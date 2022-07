Comunicado de prensa de Business Wire: Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners ("Lightspeed") anunció hoy el cierre de Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P. ("Fondo XIV") con 1980 millones de USD, Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. ("Select Fund V") con 2260 millones de USD y Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. ("Opportunity Fund II") con 2360 millones de USD de capital comprometido. Por separado, Lightspeed India Partners anunció hoy el cierre de un fondo de etapa inicial de 500 millones de USD ("LSIP Fund IV"). Además, hoy marca la presentación de Lightspeed Faction, un equipo independiente dedicado a aprovechar los nueve años de historia de Lightspeed de respaldar a fundadores excepcionales en la infraestructura de la cadena de bloques (blockchain).

La estrategia global y de múltiples etapas de Lightspeed apoya a emprendedores excepcionales en todos los sectores, en cualquier geografía y en cualquier punto de su viaje empresarial a través de doce oficinas globales y en seis países. Desde la fundación de Lightspeed, la firma se ha asociado con más de 500 fundadores empresariales, de consumo, de atención médica y tecnofinanzas y sus compañías. Aproximadamente una cuarta parte de esas empresas han sido adquiridas o se han hecho públicas, con 33 Ofertas Pública Iniciales (OPI) a lo largo de los años.

La financiación de hoy, aproximadamente un 60 % más que la última recaudación de fondos emblemática de Lightspeed, se centra en expandir los vehículos de etapa inicial de la empresa y respaldar su gran plataforma global en crecimiento.

Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P.

Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P. (1980 millones de USD), está diseñada para apoyar a los fundadores en sus primeras etapas de desarrollo de la empresa en las prácticas empresariales, de consumo, de atención médica y de tecnofinanzas de larga data de la empresa. Invertir en las primeras etapas de la innovación, desde la incubación hasta la Semilla y la Serie B, impulsa la forma en que Lightspeed trabaja fundamentalmente con las empresas y las apoya en todas las etapas.

Lightspeed ha sido conocido como pionero en la inversión empresarial en etapa inicial durante los últimos 20 años y hoy continúa teniendo uno de los equipos más grandes en el sector Empresarial, invirtiendo a la vanguardia de la infraestructura, la nube, la seguridad, la inteligencia artificial, software como servicio (SaaS) y el futuro del trabajo. Mientras que la firma construyó su reputación inicial en su práctica empresarial, ahora está construyendo su legado al extender ese éxito a sus prósperas prácticas de consumo, atención médica y tecnofinanzas. Lightspeed cree que seguirán surgiendo empresas de consumo excepcionales de geografías cada vez más diversas y fundadores diversos. Con Europa convirtiéndose en uno de los mercados de empresas emergentes más emocionantes del mundo, el equipo dio la bienvenida a Paul Murphy en 2021 para ayudar a dirigir la oficina europea de Lightspeed en el Reino Unido como socio. Más del 30 % de las inversiones de consumo de Lightspeed están actualmente en empresas fundadas por mujeres y el 2021 fue el más diverso geográficamente en su historia. Con más de 1200 millones de USD en distribuciones, la práctica de atención médica de Lightspeed se ha centrado en mejorar la vida de los pacientes durante los últimos diez años, reconociendo inicialmente el valor de los datos de salud con el comienzo de la era genómica mediante la inversión en tecnologías de plataforma de diagnóstico y de vanguardia, seguido rápidamente por una expansión a la bioterapéutica. Hoy en día, casi todas las empresas son negocios de tecnofinanzas, por lo que Lightspeed ha invertido más de 1500 millones de USD en cerca de 100 empresas globales de tecnología financiera, incluidos 600 millones de USD específicamente en la cadena de bloques y casos de uso emergentes. El veterano de Stripe y Yelp, Justin Overdorff, se unió como socio en 2021 para ayudar a liderar la práctica de tecnofinanzas de Lightspeed y plantar la bandera de Lightspeed en la ciudad de Nueva York, donde tiene su sede.

