Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Lenovo ha anunciado hoy el lanzamiento de las ThinkStation PX, P7 y P5, un nuevo trío de estaciones de trabajo de escritorio con la tecnología más avanzada de la compañía. Rediseñadas desde cero para superar las cargas de trabajo informáticas más extremas de hoy en día en todos los sectores, estas nuevas estaciones de trabajo cuentan con la última tecnología de procesadores Intel® de hasta 120 núcleos y compatibilidad con GPU profesionales NVIDIA RTX? de alta gama. Además, cuentan con diseños de carcasa innovadores y capacidad térmica avanzada, así como con funciones BMC1 para simplificar la supervisión remota del sistema. Desde experiencias de realidad virtual y mixta y producción virtual hasta aprendizaje automático, ciencia de datos, ingeniería asistida por computadora (CAE), captura de realidad e IA, estas estaciones de trabajo de nueva generación responden a las crecientes demandas de más potencia, rendimiento y velocidad de una forma escalable y preparada para el futuro, en este nuevo mundo de trabajo híbrido.

"Estas nuevas estaciones de trabajo de escritorio se han diseñado de manera meticulosa con foco en el cliente, con el fin de satisfacer los resultados de negocio deseados y ofrecer nuevas soluciones innovadoras que nuestros clientes puedan disfrutar en el futuro, a medida que las cargas de trabajo aumenten en complejidad", expresó Rob Herman, vicepresidente de la Unidad de Negocio de IA de Clientes y Estaciones de trabajo. "Nos hemos asociado estrechamente con Intel®, NVIDIA y Aston Martin para garantizar que estos nuevos sistemas ofrezcan lo mejor en formato y funcionalidad, al combinar una carcasa de alta gama con gráficos, memoria y potencia de procesamiento de gama ultra alta".

Para dar vida a este trío de estaciones de trabajo, Lenovo se asoció con su cliente Aston Martin, un renombrado fabricante de automóviles de alto rendimiento y líder en el mercado de vehículos de ultra lujo, para codiseñar la nueva carcasa de las ThinkStation. En línea con la filosofía de diseño de Aston Martin, la colaboración buscó reflejar el diseño rojo icónico de Lenovo, proporcionar el mayor rendimiento posible y permitir niveles de personalización mejorados. Los diseñadores de Lenovo y Aston Martin trabajaron en colaboración para crear computadoras con rendimiento superlativo que permitan a los usuarios ampliar cada una de las fases de sus flujos de trabajo complejos. Para lograrlo, los equipos concibieron un nuevo diseño de carcasa sin herramientas que permite una flexibilidad extrema y una ergonomía mejorada.

Con el objetivo de lograr el máximo rendimiento, la rejilla 3D de la carcasa se inspira directamente en el icónico DBS Gran Turismo de Aston Martin, aplicando las ideas de diseño del segmento automotor de alto rendimiento a una estación de trabajo de escritorio. Los deflectores de aire rediseñados y las aberturas de ventilación hexagonales 3D más grandes, junto con el sistema de refrigeración de tres canales patentado por Lenovo, permiten un flujo de aire sin obstrucciones, lo que garantiza la máxima entrada de aire frío y salida de aire caliente. Como resultado de esto, la icónica carcasa maximiza el rendimiento de CPU, GPU, memoria y almacenamiento. Además, las tres nuevas estaciones de trabajo cuentan con un innovador diseño modular con acceso frontal a las unidades para facilitar el mantenimiento y la flexibilidad de actualización.

"La colaboración en el diseño de la nueva carcasa de ThinkStation de Lenovo ha sido un fantástico recorrido de tres años", dijo Cathal Loughnane, director de Alianzas de Aston Martin. "Al ser clientes de las estaciones de trabajo de Lenovo, este proyecto fue una oportunidad única para crear un sistema de alto rendimiento que utilizaremos para diseñar y desarrollar nuestros vehículos de alta gama".

Lenovo ThinkStation PX: para una máxima flexibilidad del escritorio al centro de datos

La estación de trabajo ThinkStation PX, la nave insignia de la gama más alta, alcanza niveles máximos de potencia y rendimiento, preparada para más núcleos y con más capacidad de ampliación que las generaciones anteriores. Optimizada para bastidor, la ThinkStation PX ofrece la flexibilidad necesaria tanto para entornos de escritorio como de centros de datos, permitiendo una transición fluida entre ambos. Esta nueva y versátil estación de trabajo está equipada con los últimos procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4.ª generación, que ofrecen hasta 120 núcleos de CPU y un aumento del rendimiento medio del 53 % con respecto a la generación anterior2. La ThinkStation PX también está adaptada para hasta cuatro GPU NVIDIA RTX? 6000 Ada Generation de doble ranura, para que los usuarios puedan gestionar y ejecutar los flujos de trabajo más complejos que enfrentan en los entornos de trabajo actuales, incluidos el acabado creativo y la simulación CAE. La nueva estación de trabajo de escritorio, con hasta 2 TB de memoria DDR5 y un ancho de banda ultrarrápido a través de carriles PCIe Gen 5, brinda flexibilidad para la virtualización multiusuario en entornos de flujos de trabajo híbridos, ya sea en el centro de datos o en clústeres bajo el escritorio. Por último, esta estación de trabajo ofrece una eficiente fuente de alimentación de 1850 W y fuentes de alimentación redundantes opcionales.

