1 La tecnología Optimal Pulse Technology (OPT?) patentada e innovadora de Lumenis ofrece un tratamiento específico, uniforme, preciso y controlado que rompe de forma segura y eficaz el círculo vicioso de la inflamación asociada con la enfermedad del ojo seco.

"La enfermedad del ojo seco es muy prevalente y difícil de manejar, y los tratamientos tradicionales como las compresas tibias y las lágrimas artificiales tratan los síntomas pero no la patología subyacente", dijo James Johnson, director general de MedTech Breakthrough. "OptiLight está liderando una revolución en el manejo de la enfermedad del ojo seco con una tecnología "revolucionaria" que permite a los médicos tratar a los pacientes rápidamente en el consultorio. Con un amplio potencial para decenas de millones de personas con enfermedad del ojo seco, OptiLight se destaca entre la multitud para convertirse en nuestra Mejor Solución de Nueva Tecnología para Oftalmología en 2022".

Lumenis presentó OptiLight en mayo de 2021 y recientemente lanzó una campaña mediática nacional con la cantautora y actriz Mandy Moore (This Is Us [Así somos]) para aumentar la conciencia sobre la enfermedad del ojo seco y animar a las personas que podrían estar padeciendo esta afección a buscar un médico que ofrezca OptiLight (www.TreatMyDryEye.com).

"Estamos agradecidos con MedTech por honrar a OptiLight por su innovación e impacto en el cuidado de los ojos", dijo la directora ejecutiva de Lumenis, Tzipi Ozer-Armon. "Lumenis se compromete a elevar el nivel de la salud de los pacientes al proporcionar soluciones de vanguardia e innovaciones de tratamiento. Como el único tratamiento basado en la luz para la enfermedad del ojo seco, OptiLight tiene el poder de elevar el control del ojo seco y mejorar la salud y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo".

-0- *T 1. Dana R. et al. Patient-Reported Burden of Dry Eye Disease in the United States: Results of an Online Cross-Sectional Survey. Am J Ophthalmol. Agosto de 2020; 216:7-17. *T

Acerca de Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis es una compañía líder de dispositivos médicos basados en energía para aplicaciones estéticas y oftálmicas en el área de soluciones clínicas mínimamente invasivas. Se la considera una experta de renombre mundial en el desarrollo y la comercialización de tecnologías innovadoras basadas en energía, como láser, luz pulsada intensa (Intense Pulsed Light, IPL) y radiofrecuencia (Radio-Frequency, RF). Durante casi 50 años, los productos revolucionarios de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han sentado numerosos precedentes tanto tecnológicos como clínicos. Lumenis ha creado exitosamente soluciones para condiciones previamente intratables y también ha diseñado tecnologías avanzadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes.

Acerca de MedTech Breakthrough

Como parte deTech Breakthrough, una plataforma líder de reconocimiento e inteligencia de mercado en la innovación y el liderazgo tecnológico global, el programa de premios MedTech Breakthrough está dedicado a honrar la excelencia en empresas, productos, servicios y personas de tecnología médica y relacionada con la salud. Los premios MedTech Breakthrough brindan una plataforma para el reconocimiento público en torno a los logros de las empresas y productos médicos y de salud innovadores en categorías que incluyen Compromiso del paciente, Salud Móvil (mHealth), Salud y Aptitud Física, administración clínica, Internet de las cosas (IoT) de atención médica, datos médicos, ciberseguridad de atención médica y más. Para obtener más información, visite MedTechBreakthrough.com.

PB-00044810 Rev A

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005610/es/

Contacto

Colleen Ketchum colleen.ketchum@precisionvh.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.