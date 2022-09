Comunicado de prensa de Business Wire: Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD), el mayor proveedor de servicios de infraestructura de TI en el mundo, anunció hoy el lanzamiento de Kyndryl Vital, una experiencia de cocreación abierta y colaborativa dirigida por diseñadores que ayuda a los clientes y a los socios aliados a resolver sus desafíos empresariales y a crear plataformas tecnológicas innovadoras.

Kyndryl Vital está dirigido por equipos globales de diseñadores que trabajan en simultáneo con clientes y socios para definir y resolver problemas complejos con estilo e innovación. Estos diseñadores dirigen la experiencia de cocreación con un diseño centrado en el ser humano y un enfoque de investigación riguroso. Este modelo desde afuera hacia dentro integra los datos con un profundo conocimiento de las necesidades y el comportamiento de las personas. Junto con la estrategia de diseño, el diseño de experiencias, la narración de historias, la investigación basada en datos y la implementación de tecnologías, Kyndryl Vital constituye la base para construir soluciones creativas y una visión convincente del futuro.

Reconociendo la necesidad de ser ágiles y flexibles, los equipos de Kyndryl Vital integrarán los sistemas, métodos y herramientas existentes que utilizan los clientes y socios. Este enfoque inclusivo reúne a los propios expertos técnicos de Kyndryl, así como a los de los clientes y socios de la alianza para crear una forma de trabajo abierta y coherente.

"Kyndryl Vital desbloquea el valor de negocio para nuestros clientes y socios acortando la distancia entre las experiencias humanas y las capacidades técnicas. Nuestro enfoque basado en el diseño nos proporciona una poderosa base para involucrarnos y establecer una profunda comprensión de sus desafíos empresariales. Junto con los expertos técnicos de Kyndryl, Kyndryl Vital permitirá a nuestros clientes y socios desarrollar enfoques innovadores para desarrollar los sistemas tecnológicos de misión crítica del futuro", afirma Tom Rourke, líder global de Kyndryl Vital".

Kyndryl Vital forma parte de un continuo que se extiende a través de Kyndryl Bridge, una nueva plataforma de integración abierta que ofrece a los líderes empresariales información en tiempo real sobre sus complejos patrimonios informáticos, y un control sin precedentes sobre la personalización de sus operaciones de misión crítica. Kyndryl Vital trabaja en simultáneo con los clientes y los expertos técnicos para idear y dar vida a soluciones para los desafíos empresariales. Kyndryl Bridge permite a los clientes gestionar estas soluciones, flujos de trabajo y procesos a la perfección bajo una sola plataforma.

Los equipos de Kyndryl Vital se encuentran actualmente en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y España, y está previsto que se extiendan a varios países más a finales de año. Esta experiencia de cocreación ágil y versátil puede servir de apoyo a los nuevos clientes que deseen iniciar una relación con Kyndryl, así como a los clientes ya establecidos que estén interesados en ampliar su ámbito de trabajo con Kyndryl para apoyar futuras necesidades empresariales.

Acerca de KyndrylKyndryl (NYSE: KD) es el mayor proveedor de servicios de infraestructura de TI en el mundo que presta servicio a miles de clientes empresariales en más de 60 países. La empresa diseña, desarrolla, gestiona y moderniza los complejos sistemas de información de misión crítica de los que depende el mundo cada día. Para obtener más información, visite www.kyndryl.com.

