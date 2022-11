Comunicado de prensa de Business Wire: JAMPRO

Al intensificar los esfuerzos para atraer a los inversores internacionales a las costas de Jamaica, el Gobierno jamaiquino ha redoblado sus esfuerzos por convocar más inversiones directas locales y extranjeras.

La próxima conferencia que abarcará dos jornadas y que se titula "Invest Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean", se celebrará en Montego Bay los días 29 y 30 de noviembre, con el fin de seguir posicionando a Jamaica como el próximo "destino de inversión preferido" a nivel mundial. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de desarrollo quinquenal emprendido en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ampliar el sector de los servicios globales del país.

El evento destacará varias oportunidades de inversión innovadoras, que generar beneficios mutuos y sostenibles dentro del sector para potenciales inversores de todo el mundo, en particular en las áreas de los agronegocios, los servicios digitales globales, la logística y las zonas económicas especiales, la manufactura, las finanzas y el turismo.

Los negocios globales se dan la mano con la sostenibilidad local

La mejora continua de la economía jamaiquina promoverá una nueva oleada de inversiones colaborativas y multifacéticas en Jamaica, que dará prioridad a los proyectos sostenibles que se consideren de interés tanto nacional como mundial.

Para ayudar a conciliar las necesidades cambiantes de los inversores internacionales y las necesidades locales de desarrollo social en Jamaica, se están poniendo en marcha una serie de iniciativas tanto del sector público como del privado en el país. Estas iniciativas abarcan la Política Nacional de Inversiones, el Proyecto Global del Sector de Servicios y la Agenda de Reformas del Entorno Empresarial. Lo más importante es que estas iniciativas les darán a los jamaiquinos nuevas oportunidades para el desarrollo profesional y fortalecerán aún más la economía local, además de promover el desarrollo de competencias de alto valor y ofrecerles un nivel de apoyo sin precedentes a los inversores.

La elección holística y ética

En concreto, para el Proyecto del Sector de Servicios Globales), los programas de capacitación y aprendizaje de habilidades ayudarán a la población jamaiquina a adquirir capacidades en servicios de mayor valor añadido, como por ejemplo, la gestión y el liderazgo, la infraestructura informática, la comunicación, el marketing digital, el desarrollo y la integración de software, el pensamiento crítico y analítico y el diseño de interacción centrado en el ser humano.

En el marco del Programa de Aprendizaje, se habrá capacitado la increíble cifra de 3000 jamaiquinos al finalizar este proyecto, mientras que en el marco del Programa de Inmersión en la Escuela Secundaria, 20.000 estudiantes locales serán capacitados para prepararse mejor para la vida laboral y en áreas especializadas, creando beneficios monumentales tanto para Jamaica como para sus inversores.

Este tipo de metodología holística y ética de los negocios globales está transformando la percepción de la inversión global y Jamaica se ha colocado a la vanguardia de esta tendencia.

Elija Jamaica. Invierta en Jamaica.

