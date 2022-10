Comunicado de prensa de Business Wire: Kontoor Brands, Inc.

Kontoor Brands, Inc. (NYSE: KTB), una empresa global de ropa de estilo de vida con una cartera liderada por dos de las marcas de consumo más icónicas del mundo, Wrangler® y Lee®, anunció hoy el nombramiento de Ezio Garciamendez como vicepresidente sénior y director de la cadena de suministro, a partir del 1.° de noviembre de 2022.

Garciamendez será responsable de todos los aspectos de la administración de la cadena de suministro, incluyendo incluidas las operaciones globales, la planificación, la fabricación, el abastecimiento, la calidad, el servicio al cliente, la distribución, la logística y la gobernanza de los datos maestros. También supervisará todos los componentes de la estrategia de la cadena de suministro de la empresa, incluidas las funciones y las operaciones relacionadas con el comercio. Como miembro del Equipo de Liderazgo Ejecutivo, informará a Tom Waldron, vicepresidente ejecutivo de Kontoor, director de operaciones adjunto y presidente de la marca global Wrangler®.

"El impresionante historial de innovación y excelencia de Ezio en la industrial de la cadena de suministro global, así como su experiencia en el despliegue de soluciones avanzadas en las cadenas de suministro más complejas y multifacéticas, lo convierten en una adición invaluable a nuestro equipo", dijo Waldron. "Su historial de excelencia operativa y mejoras de procesos en las operaciones de la cadena de suministro global de extremo a extremo, combinado con su experiencia en fabricación e ingeniería internacionales, impulsará la ventaja competitiva de Kontoor tanto en nuestro modelo de fabricación propia como en el de abastecimiento estratégico y lo convertirá en una opción ideal para nuestra organización".

Con más de 20 años de experiencia en la industria de bienes de consumo empacados, Garciamendez se une a Kontoor desde Melaleuca, el mayor club de compras de bienestar en línea, donde se desempeñó como vicepresidente de operaciones globales desde 2018, liderando su organización de la cadena de suministro de extremo a extremo. Anteriormente, ocupó varios puestos de creciente responsabilidad en Procter and Gamble, liderando operaciones de la cadena de suministro global altamente compleja, de múltiples categorías y de extremo a extremo, que incluyen fabricación, distribución, adquisición, planificación, logística, ingeniería y servicios técnicos.

"Estamos encantados de que Ezio se una a Kontoor y sabemos que su experiencia nos ayudará a superar los complejos desafíos a los que se enfrentan las cadenas de suministro globales. Espero asociarme con él para ofrecer resultados a corto y largo plazo que beneficien a Kontoor y a todas nuestras partes interesadas", agregó Waldron.