Lenovo ThinkStation P7: potencia asombrosa con un solo enchufe

La ThinkStation P7 incorpora una nueva arquitectura informática revolucionaria con los últimos procesadores Intel® Xeon® W, que admiten hasta 56 núcleos en un único encastre, para ofrecer la potencia reimaginada necesaria para abordar tareas multiproceso de procesamiento intensivo. Diseñada para superar los desafíos más rigurosos de rendimiento y confiabilidad de las cargas de trabajo que, por lo general, en el pasado dependían de servidores o recursos en la nube, la ThinkStation P7 también está optimizada para bastidor, para su uso en una variedad de entornos de escritorio y centros de datos, en una carcasa de 4U. Adaptada para hasta tres GPU de doble ranura NVIDIA RTX? 6000 Ada Generation, la ThinkStation P7 es ideal para creadores de contenido, arquitectos, diseñadores, ingenieros y analistas de datos que requieren gráficos, visualización, renderizado en tiempo real, CAE y rendimiento de IA sin precedentes. Desde el diseño de automóviles y el análisis computacional de dinámica de fluidos hasta la producción de video y los flujos de trabajo de renderizado complejos, la ThinkStation P7 puede enfrentarse a los desafíos más difíciles.

"Nos complace ofrecer la nueva línea de procesadores Xeon W, construidos sobre una arquitectura informática nueva y revolucionaria y dotados de un número significativamente mayor de núcleos, para acelerar el rendimiento durante las cargas de trabajo de más rápido crecimiento, de las que dependen las empresas hoy en día", manifestó Roger Chandler, vicepresidente de CCG y director general del equipo de Soluciones para Creadores y Estaciones de Trabajo de Intel. "Estos procesadores están fabricados para garantizar que los profesionales innovadores, como creadores, ingenieros y analistas de datos, dispongan de la potencia y la estabilidad necesarias para generar las últimas innovaciones del sector".

Lenovo ThinkStation P5: versatilidad, confiabilidad y rendimiento preparados para el futuro

La estación de trabajo de escritorio ThinkStation P5 está diseñada para un amplio número de sectores verticales y se ha rediseñado para atender la demanda de los usuarios de mayores niveles de rendimiento, capacidad de ampliación informática y facilidad de gestión en la empresa. Esta estación de trabajo de nueva generación cuenta con una carcasa rediseñada, los últimos procesadores Intel® Xeon® W, que ofrecen hasta 24 núcleos, y compatibilidad con hasta dos tarjetas gráficas profesionales NVIDIA RTX A6000. La memoria DDR5 de alta velocidad y el ancho de banda PCIe Gen 5 ofrecen una capacidad de configuración extrema que satisface las necesidades únicas de los usuarios finales. Optimizada para arquitectos, diseñadores, ingenieros y creativos por igual, esta estación de trabajo brilla en tareas de modelado de sólidos y procesamiento intensivo, como BIM, CAD 3D complejo, captura de realidad y visualización geoespacial, efectos visuales e implementaciones de borde.

"NVIDIA ofrece las GPU de visualización más potentes del mundo para estaciones de trabajo de escritorio", dijo Bob Pette, vicepresidente de Visualización Profesional de NVIDIA. "Están incluidos en los tres nuevos sistemas de escritorio ThinkStation de Lenovo, lo que brinda a analistas de datos, ingenieros y profesionales creativos la tecnología de alto rendimiento que necesitan para trabajar con conjuntos de datos masivos, innovar más rápido e incrementar sus flujos de trabajo de IA y procesamiento intensivo futuros".

Las estaciones de trabajo ThinkStation PX, P7 y P5 están diseñadas para operar en algunos de los entornos profesionales informáticos administrados más exigentes. Por eso, ofrecen funciones y seguridad esenciales de nivel empresarial. Los rigurosos estándares y pruebas de Lenovo, ThinkStation Diagnostics 2.0, el respaldo ThinkShield, las actualizaciones a Premier Support y la garantía de tres años ofrecen la tranquilidad necesaria para trabajar con confianza y mayor seguridad.

Las tres nuevas estaciones de trabajo estarán disponibles a partir de mayo de 20233. Para obtener más información sobre las últimas incorporaciones a la cartera de productos de estaciones de trabajo de Lenovo, visite: www.lenovo.com/thinkstations

1 Esta tarjeta adicional no estará disponible hasta fines de 2023.

2 Consulte [G1] en intel.com/processorclaims: Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación. Los resultados pueden variar.

3 La disponibilidad puede variar según la zona geográfica, y es posible que los productos solo estén disponibles en determinados mercados.

