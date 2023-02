Comunicado de prensa de Business Wire: LevitasBio

LevitasBio, Inc. (www.levitasbio.com), principal proveedor integral de procesamiento de muestras y análisis celular para el mercado de las ciencias de la vida, presenta un conjunto de kits de agotamiento y enriquecimiento celular LeviSelect? para la investigación inmunológica.

Cinco nuevos kits LeviSelect Immune Cell permiten el enriquecimiento selectivo de células T CD3, células T CD4, células T CD8 y células Pan B. También hay disponibles kits adicionales en acceso temprano. (Gráfico: Business Wire)

Los kits LeviSelect son una expansión específica del protocolo integrado del flujo de trabajo avanzado de LeviCell? que ofrece un enfoque nuevo e importante para el aislamiento y análisis celular, que ofrece lo siguiente:

-- Las células de interés están totalmente libres de etiquetas, sin modificaciones ni alteraciones, sin cambios en la expresión ni activación de genes

-- El enriquecimiento de células vivas, la eliminación de residuos y la selección selectiva se realizan en un paso único y sencillo, sin necesidad de purificaciones, filtraciones ni consumibles adicionales

-- Se pueden multiplexar varios kits LeviSelect para obtener un enfoque potente y extremadamente específico

Para la investigación oncológica o inmuno oncológica, los kits LeviSelect CD45 Depletion proporcionan un método altamente eficaz para el enriquecimiento de células tumorales puras que permiten la caracterización para el descubrimiento de fármacos y la identificación de biomarcadores.

Los kits LeviSelect Immune facilitan la selección de las subpoblaciones inmunitarias necesarias para el análisis celular posterior o para la determinación de otros subconjuntos. Los investigadores pueden enriquecer rápidamente las poblaciones hematopoyéticas sin largos flujos de trabajo ni posible activación celular.

-- Enriquecimiento de CD3

-- Enriquecimiento de CD4

-- Enriquecimiento de CD8

-- Enriquecimiento de Pan B

-- Enriquecimiento de panmonocitos

-- Enriquecimiento de células NK

-- Enriquecimiento de neutrófilos

Ahora, las células T, las células B, las células NK y los monocitos se pueden enriquecer en simultáneo al enriquecer células viables de forma intacta e imparcial. Los futuros kits LeviSelect incluirán subtipos de estas poblaciones principales.

"Con el lanzamiento inmediato de siete kits LeviSelect (y seis más disponibles a través de nuestro programa de Acceso Temprano) LevitasBio permite el enriquecimiento racional de estas células para ensayos celulares posteriores o estudios de perfil inmunológico", declaró Martin Pieprzyk, Director General de LevitasBio. "Esto tiene un gran impacto en la catalización de nuevos descubrimientos en la investigación académica y en la biofarmacéutica".

Los investigadores, científicos y laboratorios que deseen un acceso exclusivo y prioritario a los futuros kits LeviSelect se pueden unir al Programa de Acceso Anticipado de LevitasBio en https://levitasbio.com/early-access-program.

LevitasBio -La verdadera biología empieza aquí

Nuestra misión es hacer avanzar la ciencia y la salud humana al proporcionar a los investigadores métodos nuevos y potentes de análisis celular. LevitasBio ofrece el primer enfoque verdaderamente novedoso del análisis celular en 30 años. Nuestra tecnología patentada de levitación sin etiquetas permite a los investigadores rescatar y lograr una mayor calidad y cantidad de células sin introducir sesgos, alta presión o modificaciones en los perfiles de expresión génica, garantizando la integridad de los datos y análisis posteriores.

Contacto

Steven Collier Enlace de comunicación steve@levitasbio.com 650-229-8596

