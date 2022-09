Comunicado de prensa de Business Wire: ISACA

A medida que las empresas de todo el mundo compiten en la transformación digital, el informe de la encuesta sobre el Estado de la confianza digital de 2022 de ISACA muestra brechas significativas entre los que las empresas están haciendo ahora y lo que deberían hacer para establecer el liderazgo y ganarse la confianza del cliente en el ecosistema digital del futuro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005269/es/

ISACA surveyed more than 2,700 professionals worldwide who hold assurance, governance, risk, security or privacy roles to learn how enterprises are approaching digital trust. See key findings in this infographic, and access five takeaways on how to advance digital trust in the free survey report at www.isaca.org/state-of-digital-trust. (Photo: ISACA)

El informe incluye aportes de 2.755 profesionales de la tecnología de la información y los negocios internacionales. ISACA define la confianza digital como la seguridad en la integridad de las relaciones, interacciones y transacciones entre proveedores y consumidores dentro de un ecosistema digital asociado.

Aunque el 98% de los encuestados dice que la confianza digital es importante, sólo el 12% de sus organizaciones tiene puestos de trabajadores dedicados a ella.

Apuntando al futuro, el 82% dice que la confianza digital será aún más importante en cinco años; aun así, solo el 29% ofrece capacitación al personal sobre este asunto.

"La confianza digital es la base de las relaciones empresariales, y es vital para la transformación digital estratégica", dijo David Samuelson, director ejecutivo, ISACA. "La innovación, el liderazgo en el mercado y el rendimiento financiero dependen muchísimo de la confianza que se debe ganar cada día".

Las organizaciones con una confianza digital pobre experimentan una decadencia en su reputación (62%), más brechas en la privacidad (60%), más incidentes de ciberseguridad (59%), pérdidas de clientes (56%), datos menos confiables para tomar decisiones (53%), un impacto negativo en las ganancias (43%) y una innovación más lenta (36%).

Obstáculos

Los obstáculos más significativos para la confianza digital son la falta de habilidades y capacitación (53%), de alineamiento con los objetivos de la empresa (44%), de participación en el liderazgo (42%), de presupuesto (41%) y de recursos tecnológicos (40%).

"La confianza digital es una divisa que debe estar respaldada por un proceso de validación robusto", dijo Matt Chiodi, director de confianza, Cerby, y un miembro del Consejo de Confianza Digital de ISACA. "La confianza se debe ganar, lo que significa que el objetivo final de todo lo que hace una organización debe ser responder a la pregunta '¿Qué podemos hacer hoy para ganar la confianza de nuestros clientes?'. Esas organizaciones que se preguntan esto continuamente y hacen de las respuestas una prioridad ganarán en el futuro: en cuota del mercado, rentabilidad y compromiso con los empleados y clientes".

Beneficios

Algunos de los beneficios clave de tener niveles altos de confianza digital incluyen:

-- una reputación positiva (66%);

-- menos brechas en la privacidad (58%);

-- menos incidentes de ciberseguridad (57%);

-- una lealtad más sólida por parte de los clientes (55%);

-- una innovación más rápida (44%);

-- mayor ganancia (25%).

Oportunidades de crecimiento

Los encuestados dijeron que los tres componentes más importantes de la confianza digital son la seguridad, la integridad de los datos y la privacidad, pero sólo la mitad está de acuerdo en que hay colaboración suficiente entre los profesionales en estos y otros campos de la confianza digital.

El ochenta y dos por ciento dice que la confianza digital será mucho más importante en su organización y el 28% dice es probable que su organización tenga un papel de trabajador sénior dedicado a la confianza digital en cinco años.

Visite www.isaca.org/digital-trust o www.isaca.org/state-of-digital-trust para ver el informe del Estado de la Confianza Digital y los recursos.

Acceda a un seminario web para echar un vistazo solo para miembro sobre el nuevo Marco de Ecosistema de Confianza Digital a las 12 p. m. ET del 22 de septiembre de 2022.

Acerca de ISACA

ISACA® (www.isaca.org) es una comunidad global que ayuda a individuos y organizaciones en el camino hacia la confianza digital. Por más de 50 años, ISACA ha provisto a individuos y empresas con el conocimiento, las credenciales, la educación, la capacitación y la comunidad para progresar en sus carreras, transformar sus organizaciones y construir un mundo digital más confiable y ético. ISACA tiene más de 165.000 miembros en 188 países, lo que incluye 225 capítulos en todo el mundo. A través de su fundación One In Tech, ISACA respalda la educación y las trayectorias profesionales en TI para poblaciones de bajos recursos y baja representación.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005269/es/

Contacto

Emily Van Camp, +1.847.385.7217, communications@isaca.org Kristen Kessinger, +1.847.660.5512, kkessinger@isaca.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.