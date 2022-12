Comunicado de prensa de Business Wire: Kapsch TrafficCom

Este año empezaron a operar los Sistemas Inteligentes de Transporte implementados por la empresa austriaca Kapsch TrafficCom en la autopista Monterrey - Saltillo, vía concesionada de cuota a cargo de la Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, CAMS, que pertenece al grupo Roadis.

La implementación del nuevo sistema tiene como objetivo principal mejorar la seguridad en la autopista, en donde la baja visibilidad provocada por la neblina durante algunas épocas del año, aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

Respecto al contexto de este proyecto, Victor Michelet, Director de Sistemas de la concesionaria comenta que "nuestro propósito como empresa siempre ha sido garantizar la vida humana, tenemos un compromiso muy serio con la seguridad de los usuarios de las autopistas y con la seguridad de nuestros colaboradores, por eso en fines de 2017 nos pusimos a buscar cómo la tecnología nos podría ayudar en ese tema y decidimos, junto con una serie de inversiones, invertir también en la parte tecnológica."

El proyecto de renovación implementado por Kapsch contempló la mejora y modernización de todo el Sistema de ITS, tanto de los equipos previamente instalados, como también la incorporación de nuevos equipos y sistemas de última generación, para mejorar la capacidad de "sentir el pulso" de la autopista y complementar la funcionalidad y operatividad de la plataforma de gestión.

Como plataforma de gestión, fue implementada la última versión de la solución EcoTrafiX de Kapsch, integrando más de 100 equipos para su operación a lo largo de los 96 km que comprende la autopista, haciendo de esta una de las autopistas con más dispositivos por kilómetro en el país.

Para más noticias sobre el proyecto, visite Prensa | Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Nuestras soluciones innovadoras en los ámbitos de aplicación del peaje, gestión del tráfico, gestión de la demanda y los servicios de movilidad contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Más información:kapsch.net

Síganos en TwitteryLinkedIn

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005578/es/

Contacto

Contacto de prensa: Kapsch TrafficCom

Veronica Horta veronica.horta@kapsch.net

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.