"Creemos en invertir en las primeras etapas de la innovación, asociándonos con empresarios generacionales que tienen una visión clara, un deseo insaciable de construir algo duradero y la convicción y el coraje de competir y ganar contra viento y marea", dijo Arif Janmohamed, socio de Lightspeed. "Nos encanta asociarnos e incluso incubar empresas en torno a dislocaciones centrales en el panorama empresarial y construir relaciones con posibles empresarios años antes de que estén listos para comenzar a construir".

"Nos enorgullecemos de ser el primer capital institucional detrás de nuestros fundadores y de tener la paciencia, la persistencia y el capital para ayudar a construir empresas de un empleado a miles, desde el primer día hasta la OPI", dijo Nicole Quinn, socia de Lightspeed. "Tenemos el dedo en el pulso cultural y vamos donde está el emprendedor: conocemos a los fundadores e innovadores donde están dejando su huella".

Lightspeed Venture Partners Select V, L.P.

A medida que las empresas comienzan a cambiar y escalar, necesitan un socio que pueda crecer con ellas y respaldar sus ambiciones de escalar para convertirse en una empresa que define su categoría. Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. (2260 millones de USD), acelera las compañías existentes de la cartera de Lightspeed y las nuevas inversiones en nuestra plataforma global dirigida por el equipo de crecimiento de Lightspeed. Select V consolida la capacidad de Lightspeed para respaldar a fundadores excepcionales y empresas de rendimiento superior y aumenta la exposición de Lightspeed a las empresas a medida que escalan y entran en la fase de crecimiento. En los últimos seis años, Lightspeed ha invertido 2200 millones de USD en empresas de crecimiento inicial. Y solo en los últimos dos años, Lightspeed celebró las OPI y las adquisiciones de Affirm, Blend, Clever, Grab, Hillevax, The Honest Company, Outbrain, Pensando, TeneoBio y TeneoTwo, y generó más de 2700 millones de USD en liquidez para sus socios limitados.

"La misión de Lightspeed sigue siendo la misma hoy que cuando se fundó hace más de 20 años: invertir en fundadores e innovadores que construyan empresas duraderas en todo el mundo", dijo Will Kohler, socio de Lightspeed. "Creemos en invertir en empresas a gran escala y, al igual que las empresas en las que invertimos, tenemos que seguir innovando y evolucionando como empresa para ser los mejores socios que podamos ser y servir mejor a nuestros fundadores y a las empresas que han creado a medida que crecen. Estas compañías especiales se mantienen privadas por más tiempo e independientemente de en qué parte del mundo comience el viaje, las ambiciones de los fundadores son cada vez más globales para satisfacer la creciente demanda".

"Creemos que la innovación es un continuo y requiere una plataforma de pila completa para apoyar a los fundadores excepcionales en cualquier etapa, en cualquier sector y en cualquier geografía a lo largo de su viaje... especialmente en mercados como estos", dijo Michael Romano, director Comercial de Lightspeed. "Hemos sido testigos de que el capital de riesgo transformó radicalmente la sociedad y las economías, y se vio transformado por los eventos mundiales: el colapso de 2000, la crisis financiera mundial de 2009 y el mercado volátil de hoy. Es por eso que intencionalmente diseñamos un equipo de reinversión hace tres años para prepararnos para una corrección del mercado".

Lightspeed Opportunity Fund II, L.P., y el equipo global de profesionales y asesores de inversión

Lightspeed ha sostenido durante mucho tiempo que la innovación y el espíritu empresarial trascienden los continentes. 2021 trajo una proliferación continua de talento empresarial global. Desde Europa hasta América Latina, el Sudeste Asiático y un sinnúmero de países intermedios, Lightspeed obtuvo y completó más acuerdos globales en 2021 que en cualquier otro momento en los veinte años de historia de la empresa en todos sus fondos. La huella global de Lightspeed y el enfoque unificado en todos los equipos globales ha sido fundamental para apoyar a los Fundadores más excepcionales.

El Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. (2360 millones de USD), es una plataforma para respaldar a las empresas emergentes de todos los territorios globales donde opera Lightspeed. Es más evidente que nunca que el espíritu empresarial es global y, durante más de una década, Lightspeed ha trabajado con algunos de los socios más experimentados en China, India, Israel, Europa y el Sudeste Asiático.

El cierre de Lightspeed India IV con su capitalización máxima de 500 millones de USD refleja el compromiso cada vez mayor de la empresa con la región de India y el Sudeste Asiático, desde nuestra primera inversión en India en 2007. Junto con India IV, que es un vehículo de fondos de etapa inicial dedicado, Lightspeed invierte en empresas en etapa de crecimiento en la región de la India y el Sudeste Asiático a partir de sus vehículos de fondos Select (Selectos) y Opportunity (de Oportunidad). Durante los últimos 5 años, la presencia de la firma se ha expandido a 28 profesionales en cuatro ubicaciones (Bengaluru, Delhi, Mumbai y Singapur), lo que representa uno de los equipos de asesoría de riesgo más grandes de la región.

Lightspeed ha sido socio de varios líderes de categoría en India, incluidos Indian Energy Exchange, Oyo, Byju's, Grab, Acko, Razorpay, Udaan, Sharechat e Innovaccer, y seguimos siendo testigos de la ampliación y profundización de la oportunidad en la región, liderada por fundadores de clase mundial y un alcance cada vez mayor de la tecnología para remodelar la economía en la India y el Sudeste Asiático.

Desde el cierre de 920 millones de USD de nuevos fondos en noviembre de 2021, Lightspeed China Partners ha estado invirtiendo activamente en sectores que incluyen tecnología verde, tecnología profunda, software como servicio (SaaS) y tecnología de consumo. Lightspeed China Partners ha realizado nuevas inversiones en casi 20 empresas emergentes, desde ePropulsion, el segundo fabricante más grande del mundo de sistemas de propulsión de embarcaciones eléctricas, hasta Agilines, una plataforma líder de colaboración y diseño de fabricación nativa en la nube. Lightspeed China Partners también celebró dos OPI en la NYSE y el Mercado STAR de Shanghái en 2021: Full Truck Alliance (NYSE:YMM) y QingCloud Technology (SH:688316), respectivamente, y dos compañías de cartera se presentaron para cotizar en la bolsa este año.

A medida que el futuro de la empresa continúa siendo cada vez más global, Lightspeed está posicionado para invertir y servir a fundadores excepcionales en cualquier etapa y en cualquier geografía aprovechando activamente nuestra huella global de inversores y red de relaciones. De acuerdo con esta estrategia, nos complace dar la bienvenida a Bejul Somaia al equipo de liderazgo de Lightspeed, donde contribuirá a la estrategia y las operaciones globales de la empresa, además de sus funciones actuales de asesoramiento sobre inversiones en India, el Sudeste Asiático y Europa. Bejul se unió a Lightspeed en 2008 y aporta una gran experiencia en el respaldo a emprendedores y en ayudar a construir Lightspeed en India y el Sudeste Asiático, donde continuará asesorando sobre inversiones y apoyando a los mejores y más brillantes fundadores de la región.

"A principios de la década de 2000, Lightspeed comenzó a crear una presencia global dada nuestra convicción de que el futuro de la tecnología y el espíritu empresarial sería global. Hoy, Lightspeed tiene 70 inversores ubicados en doce ciudades a nivel mundial", dijo Bejul Somaia, socio de Lightspeed. "Al construir intencionalmente equipos transfronterizos, podemos ofrecer a los fundadores conocimiento y relaciones del mercado local, junto con un profundo conocimiento del dominio del sector. Al hacerlo, todos estamos expuestos y estamos aprendiendo de la innovación que está ocurriendo en todo el mundo a fin de servir mejor a nuestros fundadores".

