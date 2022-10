Comunicado de prensa de Business Wire: Larsen & Toubro Infotech

Larsen & Toubro Infotech (código de BSE: 540005, NSE: LTI), una empresa de soluciones digitales y consultoría de tecnología global, anunció hoy sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2023.

En dólares estadounidenses:

-- Ingresos por 601 millones; crecimiento del 3,6 % intertrimestral y18,1 % interanual

-- Crecimiento de los ingresos en moneda constante del 4,6% intertrimestralydel 21,6 % interanual

En rupias:

-- Ingresos por 48.367 millones; crecimiento del 6,9 % intertrimestral y del 28,4 % interanual

-- Ingresos netos por 6798 millones; crecimiento del 7,2 % intertrimestraly 23,2 % interanual

"Estamos muy contentos de anunciar un crecimiento de ingresos interanual del 21,6 % en moneda constante. Nos siguen entusiasmando las conversaciones proactivas que tenemos con nuestros clientes, y observamos cada vez más tracción en el espacio del análisis y la nube. La fortaleza de nuestra cartera de productos y nuestra incorporación neta de plantilla sostenida sigue alimentando nuestro crecimiento".- Sudhir Chaturvedi, presidente de ventas y miembro de la junta ejecutiva "Estamos muy contentos de estar en el último tramo del proceso de aprobación de la fusión de LTI Mindtree, y lo más probable es que sumemos nuestras fuerzas a fin de este año calendario. La compañía fusionada combinará sus carteras de productos complementarias y una gran base de clientes con el objetivo de crear un valor extraordinario para todas las partes interesadas".- Nachiket Deshpande, director operativo y miembro de la junta ejecutiva

Contratos recientes otorgados

-- Fuimos seleccionados por un sistema de salud líder con sede en Norteamérica como socio estratégico para programas de transformación que involucran ciberseguridad, experiencia clínica, gestión de datos empresariales, gobernanza y tecnología de negocio digital

-- Fuimos elegidos por el proveedor de consultoría y soluciones de TI de una organización internacional involucrada con la solución de conflictos globales y asistencia humanitaria para transformar su escenario de soluciones digitales

-- Fuimos seleccionados por una empresa de tecnología de la información multinacional incluida en el listado Global Fortune 500 para diseñar e implementar soluciones de datos y SAP para mejorar los indicadores de rendimiento clave comerciales. LTI también brindará servicios de consultoría y orientación de arquitectura para diseñar una hoja de ruta tecnológica

-- Fuimos seleccionados por un fabricante de sistemas de transporte verticales para operar y transformar su solución JD Edwards global

-- Un proveedor y fabricante líder de equipos y soluciones de refrigeración y calefacción ha elegido a LTI como socio para una de sus iniciativas de transformación de ERP más grandes y complejas en una de sus plantas

-- Fuimos seleccionados por la flamante división de una aseguradora de bienes y accidentes líder para la implementación de soluciones Duck Creek para sus funciones de productor, generación de pólizas y facturación, y para garantizar análisis y panoramas de datos

-- Fuimos elegidos por una empresa petroquímica líder para un contrato de servicios administrados que involucra la tercerización de las operaciones de soporte de sus aplicaciones empresariales a través de la optimización de procesos y la creación de eficiencias mediante iniciativas de transformación

-- Fuimos seleccionados por un banco global para un contrato de pruebas digitales con el objetivo de ayudar en sus iniciativas de transformación digital

-- Fuimos seleccionados por una compañía incluida en el listado Global Fortune 500 y líder en productos de belleza y cosméticos para ofrecer servicios de integración digital de aplicaciones existentes con su nueva solución principal S/4

-- Fuimos seleccionados por una gran empresa de medios y entretenimiento para la implementación de un nuevo sistema de compras y facturación, y para facilitar procesos y soluciones de compras relacionados a fin de integrarlos con las aplicaciones de SAP existentes

-- Una empresa de refinería y petroquímica ha seleccionado a LTI para un contrato de servicios administrados y tercerización de extremo a extremo que generará mayores eficiencias, menores costos, mejor experiencia al cliente y cumplimiento con los requisitos del organismo de ciberregulación nacional

Reconocimientos de analistas

-- LTI se alzó con los reconocimientos Competidor Importante y Rendimiento Destacado en la categoría Capacidades de SI de Everest Group en la evaluación AWS PEAK Matrix Assessment 2022

-- LTI fue distinguido como 'Líder' en el informe del cuadrante de servicios y soluciones de gestión de servicios empresariales (ESM) de ISG Provider Lens? 2022 (cuadrante de Servicios de Consultoría de ESM para los EE. UU.)

-- LTI fue reconocido con la Mención de Honor en el informe Gartner® Magic Quadrant? 2022 en la categoría Servicios de Transformación de TI de Nube Pública

-- LTI se alzó con los reconocimientos Competidor Importante y Rendimiento Destacado en la categoría Capacidades de SI de Everest Group en la evaluación Azure PEAK Matrix Assessment 2022

-- Fosfor Aspect recibe un reconocimiento en Forrester Report: diez lecciones de casos de uso de procesamiento y extracción de documentos inteligente

LTI recibe una Mención de Honor en el informe Gartner® Magic Quadrant? 2022 en la categoría Servicios de Transformación de TI de Nube Pública

Premios y otras distinciones comerciales

-- LTI recibe la certificación como empresa con consumo positivo de agua según una auditoría independiente

-- LTI obtiene el premio Golden Peacock Award for Risk Management 2022 en la categoría Servicios y Consultoría de TI

-- LTI recibe la certificación Great Place to Work en Polonia

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa de soluciones digitales y consultoría de tecnología global que ayuda a clientes incluidos en el listado Fortune 500 para que puedan alcanzar el éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, hacemos los máximos esfuerzos para nuestros clientes y aceleramos sus caminos de transformación digital. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado singular nos brinda una experiencia única en el mundo real para resolver los desafíos más complejos de empresas de todos los sectores de la industria. Cada día, nuestro equipo compuesto por más de 50.000 asociados le hace la vida más fácil a nuestros clientes para que puedan mejorar la eficiencia de sus operaciones comerciales y tecnológicas y ofrezcan valor a sus clientes, empleados y accionistas. Más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

