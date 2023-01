Comunicado de prensa de Business Wire: LTIMindtree

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados consolidados correspondientes al tercer trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2022, los cuales fueron aprobados por el Directorio de la empresa.

"Tenemos el orgullo de poder presentar un tercer trimestre de 2023 por demás sólido, el primero con el nombre de LTIMindtree", aseguró Debashis Chatterjee, gerente y director general de LTIMindtree. "La entidad combinada comenzó con un volumen de ingresos trimestrales de USD 1.000 millones, un crecimiento interanual de los ingresos en divisa constante del 16,3% y un ingreso de pedidos sólido de USD 1.250 millones. Nuestros resultados demuestran que mantuvimos una orientación al cliente muy firme durante la fusión y que tenemos una cartera robusta de clientes y soluciones. Los clientes de todos los sectores están mostrando un gran interés por nuestra propuesta de valor única, que abarca desde el núcleo hasta la experiencia y la vanguardia. El imperativo de los clientes de potenciar la innovación tecnológica para prepararse para el futuro ofrece importantes ventajas a largo plazo para nuestras ofertas integrales y nuestra exposición intersectorial, lo que impulsa nuestro empeño por lograr un crecimiento de los ingresos que también sea líder del sector en el futuro".

Principales datos financieros:

Trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2022

En dólares estadounidenses (USD):

- Ingresos de $1.046,7 millones (crecimiento del 2,4% intertrimestral y 14% interanual)

- Beneficio neto de $121,5 millones (baja del 17,7% intertrimestral y 13,3% interanual).

En rupias indias (INR):

- Ingresos de 86.200 millones (crecimiento del 4,8% intertrimestral y 25,3% interanual).

- Beneficio neto de 10.007 millones (baja del 15,8% intertrimestral y del 4,7% interanual).

Otros aspectos destacados:

Clientes:

- 723 clientes activos al 31 de diciembre de 2022

- Se sumaron 13 clientes de más de 1 millón de dólares, con un total de 374

- Se sumaron 7 clientes de más de 5 millones de dólares, con un total 144

- Se sumaron 4 clientes de más de 10 millones de dólares, con un total de 81

Personal:

- 86.462 profesionales al 31 de diciembre de 2022

- La deserción en los 12 meses últimos fue del 22,3%.

Negocios ganados

-- Un mercado digital líder que ofrece soluciones integrales para la industria automotriz firmó un acuerdo plurianual con LTIMindtree, en calidad de socio ancla de transformación digital, para consolidar todas las iniciativas digitales y mejorar la eficiencia, además de agilizar el plazo de comercialización.

-- Una empresa líder de servicios públicos con sede en Norteamérica eligió a LTIMindtree como socio estratégico a largo plazo para un acuerdo de servicios de infraestructura y servicios gestionados en la nube.

-- Una empresa de energía y servicios públicos seleccionó a LTIMindtree para facilitar su trayectoria de transformación digital hacia la energía verde.

-- Una empresa de energía norteamericana firmó un acuerdo de servicios gestionados con LTIMindtree para un programa de datos, habilitación de la nube e infraestructura.

-- Un proveedor líder mundial de soluciones de transporte seleccionó a LTIMindtree para modernizar sus operaciones principales con una plataforma de aplicaciones empresariales en la nube.

-- Una aseguradora norteamericana de seguros de la propiedad y contra accidentes seleccionó a LTIMindtree como socio estratégico para impulsar la transición del proceso de garantía de la calidad al proceso de ingeniería de la calidad. En el marco de este acuerdo, LTIMindtree impulsará una mentalidad de automatización para mejorar la eficiencia y la productividad.

-- Una empresa líder del sector de la hotelería le adjudicó a LTIMindtree un contrato plurianual para prestar servicios ágiles de desarrollo de productos, pruebas y asistencia.

-- Un fabricante de automóviles canadiense firmó con LTIMindtree un acuerdo plurianual de servicios de gestión de aplicaciones.

-- Un fabricante líder de semiconductores y proveedor de tecnología eligió a LTIMindtree para ejecutar un contrato plurianual de prestación de servicios del usuario final con plataformas a escala mundial.

Reconocimientos y galardones

-- LTIMindtree Syncordis fue reconocido como socio de suministro global de Temenos.

-- Galardonado como socio de colaboración global del año por Amazon Web Services (AWS).

-- Reconocido como socio proveedor de servicios emergentes del año 2023 por ServiceNow Americas.

-- Reconocido en la Guía del mercado de 2022 de Gartner®* sobre Analítica aumentada por su producto Lumin by Fosfor.

-- Nombrado líder y actor estrella en la evaluación PEAK Matrix® 2023 de Everest Group sobre aplicación y servicios digitales en el sector de los seguros de la propiedad y contra accidentes.

-- Nombrado competidor principal y actor estrella en la evaluación PEAK Matrix® 2023 de Everest Group sobre riesgos y cumplimiento en los servicios informáticos de BFS.

-- Nombrado competidor principal y actor estrella en la evaluación PEAK Matrix® 2023 de Everest Group de servicios de Guidewire.

-- Nombrado uno de los principales competidores en la evaluación PEAK Matrix® 2023 de Everest Group sobre servicios digitales para proveedores sanitarios.

*GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utiliza en este documento con los permisos correspondientes. Todos los derechos reservados. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen exclusivamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, en particular, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Anuncios

El Directorio ha recomendado un dividendo a cuenta de INR 20 por acción de INR 1 de valor nominal cada una.

Acerca de LTIMindtree

LTIMindtree es una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales que permite a las empresas de todos los sectores reimaginar los modelos de negocio, agilizar la innovación y maximizar el crecimiento, al aprovechar las tecnologías digitales. Como socio de transformación digital de más de 700 clientes, LTIMindtree aporta una amplia experiencia en dominios y tecnología para ayudar a impulsar una diferenciación competitiva superior, las experiencias de los clientes y los resultados empresariales en un mundo convergente. Impulsada por casi 90.000 profesionales emprendedores y con talento en más de 30 países, LTIMindtree, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, combina las fortalezas aclamadas por la industria de la antigua Larsen and Toubro Infotech y Mindtree para resolver los desafíos empresariales más complejos de la actualidad y ofrecer transformación a escala. Para más información, visite www.ltimindtree.com.

Teleconferencia sobre los resultados y transmisión de audio por Internet

Viernes 20 de enero de 2023, a las 18:00 (IST)

Marque cualquiera de los números que se indican a continuación por lo menos 5-10 minutos antes de la conferencia, para asegurarse de poder conectarse a tiempo.

