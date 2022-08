Comunicado de prensa de Business Wire: Legendary Pictures

Tras el éxito mundial de "Godzilla vs Kong" de 2021, las cámaras ahora están grabando la última producción en el Monsterverse cinemático de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures. Esta última producción sigue el enfrentamiento explosivo de Godzilla vs. Kongcon una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida y escondida dentro de nuestro mundo, que desafía su propia existencia, y la nuestra. La nueva película épica profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island y más allá, mientras descubre la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre.

(L-r) Director ADAM WINGARD and REBECCA HALL on the set of Warner Bros. Pictures' and Legendary Pictures' action adventure "GODZILLA VS. KONG," a Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures release. Photo by Vince Valitutti

La película, que recientemente comenzó el rodaje, está nuevamente dirigida por el director Adam Wingard ("Tú eres el próximo", "The Guest") y está protagonizada por los miembros del elenco original Rebecca Hall ("La casa oscura", "Resurrection"), Brian Tyree Henry ("Bullet Train", "Atlanta") y Kaylee Hottle ("Godzilla vs. Kong"), a quienes ahora se unen los recién llegados Dan Stevens ("Gaslit", "Legion", "La Bella y la Bestia"), Fala Chen ("Irma Vep", "Shang Chi y la leyenda de los diez anillos"), Alex Ferns ("Batman", "Justicia implacable", "Chernóbil: la película") y Rachel House ("Hunt for the Wilderpeople, a la caza de los ñumanos", "Thor: Ragnarok", "Fundación").

Wingard está dirigiendo el proyecto actualmente sin título de un guion de Terry Rossio ("Godzilla vs. Kong", la serie "Piratas del Caribe"), Jeremy Slater ("Caballero Luna") y Simon Barrett ("Tú eres el siguiente"). La película está siendo producida por Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Brian Rogers, Thomas Tull y Jon Jashni, con los productores ejecutivos Josh Grode, Adam Wingard, Jay Ashenfelter, Jen Conroy, Kenji Okuhira y Yoshimitsu Banno.

Una vez más, Wingard colabora con el director de fotografía Ben Seresin ("Godzilla vs. Kong", "Guerra mundial Z"), el diseñador de producción Tom Hammock ("Godzilla vs. Kong", "X", "The Guest"), el editor Josh Schaeffer ( "Godzilla vs. Kong", "Apuesta maestra") y el compositor Tom Holkenborg ("Godzilla vs. Kong", "Mad Max: Furia en el camino"), a quienes ahora se une la diseñadora de vestuario Emily Seresin ("El hombre invisible", "Top of the Lake"), la maquilladora Sabrina Wilson ("Capitana Marvel ", "Escuadrón Suicida", "El libro de Boba Fett"), la peluquera Gloria Pasqua Casny ("La guerra del mañana", "Contra lo imposible") y el supervisor de Efectos Visuales Alessandro Ongaro ("El Proyecto Adam", "Ghostbusters: El legado").

La película se está rodando en Queensland, Australia, y su estreno mundial está previsto para el 15 de marzo de 2024 de la mano de Warner Bros. Pictures, excepto en Japón, donde será distribuida por Toho Co., Ltd, y en China continental, donde será distribuido por Legendary East.

