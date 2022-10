Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

El 18 de octubre de 2022, Lenovo celebrará su evento anual de innovación global, Tech World, por octavo año consecutivo. El evento virtual de este año mostrará cómo la tecnología más inteligente de Lenovo está capacitando a las personas de todo el mundo para cambiar su mundo para mejor.

En Tech World '22, Lenovo explorará lo que está por venir en nuestro mundo, desde la evolución de la colaboración física y virtual entre usuarios, espacios y dispositivos, hasta la forma en que la creación de datos está alimentando la demanda de informática en todas partes.

Tech World contará con una sesión magistral del Presidente y Director General de Lenovo, Yuanqing Yang, que presentará sus ideas sobre las posibilidades que ofrece la tecnología más inteligente en nuestro mundo cambiante. Los asistentes también escucharán a los líderes de la tecnología y a los directores ejecutivos mundiales que mostrarán la innovación y la asociación de Lenovo en acción. Entre los ponentes se encuentran el Dr. Yong Rui, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología de Lenovo; Julie Sweet, Directora General de Accenture; Arvind Krishna, Presidente y Director General de IBM; Pat Gelsinger, Director General de Intel; y Cristiano Amon, Director General de Qualcomm.

Los expertos de Lenovo también develarán las innovaciones emergentes y los conocimientos sobre el futuro de los dispositivos, soluciones y servicios de Lenovo. Desde lo último en IA y edge computing hasta dispositivos inteligentes, herramientas para el trabajo híbrido, conceptos futuros a través de la tecnología de pantallas enrollables y metaverso con integración mixta aumentada/virtual y física. Tech World también ofrecerá una visión completa de cómo Lenovo lidera la industria de la informática ecológica y proporcionará información sobre cómo las empresas pueden mantenerse a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental.

"Hoy en día necesitamos una tecnología más inteligente, más conectada y más sostenible que nunca, una tecnología que pueda transformar realmente lo que es posible en los hogares, las empresas y las ciudades de todo el mundo", dijo el presidente y director general de Lenovo, Yuanqing Yang. "El año pasado entramos en la próxima realidad. Este año la estamos viviendo y mostraremos en Tech World cómo la tecnología de Lenovo está avanzando en el mundo cambiante"

A través de contenidos virtuales que pueden ser explorados en cualquier momento, en cualquier lugar y sin costo alguno, Tech World '22 será transmitido a través de múltiples zonas horarias y alojado a pedido después de la transmisión principal en ocho idiomas (inglés, francés, alemán, japonés, coreano, chino mandarín, portugués y español).

Para registrarse y ver la agenda completa de disertantes, visite: Lenovo Tech World '22 - Lenovo Tech World '22.

Puede ver los destacados de eventos Tech World anteriores:

Tech World 2015 - Beijing, Tech World 2016 - San Francisco, Tech World 2017 - Shanghai, Tech World 2018 - Beijing, Tech World 2019 - Beijing, Tech World 2020 - Virtual, Tech World 2021 - Virtual

Acerca de Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica mundial con ingresos de 70.000 millones de dólares, que ocupa el puesto 171 en la lista Fortune Global 500, que da empleo a 75.000 personas en todo el mundo y que atiende a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer una tecnología más inteligente para todos, Lenovo se ha basado en su éxito como la mayor empresa de PC del mundo, expandiéndose aún más en áreas de crecimiento clave, incluidos servidores, almacenamiento, móviles, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación de Lenovo que cambia el mundo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com,y lea las últimas novedades a través de nuestro StoryHub.

