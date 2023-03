Comunicado de prensa de Business Wire: Lavoro

Lavoro Limited ("Lavoro" o la "Compañía"), el mayor minorista de insumos agrícolas de Brasil, comenzó a cotizar hoy en el mercado de valores Nasdaq ("Nasdaq") tras la finalización de su combinación de negocios con TPB Acquisition Corporation I ("TPB Acquisition Corp." o "TPBA"), una compañía de adquisiciones con fines especiales patrocinada por The Production Board.

"Estamos inmensamente entusiasmados con la transición a la siguiente fase de desarrollo de nuestra empresa, ya que comenzamos a cotizar en el Nasdaq", afirmó Ruy Cunha, CEO de Lavoro. "Creemos que los ingresos brutos proporcionados por esta transacción colocan a la empresa en una posición privilegiada para generar valor para los accionistas a medida que ejecutamos nuestra estrategia de crecimiento para mejorar la penetración de las tecnologías agrícolas en toda América Latina, que se ve reforzada por nuestro enfoque continuo en la expansión de nuestra huella tanto orgánicamente como a través de la consolidación del mercado. En este contexto, también estamos reforzando nuestra misión de hacer frente a la inseguridad alimentaria y empoderar a los agricultores mediante la creación de un mayor acceso a soluciones agrícolas innovadoras".

Minorista independiente de insumos agrícolas líder en América Latina: un negocio en escala, rentable y en crecimiento

Mediante la adquisición de más de 20 pequeñas y medianas empresas, Lavoro, con sede en San Pablo, se ha convertido rápidamente en el mayor minorista de insumos agrícolas de Brasil por ingresos y cuota de mercado. La presencia geográfica de Lavoro se extiende también a Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

La empresa ofrece a los agricultores una amplia gama de insumos agrícolas, como semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, productos biológicos emergentes y otros productos especializados. Los 924 técnicos comerciales de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en explotaciones agrícolas y en 193 puntos de venta varias veces al año para ayudarlos a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados.

El negocio de insumos agrícolas verticalmente integrado de Lavoro, "Crop Care", es un importante proveedor de productos biológicos y fertilizantes especiales en Brasil. Al operar en la vanguardia de la tecnología agrícola, creemos que la cartera de productos biológicos patentados de la empresa ayuda a los agricultores a proteger sus cultivos de enfermedades, plagas y malas hierbas sin las emisiones de carbono y la persistencia en el medio ambiente de los productos químicos sintéticos tradicionales, al tiempo que ayuda a mejorar la salud del suelo y la productividad, reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos.

Demostrando la solidez de su estrategia de adquisiciones y táctica de crecimiento orgánico, Lavoro adquirió e integró con éxito 24 empresas y generó 8 200 millones de reales en ingresos pro forma solo en el ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2022 y 151,3 millones de reales en ingresos netos pro forma en el mismo periodo. Lavoro aumentó sus ingresos en un CAGR del 69% entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2022, incluyendo un crecimiento orgánico interanual del 23 % y del 14 % en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, respectivamente. Al mismo tiempo, Lavoro cree que también ha logrado un sólido crecimiento orgánico a través de la expansión minorista y de la cartera de productos, así como mejoras operativas.

La urgente necesidad de aumentar la seguridad alimentaria de forma sostenible

Gracias a su posición estratégica como actor clave en la mayor región exportadora de productos agrícolas del mundo, Lavoro tiene la capacidad de transformar la agricultura latinoamericana y reforzar la seguridad alimentaria mundial en un momento en que las cadenas mundiales de suministro de alimentos son cada vez más inestables.

Más de 750 millones de personas vivían en 2021 con menos de 1 200 calorías al día, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), lo que supone un aumento de casi 200 millones en los últimos cuatro años. Para alimentar a una población creciente, la cantidad de calorías producidas debe aumentar un 56 % de aquí a 2050, según la FAO.

Ya se dispone de tecnologías de eficacia probada para aumentar el rendimiento, pero es necesario ampliarlas en todas las regiones, especialmente entre los pequeños y medianos agricultores de América Latina. La clave para llegar a estos agricultores y dotarlos de la mejor tecnología es el minorista agrícola.

