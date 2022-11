Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), el mayor REIT industrial de temperatura controlada del mundo y proveedor de soluciones logísticas, ha sido elegido por el periódico Detroit Free Press como uno de los Mejores lugares de trabajo de Michigan en 2022 y ocupa así el puesto número 26 en la categoría de empresas de tamaño mediano.

Este programa anual de premios del Detroit Free Press reconoce a las empresas con sede en Michigan por tener una cultura de trabajo que les otorga prioridad a las personas. El reconocimiento se otorga en función de los comentarios de los empleados recogidos a través de una encuesta de terceros administrada por el socio tecnológico que se encarga del compromiso de los empleados, Energage LLC. La encuesta confidencial midió 15 factores clave de la cultura que son vitales para el éxito de cualquier organización, en particular, la alineación, la ejecución y la conexión, entre otras áreas.

"Con nuestras profundas raíces en el área metropolitana de Detroit, es un honor ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en Michigan, porque siempre promovemos una cultura y una comunidad donde nuestra gente pueda prosperar", expresó Greg Lehmkuhl, Presidente y Director general de Lineage Logistics. "Al ser una organización que le da prioridad a las personas, estamos orgullosos de tener un lugar de trabajo donde los miembros de nuestro equipo pueden venir a trabajar y ser exactamente como son, además de poder disfrutar de un crecimiento y bienestar personal y profesional que está a la vanguardia de nuestro trabajo para reimaginar la cadena de suministro de alimentos".

Lineage es una empresa fundamental para la cadena de suministro de alimentos a nivel mundial y ha asumido el compromiso inquebrantable de garantizar que se promueva una cultura en la que su plantilla global siga estando motivada e inspirada para ayudar a alimentar al mundo. Recientemente, la empresa lanzó su iniciativa "War for Talent" (Guerra por el talento) con el objetivo de mejorar su proceso de contratación, ofrecer una remuneración competitiva y garantizar que los empleados tengan las herramientas que necesitan para tener éxito.

"Siempre escuchamos a los miembros de nuestro equipo y tratamos constantemente de encontrar formas de garantizar que se sientan satisfechos con su experiencia en Lineage. Un área que ha sido un punto focal prioritario para nosotros en los últimos años es el desarrollo", explicó Sean Vanderelzen, Director de Recursos Humanos de Lineage Logistics. "El desarrollo es fundamental en Lineage, porque estamos convencidos de que ayuda a los miembros del equipo no sólo a alcanzar sus objetivos, sino también a crecer con la empresa. Específicamente, hemos creado el programa de formación denominado 'Leading in the Lineage Way' para ayudar a nuestros líderes de todos los niveles a perfeccionar sus habilidades, en particular, en cuanto al desarrollo de los miembros del equipo y las áreas de competencia de liderazgo básicas".

Lineage sigue buscando personas brillantes, es decir, talento de un conjunto diverso de orígenes y experiencias, que estén interesadas en incorporarse a Lineage en un momento crucial para la empresa, ya que sigue creciendo y teniendo un impacto positivo mientras activa su propósito de transformar la cadena de suministro de alimentos para eliminar los residuos y ayudar a alimentar al mundo. Para saber más sobre las oportunidades profesionales más atractivas de Lineage Logistics, visite www.lineagelogistics.com/careers.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el proveedor de soluciones logísticas y fondos de inversión en propiedades inmuebles del sector industrial (REIT) con temperatura controlada más prestigioso del mundo. Cuenta con una red mundial de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 56 millones de metros cúbicos de capacidad, distribuidos en 20 países de Norteamérica, Europa y Asia y el Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su inigualable red inmobiliaria y el desarrollo e implantación de tecnología innovadora ayudan a aumentar la eficiencia de la distribución, a avanzar en la sostenibilidad, a reducir al mínimo los residuos de la cadena de suministro y sobre todo, al ser un socio visionario de Feeding America, a ayudar a alimentar al mundo. En reconocimiento a las innovaciones e iniciativas de sostenibilidad líderes de la empresa, Lineage fue nombrada una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, la número 3 en la lista CNBC Disruptor 50 de 2022, la número 17 en la lista CNBC Disruptor 50 de 2021, la empresa número uno en ciencia de datos y la 23 en general en la lista de las empresas más innovadoras del mundo compilada por Fast Company de 2019, además de ser clasificada en la lista Change The World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Acerca de Energage

Making the world a better place to work together.TM Energage es una empresa impulsada por el propósito de ayudar a las organizaciones a convertir las opiniones de los empleados en inteligencia empresarial útil y en un reconocimiento creíble del empleador con la lista de los mejores lugares para trabajar (Top Workplaces). Con una trayectoria de 16 años de investigación cultural y el aval de los resultados de 27 millones de empleados encuestados en más de 70.000 organizaciones, Energage ofrece la referencia competitiva más precisa del mercado. Con el acceso a una combinación única de herramientas analíticas patentadas y la orientación de expertos, los clientes de Energage lideran la competencia con una fuerza laboral comprometida y la oportunidad de obtener el reconocimiento de la industria por tener una cultura centrada en las personas. Para más información o para nominar a su organización, visite energage.com o topworkplaces.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005576/es/

Contacto

Lineage Logistics Christina Wiese 734-608-1855 cwiese@lineagelogistics.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.