Lightspeed Faction ("Faction")

Nos enorgullece anunciar la culminación de nueve años de inversión detrás de algunas de las mayores empresas de cadena de bloques con el debut de Faction, un nuevo equipo independiente de criptonativos para impulsar la transformación en el ecosistema de cadena de bloques. Faction (https://www.faction.vc/) es un grupo experimentado de veteranos de cadena de bloques que colabora con la plataforma global Lightspeed para conocer fundadores excepcionales dondequiera que residan. El equipo sénior de Faction está dirigido por Sam Harrison y Banafsheh Fathieh y está anclado por un equipo creciente de inversores criptográficos nativos.

Faction cree que la economía de la innovación está al borde de un importante cambio en el paradigma informático con las empresas de cadenas de bloques liderando casos de uso emergentes que redefinirán tanto la infraestructura de TI subyacente como las industrias a las que sirven. Desde el sector de tecnofinanzas hasta consumo, empresarial e incluso atención médica, el equipo está viendo cómo las empresas de cadena de bloques pueden cambiar fundamentalmente la forma en que se organizan las empresas, cómo se organizan los sistemas informáticos distribuidos y cómo operan economías y plataformas enteras. La cadena de bloques está cambiando la forma en que se incentiva a los participantes de la red, cómo se financian las nuevas empresas dentro de este ecosistema y cómo las comunidades pueden unir su poder compartido para crear cambios.

"Las cadenas de bloques han permitido nuevos casos de uso que creemos que suplantarán sistemas heredados notables. La empresa conjunta de Faction con Lightspeed combina un equipo nativo criptográfico con la experiencia de escalamiento de la empresa de la plataforma Lightspeed". Sam Harrison, socio gerente, y Banafsheh Fathieh, socia general de Lightspeed Faction.

"Lightspeed ha estado invirtiendo selectivamente en criptomonedas desde marzo de 2013, y creemos que las criptomonedas pueden tener un impacto positivo en una población de personas que no tienen acceso a servicios bancarios o no solo en los EE. UU. sino en todo el mundo", dijo Ravi Mhatre, socio de Lightspeed. "Creemos que la industria aún se encuentra en una etapa temprana de la transición de web2 a web3, y la colaboración entre Lightspeed y Faction es un testimonio de nuestra creencia compartida en las formas en que las criptomonedas pueden ayudar a desarrollar una web que sirva mejor a las personas desatendidas en todo el mundo."

En conjunto, este marco de capital posicionará a Lightspeed y sus socios para continuar sirviendo a equipos fundadores, tecnologías y tendencias que están acelerando la economía de la innovación. Lightspeed sigue más comprometida que nunca con la misión de servir a las personas más extraordinarias del mundo construyendo las empresas del mañana, hoy.

Acerca de Lightspeed

Lightspeed Venture Partners es una firma de capital de riesgo de múltiples etapas que se enfoca en acelerar las innovaciones y las tendencias disruptivas en el sector empresarial, de consumo, de atención médica y de tecnofinanzas. Durante las últimas dos décadas, el equipo de Lightspeed ha respaldado a cientos de emprendedores y ayudado a crear más de 500 empresas en todo el mundo, incluidas Affirm, Carta, Cato Networks, Epic Games, Faire, Forty Seven, FTX, Guardant Health, Mulesoft, Netskope, Nutanix, Rubrik, Sharechat, Snap, TripActions, Udaan, Ultima Genomics y más. Lightspeed y su equipo global actualmente administran 18 000 millones de USD en la plataforma Lightspeed, con profesionales y asesores de inversiones en los EE. UU., China, Europa, India, Israel y el Sudeste Asiático. www.lsvp.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005077/es/

Contacto

Meredith Kendall Maines Socia de Comercialización de Lightspeed Tel.: (310) 739-6867 Correo e.: meredith@lsvp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.