El 65 % de las tierras agrícolas brasileñas están gestionadas por agricultores con entre 250 y 25 000 acres de producción, lo que indica claramente que la productividad de los pequeños agricultores en Brasil, y en América Latina en general, es una parte clave de la solución. Gracias al modelo de negocio de Lavoro, centrado en la colaboración directa con los agricultores para impulsar la adopción de tecnología, Lavoro puede desempeñar un papel clave en el aumento de la productividad del sector agrícola de forma sostenible.

Acerca de Lavoro

Lavoro es el mayor minorista de insumos agrícolas de Brasil y uno de los principales proveedores de insumos biológicos agrícolas. A través de una cartera integral, creemos que Lavoro empodera a los agricultores para adoptar tecnología de vanguardia y aumentar la productividad. Fundada en 2017, Lavoro tiene una amplia presencia geográfica, con operaciones de distribución en Brasil y Colombia, y una empresa emergente de comercialización de insumos agrícolas en Uruguay. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta varias veces al año para ayudarlos a planificar, comprar los insumos adecuados y administrar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Más información sobre Lavoro en www.lavoroagro.com.br.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se venderán valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. El contenido de cualquier sitio web mencionado o hipervinculado en este comunicado de prensa tiene fines informativos y su contenido no forma parte ni se incorpora a este comunicado de prensa.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "pretende", "estima", "planea", "proyecta", "pronostica", "pretende", "hará", "espera", "anticipa", "cree", "busca", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las expectativas de crecimiento del negocio de Lavoro y su capacidad para obtener los resultados esperados, aumentar los ingresos procedentes de los clientes existentes y consumar adquisiciones; oportunidades, tendencias y desarrollos en el sector de los insumos agrícolas, incluso con respecto a los futuros resultados financieros del sector. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lavoro y TPB Acquisition Corp.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda incoarse contra Lavoro, TPB Acquisition Corp. o la empresa combinada en relación con el acuerdo de combinación de negocios o la transacción; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Lavoro en el Nasdaq; el precio de los valores de Lavoro puede ser volátil debido a una variedad de factores, incluidos los cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que opera Lavoro, las variaciones en el rendimiento operativo de los competidores, los cambios en las leyes y reglamentos que afectan al negocio de Lavoro; la incapacidad de Lavoro para cumplir o superar sus previsiones financieras y los cambios en la estructura combinada de capital; los cambios en las condiciones económicas generales, incluso como consecuencia de la pandemia de COVID-19; la capacidad de aplicar los planes de negocio, las previsiones y otras expectativas, los cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, políticas y jurídicas nacionales y extranjeras; el resultado de cualquier litigio potencial, procedimiento gubernamental y reglamentario, investigaciones y pesquisas; los costes relacionados con la combinación de negocios y el hecho de ser una empresa pública y otros riesgos e incertidumbres indicados de vez en cuando en la declaración de representación/prospecto presentado por Lavoro en relación con la combinación de negocios o en el futuro, incluidos los que figuran en "Factores de riesgo" en la misma, y en TPB Acquisition Corp. o en otros documentos presentados por Lavoro ante la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras hipótesis resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni TPB Acquisition Corp. ni Lavoro conozcan actualmente o que TPB Acquisition Corp. ni Lavoro consideren actualmente irrelevantes y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas.

Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de TPB Acquisition Corp. y Lavoro sobre futuros acontecimientos y opiniones a fecha de este comunicado de prensa. TPB Acquisition Corp. y Lavoro prevén que acontecimientos y desarrollos posteriores harán cambiar las valoraciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro. No obstante, aunque TPB Acquisition Corp. y Lavoro pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, TPB Acquisition Corp. y Lavoro renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005426/es/

Contacto

Guilherme Nascimento guilherme.augusto@lavoroagro.com.br +55 66 9 9911-3093

Fernanda Rosa fernanda.rosa@lavoroagro.com +55 41 9 9911-2712

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.