Comunicado de prensa de Business Wire: LambdaTest

LambdaTest, la plataforma líder de pruebas continuas de calidad en la nube, ha anunciado el lanzamiento de la nube de pruebas de experiencia digital para empresas. La oferta permitirá a las empresas acelerar su transformación digital con una plataforma de ejecución y coordinación de pruebas integrales, la mejor de su clase, combinada con análisis de pruebas reveladores y opciones de intalación personalizables.

Según el informe de mejores prácticas de Forrester titulado "Optimice su experiencia digital para competir por los clientes", "No importa lo arraigada que esté su marca en la vida de los clientes hoy, si deja de satisfacer sus expectativas, mañana no van a tener problemas en pasarse a un competidor. A medida que aumente la proporción de interacciones digitales y no digitales con los clientes, tanto las experiencias digitales de los clientes como los datos que las empresas recopilen sobre ellos evolucionarán de tal forma que supondrán un reto y una recompensa para las organizaciones orientadas al cliente e impulsadas por los análisis de información".

Las empresas de todo el mundo están haciendo esfuerzos denodados por satisfacer las crecientes necesidades de los clientes nativos digitales. Esto se traduce en desarrolladores que trabajan constantemente para ofrecer una experiencia de alta calidad a los clientes, mientras las aplicaciones están sometidas a cambios continuos. Este escenario de alta presión exige una respuesta rápida por parte de los desarrolladores para agilizar la velocidad de lanzamiento. Sin embargo, la ejecución de las pruebas acaba siendo un obstáculo, porque las empresas dependen de plataformas de ejecución de pruebas heredadas en la nube que son lentas, frágiles y poco confiables o de infraestructuras internas que son difíciles de mantener, ampliar y escalar.

Con la nube de pruebas de experiencia digital de LambdaTest, las empresas pueden elegir hacer pruebas entre navegadores (en vivo y automatizadas), pruebas de dispositivos reales (en vivo y automatizadas), pruebas de regresión visual y pruebas de aplicaciones de transmisión por Internet (OTT), garantizando así la cobertura de toda la gama de opciones para diversos canales. Además, los flujos de trabajo inteligentes, como la agrupación automática, el reintento automático y las técnicas de fallo rápido que ofrece la nube de pruebas se encargan del trabajo pesado, para que los probadores y desarrolladores puedan concentrarse en crear las pruebas.

Las empresas pueden decidir cuál es el sistema de instalación que más les conviene: para varios inquilinos, en la nube especializada o en las instalaciones. Y eso no es todo; además, las empresas tendrán acceso a diversos análisis de las pruebas y capacidad de observación centralizados que unificarán todos los datos de la ejecución de las pruebas y permitirán tomar decisiones bien fundadas.

La nube de pruebas de experiencia digital encajará a la perfección en la canalización CI/CD, con más de 120 integraciones en categorías como comunicación, seguimiento de errores, gestión de pruebas, creación de pruebas y automatización. Además, LambdaTest cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701 y es compatible con GDPR, CCPA e HIPAA.

"Según la Guía de Mercado de Gartner sobre monitoreo de la experiencia digital, para 2026, al menos el 60 % de los líderes de I+O utilizarán este servicio para medir el rendimiento de las aplicaciones, los servicios y los puntos finales desde el punto de vista del usuario, frente a menos del 20 % en 2021. Esto indica claramente la importancia creciente que tiene la experiencia digital para las empresas. La plataforma en la nube de pruebas de experiencia digital de LambdaTest es una solución integral para que las empresas modernas hagan una evolución en su experiencia de pruebas y mejoren así la usabilidad y el rendimiento de las aplicaciones web y móviles para ayudar a ofrecer la mejor experiencia digital de su clase a sus clientes nativos digitales", explicó Asad Khan, cofundador y gerente general de LambdaTest.

"Lo que prometemos a las empresas es directo y simple: nuestra nube de pruebas de experiencia digital hiperescalable será la autopista digital para la ejecución de pruebas y reducirá las interrupciones y los inconvenientes de los desarrolladores, garantizará una evaluación más rápida e impactará positivamente en la velocidad de lanzamiento y la velocidad de salida al mercado. Esto es llevar la ejecución de pruebas a la era digital", agregó.

Recientemente, Satya Nadella, presidente y gerente general de Microsoft, pronunció el discurso de apertura en la Cumbre Tecnológica Microsoft Future Ready 2023 en Bengaluru, donde señaló que "LambdaTest está haciendo por la automatización de pruebas lo que Kubernetes hizo por la coordinación de los contenedores, creando ese siguiente nivel de eficiencia en torno a la automatización de pruebas para que la gente realmente pueda concentrarse en las pruebas en lugar de en la coordinación de las pruebas".

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una nube de pruebas de experiencia digital líder que ayuda a los desarrolladores y probadores a enviar código con más rapidez. Más de 10.000 clientes empresariales y más de 2 millones de usuarios en más de 130 países confían en LambdaTest para facilitar sus pruebas.

La plataforma LambdaTest garantiza una coordinación de las pruebas segura, escalable y perspicaz para los clientes en diferentes puntos del ciclo del desarrollo de las operaciones o DevOps (CI/CD):

-- Browser & App Testing Cloud permite a los usuarios ejecutar pruebas manuales y automatizadas de sus aplicaciones web y móviles en más de 3000 navegadores diferentes, dispositivos reales y entornos de sistemas operativos.

-- HyperExecute ayuda a los clientes a ejecutar y coordinar redes de pruebas en la nube para cualquier marco y lenguaje de programación a velocidades de vértigo, para reducir el tiempo de pruebas de calidad, ayudando a los desarrolladores a crear software con más rapidez.

Para más información, visite: https://lambdatest.com

