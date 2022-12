Comunicado de prensa de Business Wire: LabVantage Solutions, Inc.

LabVantage Solutions, Inc., proveedor líder de soluciones y servicios informáticos de laboratorio, entre ellos, las soluciones LIMS específicas con las cuales los laboratorios pueden comenzar a trabajar más rápidamente y con un costo total menor, ha anunciado hoy el lanzamiento de la versión 8.8 de su plataforma LabVantage LIMS, líder del sector.

LabVantage 8.8 implementa varias mejoras en todos los elementos de la plataforma. En conjunto, incrementan la precisión, velocidad, facilidad de uso y seguridad de los componentes LIMS de LabVantage, en particular, su cuaderno electrónico de laboratorio (ELN) integrado, sistema de ejecución de laboratorio (LES), sistema de gestión de datos científicos (SDMS) y análisis avanzados.

"LabVantage 8.8 ejemplifica nuestro compromiso doble, tanto con las actualizaciones importantes de nuestra plataforma LIMS insignia como con las mejoras permanentes, con el objetivo de darles a nuestros clientes un sistema cada vez más fácil, seguro, inteligente, flexible y confiable que facilite la transformación digital de su laboratorio", aseguró Mikael Hagstroem, director ejecutivo de LabVantage Solutions. "En los últimos años, hemos incorporado componentes importantes a nuestra plataforma LIMS, entre ellos, varias opciones como SDMS, análisis basados en inteligencia artificial (IA) y SaaS empresarial validado. Como complemento, prestamos atención constante a consolidar todos los aspectos de la experiencia del usuario, como se pone de manifiesto en la versión 8.8. Por ejemplo, nuestras nuevas aprobaciones inteligentes de laboratorio mejoran sustancialmente la velocidad y la eficiencia de las revisiones de datos, ayudando a nuestra clientela, que es muy amplia y diversa, a avanzar hacia el laboratorio inteligente del futuro".

LabVantage 8.8 se pone a disposición para brindar asistencia técnica a los más de 1500 centros de clientes de todo el mundo, en los sectores de las ciencias de la vida, farmacia, dispositivos médicos, bancos biológicos, alimentación y bebidas, bienes de consumo envasados, petróleo y gas, genética y diagnóstico, forense y sanitario, que confían en la plataforma.

Entre las numerosas mejoras y capacidades de LabVantage 8.8, se destacan las siguientes:

-- Aprobaciones inteligentes: Esta nueva función utiliza la IA con reglas, para agilizar y acelerar las revisiones de datos, que cuando se procesan grandes volúmenes en el LIMS, llevan mucho tiempo y son engorrosas. La versión 8.8 permite aprobaciones manuales sólo por excepción y facilita las aprobaciones automáticas cuando no hay excepciones. Esta nueva función permite a los usuarios aumentar la velocidad y la eficacia de sus operaciones en un contexto en el que la carga de datos es cada vez más creciente.

-- Rehacer cálculos automáticamente: Los usuarios pueden olvidarse de tener que recalcular los valores manualmente, lo que afecta no sólo los cálculos finales, sino también los intermedios y puede tener un efecto descendente de varios niveles en la precisión. La función mejorada activa automáticamente el recálculo cuando se modifica una referencia, lo que permite a los usuarios centrarse en la tarea que tienen entre manos, al tiempo que mejora la precisión y la calidad de los datos.

-- Seguridad informática perfeccionada: LabVantage 8.8 proporciona una seguridad mejorada frente a las 10 amenazas principales de OWASP e incluye la certificación de pruebas de terceros. El Top 10 de OWASP, una norma ampliamente aceptada por los desarrolladores de aplicaciones web, representa un amplio consenso sobre los riesgos vitales de seguridad informática. Estos mecanismos de protección adicionales incorporados en LabVantage 8.8 representan mejoras adicionales en la seguridad, de modo que los usuarios tengan una mayor tranquilidad.

-- Accesibilidad: Como parte de los esfuerzos continuos para servir mejor a todos sus clientes, LabVantage 8.8 tiene funciones para mejorar el cumplimiento del Artículo 508 de la norma internacional de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), destinadas a facilitarles el acceso a la plataforma a los usuarios que tengan problemas visuales u otros problemas de accesibilidad. La versión mejorada de LabVantage Portal ahora tiene una certificación de cumplimiento de las WCAG, que documenta una serie de características nuevas que mejoran la accesibilidad.

LabVantage es conocida por su excepcional servicio de atención al cliente y el equipo de Servicios Profesionales de LabVantage está preparado para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo el valor de las mejoras de la versión 8.8.

Para obtener más información sobre LabVantage LIMS 8.8, haga clic aquí, o envíe un correo electrónico a info@labvantage.com.

Acerca de LabVantage Solutions

LabVantage Solutions es líder reconocido en soluciones de software empresarial para laboratorios y se dedica a mejorar los resultados de los clientes, al transformar los datos en conocimiento. La plataforma informática de LabVantage es sumamente configurable, está integrada en una arquitectura común y se basa al 100% en el navegador, de modo tal que admite cientos de usuarios simultáneos. Se puede instalar en las instalaciones, en la nube o como SaaS e interactúa a la perfección con los instrumentos y otros sistemas de la empresa, lo que permite una verdadera transformación digital. La plataforma consta del sistema de gestión de la información de laboratorio (LIMS) más moderno del mercado, un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) integrado, un sistema de ejecución de laboratorio (LES), un sistema de gestión de datos científicos (SDMS) y análisis avanzados y además, para entornos sanitarios, un sistema de información de laboratorio (LIS). Prestamos asistencia a más de 1500 clientes de todo el mundo, en los sectores de las ciencias de la vida, farmacia, dispositivos médicos, bancos biológicos, alimentación y bebidas, bienes de consumo envasados, petróleo y gas, genética y diagnóstico, medicina forense y sanidad. Con sede en Somerset (Nueva Jersey) y sucursales en todo el mundo, LabVantage ofrece su cartera completa de productos y servicios desde hace cuatro décadas para que los clientes puedan innovar más rápidamente en el ciclo de la I+D, mejorar la calidad de los productos fabricados, lograr un registro preciso y cumplir todos los requisitos normativos. Para más información, visite labvantage.com.

