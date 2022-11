Comunicado de prensa de Business Wire: LevitasBio

LevitasBio, Inc., www.levitasbio.com, uno de los principales proveedores decentralizados de procesamiento y análisis de muestras para el mercado de las ciencias de la vida, anunció que completó una ronda de financiación de serie C de $35 millones para avanzar en su misión de proporcionar métodos potentes y líderes en la industria del análisis celular.

La financiación permite a LevitasBio acelerar su éxito comercial mediante el desarrollo de instrumentos de alto rendimiento de próxima generación para el procesamiento y análisis de muestras. Por primera vez, los investigadores que utilizan la innovadora tecnología de LevitasBio pueden examinar, analizar y entender las verdaderas firmas biológicas sin alterar, estresar o dañar las células, conservando las muestras originales.

Esta nueva ronda de financiación fue liderada por Novalis Lifesciences con la participación de Pavilion Capital, una unidad de Temasek Holdings Pte, un inversor estratégico líder en el sector, y contó con el apoyo del inversor existente Decheng Capital.

"Esta financiación impulsa nuestros planes de convertirnos en la plataforma de referencia para los flujos de trabajo de procesamiento de muestras", manifestó Joe Walthers, vicepresidente financiero de LevitasBio. "Nuestros actuales clientes de ciencias de la vida y desarrollo farmacéutico validaron de forma masiva el poder y el éxito de nuestra tecnología".

"Novalis está expectante de apoyar a LevitasBio en su transformación del procesamiento y análisis de muestras. Esta parte crítica del flujo de trabajo ha obstaculizado la innovación de la industria y está infravalorada por la comunidad inversora", afirmó Paul Meister, socio de Novalis LifeSciences. "Estamos impresionados con las soluciones únicas de LevitasBio que se han comercializado hasta ahora y, con nuestra inversión, permitirán su avance revolucionario en la preparación y el análisis de muestras que potencia la investigación en ciencias de la vida".

En el último año, LevitasBio ha ampliado su impresionante cartera de productos con múltiples desarrollos:

-- LeviPrep: novedosos y potentes kits de disociación de tejidos en frío

-- LeviSelect: ensayos de enriquecimiento de marcadores de superficie específicos

-- LeviCell EOS System: plataforma de procesamiento de muestras de última generación con mayor rendimiento y control de temperatura

-- LeviMetrics: software de análisis integrado para el análisis en tiempo real en la plataforma

Martin Pieprzyk, CEO de LevitasBio, explicó que "a diferencia de los métodos actuales de la industria que inducen alteraciones, estrés o daños que enmascaran la verdadera biología de su muestra, las soluciones de LevitasBio preservan las firmas biológicas clave que ofrecen las células más viables e inalteradas, proporcionando a los investigadores datos más claros para una visión procesable. Creo que LevitasBio está hábilmente posicionada para convertirse en el estándar de facto de la industria para el análisis celular".

Nuestra misión es hacer avanzar la ciencia y la salud humana proporcionando a los investigadores nuevos y potentes métodos de análisis celular. LevitasBio ofrece el primer enfoque verdaderamente novedoso del análisis celular en 30 años. Nuestra tecnología de propiedad exclusiva de levitación sin etiquetas permite a los investigadores rescatar y conseguir una mayor calidad y cantidad de células sin introducir sesgos, alta presión o modificaciones en los perfiles de expresión génica, garantizando la integridad de los datos y análisis posteriores.

Acerca de Novalis LifeSciences LLC

Novalis LifeSciences es una empresa de inversión y asesoramiento para la industria de las ciencias de la vida que fue fundada en 2017 por Marijn E. Dekkers. Con un equipo de experimentados ejecutivos operativos de la industria de las ciencias de la vida, Novalis financia y asesora a empresarios visionarios de las ciencias de la vida. Además de realizar inversiones financieras, Novalis proporciona asesoramiento estratégico y operativo a las empresas de la cartera que se encuentran en una etapa de crecimiento crítico en su desarrollo. La empresa tiene aproximadamente $500 millones en activos bajo gestión en dos fondos de inversión.

