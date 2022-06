Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, proveedor líder de software como servicio (SaaS) de gestión inteligente de contenido y automatización de procesos comerciales, ha lanzado Laserfiche Solution Marketplace, colección de plantillas de soluciones de acceso público para ayudar a impulsar la automatización de procesos y la transformación digital. Hoy, Laserfiche ha comenzado a aceptar plantillas de soluciones de los usuarios para expandir aún más el mercado.

Laserfiche Solution Marketplace ayuda a las organizaciones a abordar las necesidades de transformación digital y acelerar la innovación en toda la empresa al adoptar un enfoque de código bajo para la automatización e integración de procesos. Los usuarios pueden crear e implementar sus propios flujos de trabajo automatizados o conectar a Laserfiche a otras aplicaciones de forma más rápida utilizando soluciones preconstruidas, que siguen los diseños y las mejores prácticas aprobadas por la industria.

"Para hacer que la automatización de procesos sea más fácil y accesible para nuestra comunidad global, Laserfiche se enfoca en crear aplicaciones de automatización de procesos intuitivas y escalables", señaló Justin Pava, director de Gestión de Productos de Laserfiche. "Desarrolladas por usuarios y expertos de Laserfiche, estas plantillas de solución permiten a las organizaciones aprovechar las mejores prácticas existentes, la experiencia en la industria y el conocimiento del producto, y adaptar las soluciones para que se ajusten a sus necesidades únicas".

El mercado de soluciones de Laserfiche actualmente contiene más de 100 plantillas de soluciones que abordan tanto los procesos comerciales comunes como las necesidades individuales de la industria o la organización. Las plantillas de solución comúnmente implementadas incluyen:

-- Incorporación de nuevos empleados

-- Cuentas por pagar: solicitud de orden de compra

-- Gestión de contratos

-- Solución del Programa de Asistencia Federal para gobiernos

-- Apertura de una nueva cuenta para empresas de servicios financieros

-- Solicitudes de becas de ayuda estudiantil del Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior (HEERF) para instituciones de educación superior

-- La lista completa se puede encontrar aquí

Los usuarios también pueden obtener fácilmente una vista previa de las soluciones antes de descargarlas y ver las listas de los procesos recientemente agregados, más populares y en tendencia. Estas funciones tienen como objetivo generar más ideas y empoderar aún más a los equipos de TI y a los desarrolladores ciudadanos para impulsar la transformación digital en sus organizaciones.

"Como un distrito escolar grande y en crecimiento, siempre buscamos ser más eficientes y reinventar nuestros procesos para servir mejor a nuestros estudiantes y sus familias", indicó John Rokenbrod, analista de Software y Registros y oficial de Administración de Registros del Distrito Escolar Independiente de Bryan. "Tener acceso a plantillas prediseñadas con flujos de trabajo, formularios e, incluso, integraciones que podemos personalizar para adaptarnos a nuestras necesidades proporciona una enorme cantidad de inspiración y nos evita tener que reinventar la rueda cada vez que necesitamos una solución. Laserfiche Solution Marketplace brinda el apoyo a nuestros proyectos digitales que nos permite mantenernos enfocados en crear un excelente ambiente de trabajo para nuestro personal y la mejor experiencia posible para nuestros estudiantes".

Al abrir el mercado para el envío de plantillas de soluciones por parte de los usuarios, Laserfiche tiene como objetivo ampliar aún más el abanico de ofertas en el mercado. Al mismo tiempo, los clientes de Laserfiche contribuirán a la fortaleza de una comunidad de usuarios innovadora y estarán facultados para aprovechar los éxitos de otros creadores e innovadores de procesos de Laserfiche.

Para obtener más información sobre las plantillas de solución y cómo enviar las suyas, visite Laserfiche Solution Marketplace: https://marketplace.laserfiche.com/.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se hacen los negocios, lo que permite a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel con gestión de contenido empresarial. En la actualidad, el enfoque de desarrollo basado en la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para permitir que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todas las industrias, incluidos el gobierno, la educación, los servicios financieros, la atención médica y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, escalar sus negocios y ofrecer experiencias de cliente con prioridad digital.

Los empleados de Laserfiche en las oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a volver a imaginar cómo la tecnología puede transformar vidas.

