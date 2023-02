Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Corporation

Kioxia Group está aumentando el uso de energía renovable instalando por primera vez sistemas de generación de energía solar a gran escala en las Plantas de Kitakami y de Yokkaichi. Los nuevos sistemas de energía solar instalados en la terraza del predio de fabricación de memoria flash serán los más grandes en su clase que en cualquiera de las plantas de semiconductores de Japón.1 Con una capacidad de generación total de casi 7,5 megavatios (MW), se espera que los nuevos sistemas de energía solar generen aproximadamente 7600 megavatios por hora (MWh) de electricidad de manera anual para Kioxia y que reduzcan emisiones de dióxido de carbono en casi 3200 toneladas por año. Con los nuevos sistemas de energía solar, aceleraremos nuestros esfuerzos a fin de abordar el cambio climático, uno de los objetivos clave de nuestra estrategia de gestión.

Kitakami Plant Fab1 rooftop (Photo: Business Wire)

El sistema de generación de energía solar en Fab1 de nuestra Planta de Kitakami se puso en funcionamiento de manera reciente mientras que el sistema de Fab6 de nuestra Planta de Yokkaichi estará operativo en junio de este año.

Kioxia Group estableció el objetivo de abastecerse el 100 % de su energía de fuentes renovables para el año fiscal 2040, que incluye energía solar. Seguiremos abordando los cambios climáticos de manera proactiva y el objetivo es desarrollarnos de manera sostenible para el beneficio de la sociedad.

Para obtener más información sobre las iniciativas en materia de cambio climático de Kioxia, visite el siguiente sitio web: https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

-0- *T Resumen del sistema de generación de energía solar del Kioxia Group Kitakami (Fab1) Yokkaichi (Fab6) Capacidad de generación de energía Aprox. 3600 kW Aprox. 3900 kW Generación de energía estimada anual Aprox. 3500 MWh Aprox. 4100 MWh Reducción anual de CO? Aprox. 1600 ton Aprox. 1600 ton Fecha de comienzo del funcionamiento 20 de enero de 2023 Programado para junio de 2023 *T

Los sistemas serán operados y mantenidos en virtud del modelo del Convenio de compra de energía (Power Purchase Agreement, PPA).2

1 Basado en la investigación de Kioxia (a partir del 1 de febrero de 2023). 2 Los operadores del PPA son propietarios del equipo de generación de energía solar y son responsables de la instalación y el mantenimiento del sistema; terceros que ponen a disposición los espacios necesarios (en este caso Kioxia) compran la electricidad generada en los sitios de los operadores.

