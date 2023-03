Comunicado de prensa de Business Wire: L&T Technology Services Limited

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), empresa líder mundial en servicios integrales de ingeniería, anuncia un nuevo Centro de Excelencia (en adelante, CoE) en Mysore (Karnataka, India) que aprovecha el poder de la nube con Amazon Web Services (AWS). Con este CoE, LTTS podrá realizar la transición de su conjunto de tecnologías de vanguardia centradas en el futuro de la movilidad y reducir el tiempo de comercialización para los clientes finales. Gracias a la infraestructura de AWS, LTTS tendrá la posibilidad de ofrecer los servicios de AWS para dar soporte al ámbito de la automoción.

Con su enorme experiencia en ingeniería de vehículos eléctricos, autónomos y conectados, LTTS ha ayudado a los fabricantes de equipos originales a desarrollar vehículos y aeronaves de nueva generación con soluciones a medida centradas en la seguridad. El nuevo CoE aprovechará las competencias transversales de LTTS, que abarcan los aspectos mecánicos, digitales y de integración de la ingeniería.

LTTS colabora activamente con líderes tecnológicos mundiales como AWS para llevar soluciones de ingeniería digital a los clientes finales en la nube. AnnotAI,Connected CarsySafeXson algunas de las soluciones de LTTS que se implementarán en AWS Marketplace para optimizar la innovación en I+D en la nube con el fin de crear soluciones tecnológicas líderes para las empresas.

Las soluciones de movilidad de LTTS, que están a la vanguardia del sector, ayudan a los fabricantes de equipos originales a desarrollar vehículos innovadores de nueva generación que cumplen y superan las normas de seguridad, protección y emisiones del transporte. Las soluciones AnnotAI, Connected Cars y SafeXde LTTS ya se han implementado para los principales fabricantes de equipos originales de automoción y clientes de primer nivel de todo el mundo, lo que les ha ayudado a obtener beneficios significativos y una comercialización más rápida. Como parte del CoE, el vehículo definido por software de AWS y AWS IoT FleetWise se utilizarán junto con las ofertas digitales de LTTS para recopilar y transferir los datos del vehículo a la nube prácticamente en tiempo real.

-- AnnotAI: Para desarrollar y probar una inteligencia artificial (IA) de conducción autónoma hace falta una gran cantidad de datos, además de otros servicios de ingeniería y etiquetado de datos. La plataforma inteligente de anotación de datos AnnotAI de LTTS proporciona un etiquetado inteligente a activos multimedia como texto, imagen, video y LiDAR, con lo que potencia a los fabricantes mundiales de vehículos en su camino hacia el nivel 5 de autonomía (automatización total de la conducción o en la que se elimina la tarea de conducción dinámica).

-- Connected Car: Las tecnologías de coche conectado de LTTS ofrecen a sus clientes sistemas de asistencia al conductor de última generación, servicios en la nube y módulos de conectividad que apoyan el desarrollo de la definición de plataformas V2X, al tiempo que implementan pasarelas seguras y evitan ataques malintencionados.

-- SafeX: El sector de la automoción se enfrenta a unos desafíos únicos a la hora de desarrollar software puntero. La automatización de DevOps e integración continua/despliegue continuo (CI/CD) de SafeX permite a los fabricantes de automóviles acelerar sus lanzamientos al tiempo que se garantiza la seguridad y se mitiga el riesgo de lanzamientos de software fallidos o que puedan ser retirados del mercado.

Está demostrado que el conjunto de tecnologías vanguardistas de LTTS ha beneficiado a clientes de todo el mundo.

Un portavoz de BMW Groupdeclaró, "La plataforma AnnotAI de LTTS, al facilitar capacidades punteras de anotación de datos de imagen, video y LiDAR en AWS, está impulsando un marco de validación sólido e integrado para BMW Group y ayudando al líder mundial en vehículos de lujo a diseñar modelos innovadores y sostenibles para el futuro".

Amit Chadha, director general y director ejecutivo de L&T Technology Services,comentó: "El vehículo eléctrico, autónomo y conectado es la primera de nuestras seis grandes apuestas que están ayudando al sector global de la automoción a acelerar su proceso de desarrollo tecnológico hacia un futuro autónomo y sostenible construido conforme a las más altas consideraciones de seguridad y protección. Al trabajar con AWS, LTTS ayuda a las organizaciones globales de automoción a aprovechar todo el potencial de sus tecnologías escalables y de alto rendimiento, construidas sobre una ágil infraestructura en la nube de AWS".

Puneet Chandok, presidente de Commercial Business, AWS India y Sur de Asia (Amazon Web Services India Pvt. Ltd.),declaró, "La transformación digital en el sector de la automoción se está acelerando, en muchos casos gracias a soluciones innovadoras de nuestros socios de AWS. Las ofertas de ingeniería digital de LTTS ayudarán a nuestros clientes en común a darse cuenta de los beneficios de pasar a la nube, como la reducción del tiempo de comercialización, el aumento del valor empresarial y la aceleración del ritmo de la innovación digital. Con el lanzamiento del nuevo Centro de Excelencia en la India, LTTS pondrá a disposición de los clientes y fabricantes de equipos originales una gama más amplia de servicios y soluciones para apoyar sus iniciativas de transformación digital".

Akshat Vaid, socio de Everest Group,declaró: "Desde los últimos años, la innovación en movilidad se ha centrado en el software y la tecnología, con temas como los híbridos y eléctricos, la conducción autónoma, las experiencias conectadas y la movilidad compartida, que siguen siendo los segmentos de gasto en ingeniería e I+D más importantes. En esta nueva era de la ingeniería automovilística, la nube y la computación periférica ocupan un lugar destacado. Las alianzas entre los líderes de la nube y los proveedores de servicios de ingeniería avanzarán mucho y ayudarán a los fabricantes de equipos originales a obtener los mejores resultados de ingeniería y, de paso, crearán nuevas posibilidades para sus consumidores finales".

L&T Technology Services Limited (LTTS) es una filial de Larsen & Toubro Limited que cotiza en bolsa y se especializa en servicios de ingeniería e I+D. Ofrecemos servicios de consultoría, diseño, desarrollo y pruebas en todo el ciclo de vida de elaboración de productos y procesos. Nuestra cartera de clientes incluye 69 empresas incluidas en la lista Fortune 500 y 57 de las principales empresas de ingeniería e I+D del mundo, en los sectores de productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede en la India, a 31 de diciembre de 2022, nuestros más de 21 600 empleados trabajan en 22 centros de diseño globales, 28 oficinas de ventas y 91 laboratorios de innovación. Para más información, visite www.ltts.com

