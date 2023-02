Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, proveedor líder de SaaS para gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos de negocio, dio a conocer hoy su asociación con Boomi, proveedor líder de plataformas de integración como servicio, reconocido por ser veloz, fácil de usar y tener un costo total de propiedad muy económico. Gracias a esta asociación, las organizaciones pueden simplificar las integraciones entre la plataforma sólida de servicios de contenido de Laserfiche y diversas aplicaciones locales y en la nube, como por ejemplo, Salesforce, Workday y Smartsheet, con los conectores de Boomi a más de 1500 aplicaciones.

"La empresa conectada de hoy depende de una infraestructura tecnológica sólida, que demanda un sistema centralizado para poder recopilar y supervisar los datos del proceso, junto con una estrategia de integración simplificada", explicó David Everson, director ejecutivo de soluciones estratégicas de Laserfiche. "Laserfiche se llena de entusiasmo al poder traer al ecosistema de Boomi un sistema probado para centralizar los datos y automatizar los procesos, que permite aumentar más la velocidad, con mayor agilidad y una seguridad reforzada en todas las integraciones de nuestros clientes".

Laserfiche apoya a las organizaciones para que puedan desarrollar soluciones automatizadas e integrales, que impulsen la productividad, se puedan escalar para acompañar el crecimiento y ofrezcan experiencias de cliente que prioricen el aspecto digital. Ahora, los clientes de Laserfiche pueden aprovechar los conectores de la plataforma de gestión de contenidos empresariales (ECM) impulsados por Boomi para aplicaciones de línea de negocio utilizadas en misiones cruciales, que aceleran el despliegue de la integración, gestionan más fácilmente los ciclos de la integración y acceden a análisis de datos de toda la organización. Gracias a la asociación entre Laserfiche y Boomi, los clientes pueden configurar y agilizar diversas soluciones, entre ellas:

-- Agilización de la contratación y la incorporación de empleados nuevos para que los candidatos avancen rápidamente en el proceso de contratación

-- Envío y recuperación de datos desde y hacia medios de almacenamientos y bases de datos populares para flexibilizar la consulta de los datos y los informes

-- Agilización del procesamiento de facturas para poder ver las cuentas por pagar en tiempo real

-- Sincronización de las actualizaciones de los clientes, para darle a la empresa una visión más holística del cliente

-- Autenticación simplificada para garantizar la seguridad de la conexión a las aplicaciones

Según The Forrester Wave?: Enterprise iPaaS, Q4 2021, "a medida que más organizaciones adoptan aplicaciones nativas de la nube, los datos están más distribuidos que nunca. Para poder ofrecer esas experiencias de usuario y capacidades empresariales digitales, se necesita una plataforma de integración que pueda coordinar el número cada vez mayor de aplicaciones y datos distribuidos. Además, la pandemia y las cuarentenas han disparado la necesidad de automatizar los procesos empresariales y han exprimido la informática más allá de lo que puede ofrecer. En respuesta a esta situación, las organizaciones están adoptando iPaaS ciudadano como herramienta para concretar su estrategia de automatización de los procesos de negocio".

El programa de socios tecnológicos de Boomi abarca a empresas de software de diversas aplicaciones como CRM, ERP, HRIS e inteligencia de negocios, así como de los sectores más variados, entre ellos, la administración pública, la educación, los servicios financieros, la atención médica y la fabricación. Boomi les ofrece a las organizaciones una mayor escalabilidad y un mayor control sobre la coordinación de los datos entre transacciones de aplicaciones, para que puedan escalar la conectividad a medida que las organizaciones adoptan una gama más amplia de soluciones.

"Estamos encantados de contar con Laserfiche como parte de nuestro Programa de asociaciones tecnológicas", aseguró Reggie Penn, jefe global de alianzas tecnológicas de Boomi. "Laserfiche es líder indiscutible en el espacio de la gestión de contenidos empresariales y por eso, es una incorporación contundente a nuestro perfil de socios que ofrecen soluciones reales para que las organizaciones puedan resolver sus desafíos más acuciantes". Con la colaboración entre Laserfiche y Boomi, nuestros clientes mutuos están en condiciones de satisfacer la creciente demanda de integraciones y mantenerse al día con el rápido ritmo de la innovación".

Para saber más sobre la asociación entre Laserfiche y Boomi, visite el sitio web de Laserfiche.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos empresariales. Con flujos de trabajo potentes, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® agiliza la forma de hacer negocios, para que los líderes puedan centrarse en promover el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papeles con la gestión de contenidos empresariales. En la actualidad, la metodología de desarrollo de Laserfiche en la nube incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todos los sectores, entre otros, el gobierno, la educación, los servicios financieros, la salud y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, ampliar la escala de su negocio y ofrecer experiencias de cliente digitales.

Los empleados de Laserfiche trabajan desde las sucursales de la empresa en todo el mundo, comprometidos con la visión de potenciar a los clientes e inspirar a las personas para que se animen a imaginar de qué formas puede transformarles la vida la tecnología.

