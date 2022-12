Comunicado de prensa de Business Wire: Ledger

Ledger, líder mundial en seguridad para activos digitales imprescindibles, se ha asociado con Tony Fadell, constructor del iPod1, para aportarle claridad y confianza a la posesión de valor digital. Ledger Stax? es una forma práctica para tomar el control de la criptomoneda y los artículos digitales para coleccionar. Está construido con una arquitectura segura sin concesiones e introduce una forma exclusiva, diseñada para ofrecer una accesibilidad e interactividad sin precedentes.

Ledger Launches Ledger Stax, Designed by Tony Fadell (Photo: Business Wire)

Ledger Stax cuenta con una nueva pantalla E Ink2, que cubre la parte frontal y se curva alrededor del lomo, de modo que se pueden ver todos los detalles de la transacción de un solo vistazo. También tiene una eficiencia energética inigualable: la batería puede durar semanas o incluso meses con una sola carga.

"Con la serie Ledger Nano?, creamos el hardware de seguridad para activos digitales más exitoso de todos los tiempos: se han vendido más de 5 millones y no se ha hackeado ninguno", afirma Pascal Gauthier, director general y presidente de Ledger. "Los activos digitales tienen que ver cada vez más con la identidad y la propiedad digital, no sólo con las criptomonedas como el Bitcoin. Ha llegado el momento de crear un dispositivo para usuarios más corrientes. Al mismo tiempo, no debemos comprometer la seguridad. Esto es Ledger Stax: seguro y accesible".

Tony Fadell diseñó Ledger Stax, en colaboración con Layer, pensando en lograr un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito con imanes integrados para que sea fácil de apilar, sobre todo para quienes poseen varios dispositivos. El lomo curvado de tinta electrónica muestra lo que hay dentro, como un libro en una estantería. Ledger Stax utiliza USB-C seguro para conectarse a la aplicación integral de Ledger Live? en la computadora portátil y Bluetooth®3 para conectarse a la aplicación Ledger Live Mobile en el smartphone. Utilizará Ledger Connect, nuestra próxima extensión de monedero criptográfico, para conectarse a las aplicaciones Web3 desde cualquier lugar. Ledger Stax también es compatible con la carga inalámbrica Qi.

"Profundizar en la tecnología de seguridad de eficacia demostrada de Ledger y probar todas las "mejores" carteras de hardware que existen me convenció para construir un dispositivo de nueva generación con Pascal, Ian y el increíble equipo de Ledger", aseguró Tony Fadell, diseñador de Ledger Stax y director de Build Collective. "Necesitamos un dispositivo fácil de usar... ¡no! Lo que necesitamos es una herramienta que le encante al usuario, para llevar la seguridad de los activos digitales al resto de la gente, no sólo a los geeks".

La nueva interfaz del usuario permite una interacción clara e intuitiva. Apenas se saca de la caja, Ledger Stax permite gestionar toda la colección de NFT y más de 500 monedas y activos. Gracias a la interfaz táctil, la comunidad de desarrolladores excepcionales de Ledger puede crear aplicaciones Web3 innovadoras y más accesibles, con una seguridad sin concesiones.

Ledger Stax estará disponible a finales de marzo de 2023. Ya se puede reservar en Ledger.com. En el futuro, también estará disponible en tiendas selectas como BestBuy en Estados Unidos.

Cada Ledger Stax incluye el [ Ledger ] Infinity Pass, que proporciona un NFT gratuito y ventajas futuras. Además, habrá un NFT Ledger Stax para acuñar en [ L ] Market y desbloquear el acceso a una obra de arte NFT exclusiva de la red de artistas selectos de Ledger y también canjear un dispositivo Ledger Stax. Los titulares del Genesis Pass de [ L ] Market tienen prioridad de acuñación especial para esta edición.

"Tony Fadell tiene en mente tanto la placa de circuito como la cartelera publicitaria cuando construye un producto", afirma Ian Rogers, director de experiencias de Ledger. "Con Ledger Stax hemos creado un dispositivo que es genial, bonito y divertido. Juntos hemos fusionado la cultura inquebrantable de seguridad y autocustodia de Ledger, con la cultura centrada en la experiencia de usuario de Tony y su equipo, que también es inquebrantable. El resultado es el primer dispositivo de hardware de consumo verdaderamente seguro para la revolución de valor que supone la tecnología".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones: 85mm × 54mm × 6mm (longitud y ancho de una tarjeta de crédito) Seguridad: elemento seguro con certificación Ledger EAL 5 Tipo de pantalla: E Ink (hasta 16 grises), pantalla de bloqueo siempre activa, personalizable, táctil capacitiva Resolución de la pantalla: 672 × 400 píxeles Peso: 45g Conectividad: USB C, Bluetooth® 5.2 Exclusiva matriz de imanes para facilitar el apilamiento Carga inalámbrica Qi

Acerca de Ledger

Fundada en París en 2014, LEDGER es una plataforma global para activos digitales y Web3. Ledger ya es líder mundial en seguridad y utilidad de activos digitales críticos. Con más de 5M de dispositivos vendidos a los consumidores en 200 países y en más de 10 idiomas, más de 100 instituciones financieras y marcas como clientes, el 20% de los criptoactivos del mundo está asegurados; además, se ofrecen servicios que facilitan el comercio, las compras, los gastos, las ganancias y las NFT. Los productos de LEDGER son: Nano S Plus, las billeteras de hardware Nano X, la aplicación complementaria LEDGER Live, [ LEDGER ] Market?, la primera plataforma de distribución de minado seguro y primera en ventas del mundo y Ledger Enterprise. Gracias a su facilidad de uso, LEDGER le permite al usuario comenzar a invertir en activos digitales y en última instancia, alcanzar la libertad financiera en un entorno seguro y sin estrés.

Notas para los editores:

Con Ledger Stax, Ledger cuenta con una serie de diseños nuevos y patentes pendientes, como por ejemplo, una pantalla de gran tamaño, una carcasa con un borde redondeado cubierto por la pantalla que muestra información, un sistema de imanes que permite apilarlo con otros dispositivos similares y su eficaz antena Bluetooth®.

1. iPod es una marca comercial de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y otros países y regiones.

2. E Ink es una marca registrada de E Ink Corporation.

3. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Ledger se realiza bajo licencia

