Comunicado de prensa de Business Wire: JSSI

Jet Support Services, Inc. (JSSI), proveedor independiente de soporte de mantenimiento y servicios financieros líder para la industria de la aviación comercial, ha designado a Tim Elberfeld como director financiero y nombró a Ken Goodman como director de suscripción. Tanto Elberfeld como Goodman estarán bajo la supervisión directa de Neil Book, director ejecutivo.

Tim Elberfeld, chief financial officer of JSSI (Photo: Business Wire)

Elberfeld aporta más de 20 años de experiencia en negocios globales en todos los aspectos de finanzas y contabilidad, incluidas fusiones y adquisiciones e implementaciones de sistemas, a su nuevo puesto como director financiero y director de tecnología de la información en JSSI.

"Con un gran placer, le damos la bienvenida a Tim al equipo, a medida que nos embarcamos en nuestro próximo capítulo de crecimiento y transformación en JSSI. La experiencia y el liderazgo de Tim ya se han sentido en toda la organización", comentó Neil Book, presidente y director ejecutivo de JSSI.

Anteriormente, Elberfeld trabajó en TransUnion durante 10 años, una compañía de soluciones de prevención de fraude, riesgo e información, donde ocupó puestos de liderazgo, entre ellos, el de director de contabilidad y director financiero de la región de África, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Elberfeld comenzó su carrera en PricewaterhouseCoopers (PwC), donde lideró compromisos transfronterizos para clientes en la ejecución de adquisiciones, desinversiones y escisiones complejas durante más de 12 años, incluida una adscripción de varios años en Zúrich, Suiza.

"Estoy emocionado de unirme a JSSI y ser parte de una organización que trabaja arduamente todos los días para brindar soluciones y soporte de clase mundial a su diversa base de clientes. Espero trabajar con mis colegas en JSSI para ayudar a impulsar el negocio hacia el futuro", señaló Elberfeld.

Después de desempeñarse como director financiero de JSSI durante seis años, Goodman ahora liderará los esfuerzos de asignación de precios, gestión de activos y seguros de la organización como director de suscripción. Goodman aporta más de 20 años de experiencia financiera ejecutiva, tras ocupar los puestos de vicepresidente sénior de análisis y planificación financiera en NetJets y vicepresidente de finanzas para bienes raíces y tiendas en Victoria's Secret.

"Estoy agradecido con Ken por el tremendo trabajo que ha realizado como director financiero durante los últimos seis años. Estoy emocionado de verlo asumir este nuevo desafío y aplicar su conocimiento de la industria para llevar nuestra organización de suscripción al siguiente nivel. Aporta un sentido de enfoque, precisión y claridad al proceso crítico de asignación de precios, que, en última instancia, mejorará el servicio y el valor que brindamos a nuestros clientes de mantenimiento de costos por hora", agregó Book.

Acerca de Jet Support Services, Inc.

Durante más de 30 años, Jet Support Services, Inc. (JSSI) ha sido el principal proveedor independiente de soporte de mantenimiento y servicios financieros para la industria de la aviación comercial. JSSI mantiene más de 2000 aeronaves en todo el mundo y atiende a los clientes a través de una infraestructura de asesores técnicos certificados. JSSI aprovecha este conocimiento técnico, así como su experiencia, poder adquisitivo y datos para brindar apoyo en cada etapa del ciclo de vida de la aeronave.

