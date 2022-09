Comunicado de prensa de Business Wire: Japan sake PR Secretariat

Hay innumerables eventos en todo el mundo que celebran las delicias del vino y la cerveza; el 1 de octubre es conocido como el "Día del sake", donde los amantes del sake de todo el mundo se reúnen, disfrutan y aprecian esta deliciosa bebida.

El Día del sake fue fijado el 1 de octubre por la Asociación de Fabricantes de Sake y Shochu de Japón (JSS), la mayor organización de la industria del sake en Japón, cuyos miembros son unos 1.700 productores de sake, Honkaku Shochu, Awamori y Hon-Mirin. Se eligió esta fecha porque el 1 de octubre marcaba el comienzo de la nueva temporada de elaboración de cerveza con las cosechas de arroz recién recogidas.

En todo el mundo se han planificado eventos para celebrar el Día del sake el 1 de octubre.

En Japón, la "¡Semana de Kampai! con sake" se desarrollará durante diez días en torno al Día del sake, el 1 de octubre, en los que el JSS, las organizaciones de sake de las prefecturas, las cervecerías, los restaurantes, las licorerías y los amantes del sake levantarán una copa para brindar por las maravillas del sake.

Con la creciente cantidad de personas en todo el mundo que celebran las maravillas del sake, por qué no intentar buscar en Internet el Día del sake para encontrar un evento en sus cercanías.

JSS retransmitirá un evento online "¡Kampai! con sake" en YouTube Live a partir de las 18:00 (JST) del 1 de octubre de 2022. Cuando el reloj marque las 19:00, los espectadores podrán unirse a "¡Kampai! con sake" desde cualquier lugar en el que se encuentren. El evento también contará con mensajes de video de amantes del sake de todo el mundo, e incluirá una transmisión en directo del evento Salon du Sake en París.

El sake ha sido considerado durante mucho tiempo una de las mejores ofrendas a los dioses, y "Kampai" representa los deseos del pueblo de convertirse en uno en presencia de esos espíritus.

¡Esperamos poder celebrar Kampai con sake con todo el mundo el 1 de octubre!

