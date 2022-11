Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), uno de los principales proveedores de soluciones logísticas y de REIT industrial con temperatura controlada del mundo, ha inaugurado hoy oficialmente sus instalaciones de almacenamiento en frío totalmente automatizadas Cool Port II en el puerto de Rotterdam, Países Bajos, añadiendo una ubicación portuaria clave en Europa a la red global de Lineage de instalaciones de almacenamiento en frío de primera clase.

El almacenamiento de gran altura totalmente automatizado para la congelación ofrece 60.000 ubicaciones para pálets, tres sistemas automatizados de descarga de camiones y una gama completa de servicios para almacenar de forma segura los productos alimentarios y llevarlos al mercado. Estratégicamente situada en el mayor puerto marítimo de Europa, la nueva instalación Cool Port II, situada junto a Cool Port I, ofrece a los clientes la opción de conexiones trimodales por mar, ferrocarril y carretera, conectando la creciente red de Lineage desde Europa hasta el Reino Unido y mucho más allá.

Las instalaciones cuentan con las soluciones de automatización más avanzadas del sector, lo que ayuda a hacer frente a la volatilidad de la mano de obra, a proporcionar un servicio rápido y eficiente a los clientes y a reducir el consumo de energía del centro, todo ello garantizando el máximo nivel de seguridad alimentaria y la reducción de los residuos de alimentos. Cool Port II utiliza soluciones basadas en datos para optimizar su uso energético, con ciclos de refrigeración de precisión para minimizar las fugas de energía y un diseño de gran altura que maximiza la densidad de almacenamiento y reduce la huella energética del centro. La mejor tecnología de refrigeración y los últimos sistemas de control de la temperatura, combinados con el diseño de ahorro de energía de la instalación, convierten a Cool Port II en un líder en eficiencia energética en el sector del almacenamiento en frío. La instalación es hasta un 45% más eficiente energéticamente que un almacén frigorífico convencional.

"Nuestra nueva instalación Cool Port II pone de manifiesto el enfoque de primera clase que hace de Lineage un socio único y con visión de futuro para nuestros clientes", dijo Harld Peters, Presidente de Europa de Lineage. "Además de su ubicación estratégica, Cool Port II utiliza lo último en tecnología de automatización. Nuestro objetivo es ser una fuerza impulsora de la ecologización de la cadena de suministro, invirtiendo en nuestra gente y en nuestras instalaciones para desplegar lo último en tecnología de almacenamiento en frío. De este modo, podemos reducir nuestra huella energética al tiempo que proporcionamos las soluciones que nuestros clientes necesitan para entregar alimentos de forma segura y eficiente en toda Europa y más allá".

Además de la mayor eficiencia energética de unas instalaciones totalmente automatizadas, el edificio se ha construido para cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad BREEAM. Cool Port cuenta con más de 11.000 paneles solares en su tejado, lo que convierte a Lineage en una de las principales empresas del puerto de Rotterdam en cuanto a generación de energía solar para uso interno. Como firmante de Climate Pledge (Compromiso por el Clima), Lineage se ha comprometido a conseguir cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones para 2040.

"Estamos orgullosos de abrir esta instalación de última generación, una instalación multimodal que está bien conectada por carretera, ferrocarril y barcazas y la única instalación de almacenamiento en frío en Rotterdam conectada con las Terminales marítimas de corta distancia. Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes de Lineage un fácil acceso a una red fuerte y creciente para entregar su producto de forma segura y eficiente", dijo Mark Ketelaar, Vicepresidente Regional para la región de Benelux en Lineage Logistics. "Cool Port II ofrece una gama completa de servicios e instalaciones de última generación para maximizar la eficiencia y la manipulación segura de los productos a nuestro cargo".

En los últimos años Lineage ha ampliado su red en toda Europa, creando una solución de ventanilla única para los clientes de todo el continente. Esto reduce la complejidad del traslado de alimentos entre países, reduce el desperdicio de los mismos y hace que la distribución de alimentos sea más eficiente y resistente.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los principales proveedores de soluciones logísticas y REIT industriales con temperatura controlada del mundo. Cuenta con una red global de más de 400 instalaciones estratégicamente ubicadas con un total de más de 2.000 millones de pies cúbicos de capacidad, que se extiende por 20 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su red inmobiliaria sin comparación y el desarrollo e implantación de tecnología innovadora contribuyen a aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, ayudar a alimentar al mundo. En reconocimiento a las innovaciones líderes de la empresa y a las iniciativas de sostenibilidad, Lineage fue el número 17 en la lista CNBC Disruptor 50 de 2021, el número 1. Empresa de ciencia de datos, y la 23ª en general, en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de estar incluida en la lista Change The World de Fortune en 2020, Lineage es una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, un reconocimiento de Deloitte Private y The Wall Street Journal a las empresas privadas que demuestran excelencia en la planificación y ejecución estratégica, la cultura corporativa y los resultados financieros. (www.lineagelogistics.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005102/es/

Contacto

Lineage Logistics Magnus Franklin +32471620575 magnus.franklin@teneo.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.