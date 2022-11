Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), el REIT industrial de temperatura controlada y proveedor de soluciones logísticas de mayor envergadura y más innovador del mundo, anunció hoy que ha renovado su participación en la Asociación de Transporte SmartWay de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), un programa que establece un marco para evaluar el rendimiento ambiental y la eficiencia energética de las mercancías que se transportan a través de las cadenas de suministro para que las empresas asociadas puedan reducir su impronta ambiental.

Presentado en 2004, el programa SmartWay ayuda a las empresas a avanzar en la sostenibilidad de la cadena de suministro midiendo, evaluando y mejorando la eficiencia del transporte de mercancías. Además, el programa también ayuda a las empresas a seleccionar a los transportistas, medios de transporte, equipos y estrategias operativas más eficientes para mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro.

"Nosotros en Lineage reconocemos la oportunidad que tiene nuestra industria para crear y avanzar en una cadena de suministro más sostenible y esperamos trabajar con la EPA y nuestros socios transportistas para reducir aún más nuestras emisiones y mejorar nuestra eficiencia energética", señaló Greg Bryan, vicepresidente ejecutivo de Logística en Lineage Logistics. "Estamos entusiasmados de liderar la industria hacia el progreso y esta asociación sirve como otro ejemplo de nuestra ambición de ser una empresa mejor y más responsable que ayude a alimentar al mundo".

Lineage se suma a los casi 4000 socios de SmartWay, entre los que se encuentran cargadores, empresas de logística, camiones, ferrocarriles, barcos y transportistas multimodales. Hasta la fecha, los socios de SmartWay han contribuido a un importante ahorro de energía, que incluye 336 millones de barriles de petróleo (el equivalente a eliminar el uso anual de energía en más de 21 millones de hogares) y 44.800 millones de dólares en costos de combustible. El programa SmartWay también ha ayudado a las empresas participantes a evitar la emisión de 143 millones de toneladas métricas de CO2, 2,7 millones de toneladas cortas de óxidos de nitrógeno (NOx) y 112.000 toneladas cortas de partículas.

Desde 2015, Lineage ha puesto en marcha iniciativas ambiciosas para reducir el consumo energético de la Compañía con objetivos cuantificables y de impacto, en consonancia con su propósito de transformar la cadena de suministro de los alimentos para eliminar los residuos y ayudar a alimentar al mundo. Esta asociación ayudará a la empresa a lograr su objetivo de alcanzar las emisiones netas de carbono cero en 2040, diez años antes del Acuerdo de París.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el principal proveedor de soluciones logísticas y REIT industrial de temperatura controlada del mundo. Cuenta con una red mundial de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad, que se extienden por 20 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su red inmobiliaria sin parangón y el desarrollo e implantación de tecnología innovadora contribuyen a aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, ayudar a alimentar al mundo. En reconocimiento a las innovaciones líderes de la empresa y a las iniciativas de sostenibilidad, Lineage fue designada número 17 en la lista CNBC Disruptor 50 de 2021, empresa número 1 en ciencia de datos y la 23.ª en general, en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de ser incluida en la lista Change The World de Fortune en 2020. Lineage es una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, un reconocimiento de Deloitte Private y The Wall Street Journal a las empresas privadas que demuestran excelencia en la planificación y ejecución estratégica, la cultura corporativa y los resultados financieros. (www.lineagelogistics.com)

