Comunicado de prensa de Business Wire: JAMPRO

Jamaica, con su perfecta ubicación geográfica, entorno comercial amigable con el inversor y una multitud de otras ventajas competitivas, está visto como un destino de inversión muy atractivo.

El gobierno jamaiquino ha aprobado una Política Nacional de Inversión que entrega una serie de iniciativas que facilitan la inversión en Jamaica tanto para los jamaiquinos como para los extranjeros. Los ministerios y organismos asociados estarán en una posición de brindar más ayuda a los inversores a través del proceso de inversión. Gracias a la asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país también está expandiendo su Sector de Servicios Globales y alienta las inversiones en el ámbito de agroindustria, energía, cine/animación/música, servicios globales digitales, logística e infraestructura, fabricación, minería y turismo.

El primer ministro de Jamaica, su señoría Andrew Holness, expresó: "Nunca hubo un momento tan emocionante para invertir en Jamaica. El Gobierno de Jamaica sigue persiguiendo de manera constante un modelo de desarrollo transformador, equitativo y sostenible que prioriza la estabilidad macrofiscal y la facilidad de hacer negocios. Como resultado, Jamaica está experimentando una sólida recuperación económica desde la pandemia con una serie de oportunidades de inversión atractivas en áreas tradicionales, así como también en áreas nuevas y emergentes".

Se espera que la conferencia, que se llevará a cabo en la Bahía Montego los días 29 y 30 de noviembre bajo el tema Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean (Jamaica, el centro de entrega nearshore del Caribe) atraiga a más de 400 inversores globales, partes interesadas y ejecutivos comerciales sénior especialmente invitados.Los posibles inversores aprenderán sobre el potencial de inversión de Jamaica, las oportunidades según el sector y las ventajas competitivas a través de paneles de debate, presentaciones específicas del sector, oportunidades para realizar contactos y visitas a sitios.

El honorable senador Aubyn Hill, ministro de Industria, Inversión y Comercio, manifestó: "Estamos invitando a los inversores de todo el mundo a invertir en Jamaica y formar parte de este período emocionante de innovación, transformación y crecimiento económico. Invest Jamaica 2022es una de las tantas iniciativas del gobierno que comunica nuestro compromiso para con el desarrollo, la inversión y el crecimiento de una economía jamaiquina y entorno comercial más sostenibles".

"Jamaica está creciendo como destino líder de la inversión en el Caribe con su panorama macroeconómico estable, sectores en crecimiento, tales como la logística y la terciarización, y un entorno comercial favorable. La conferencia Invest Jamaica brinda una oportunidad para que los inversores vean de primera mano estos hechos positivos y aprendan por qué la isla es el lugar para hacer negocios, mientras participan en la comunidad comercial local", expresó Tariq Alli, gerente general del BID en el Caribe y representarte del país de Jamaica.

ACERCA DE JAMPRO

La misión de Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) es impulsar el desarrollo económico a través del crecimiento de la inversión y la exportación. JAMPRO es un organismo del Ministerio de Industria, Inversión y Comercio. Para obtener más información sobre JAMPRO, visite https://dobusinessjamaica.com/.

