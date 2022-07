Comunicado de prensa de Business Wire: IQM

IQM Quantum Computers (IQM), el líder europeo en fabricación de computadoras cuánticas superconductoras, anuncia hoy que ha reunido 128 millones de euros (128 millones de dólares) en financiamiento Serie A2 liderado por World Fund para expandir sus negocios internacionales y acelerar el desarrollo de productos para enfrentar los problemas más urgentes a nivel mundial. El financiamiento, que viene después de un anuncio de Serie A1 de 39 millones de euros (39 millones de dólares) en 2020 e incluye parte de un préstamo de coinversión de 35 millones de euros (35 millones de dólares) del Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunciado a principios de año, hace que sea la ronda de financiamiento más grande de la historia para una empresa de computación cuántica europea. La ronda incluyó participación de Bayern Kapital, EIC Fund, OurCrowd, QCI SPV, Tofino y Varma, además de inversores ya existentes como Maki.vc, Matadero QED, MIG Fonds, OpenOcean, Salvia GmbH, Santo Venture Capital GmbH, Tencent, Tesi y Vsquared.

Hardware cuántico pionero para el futuro de la informática

Desde su creación en 2018, IQM se ha convertido en la empresa de computación cuántica de crecimiento más rápido y ha solidificado su posición como líder europeo en la fabricación de computadoras cuánticas superconductoras. Además, IQM es la única empresa europea que ya ofrece sistemas cuánticos de pila completa. Según BCG, esta tecnología podría crear hasta 850 mil millones de dólares en valor globalmente en los próximos 15-30 años a medida que escale y mejore su precisión y estabilidad. Como tecnología facilitadora que puede ofrecer potencia de cálculo sobrecargada y precisa, inmensamente más avanzada que cualquier supercomputadora, se espera que mejore el descubrimiento de fármacos, transforme el mundo del cifrado y protección de datos, y tenga capacidad de predicción de sistemas financieros. Por ejemplo, un problema que una supercomputadora podría tardar 10.000 años en resolver, llevaría solo cuatro minutos para una computadora cuántica.

Con uno de los equipos más grandes de expertos en cuántica de clase mundial del continente, las computadoras cuánticas en las instalaciones de IQM son utilizadas por laboratorios de investigación y centros de supercomputación para enfrentar problemas desafiantes en los ámbitos de salud, finanzas, logística e industria. La innovadora estrategia de codiseño de la empresa además permite que los clientes industriales trabajen estrechamente junto con IQM para lograr ventajas cuánticas basadas en procesadores de aplicaciones específicas.

El potencial revolucionario de la cuántica para ayudar a enfrentar la crisis climática

Desde la fundación de la empresa, la declaración de misión de IQM ha sido utilizar su tecnología para el bienestar de la humanidad, y eso se extiende a la lucha contra la crisis climática. Los intentos fallidos de los gobiernos mundiales y las empresas globales para limitar el calentamiento global a 1,5 grados para 2050 han dejado cada vez más claro que se necesitan acciones drásticas a fin de descubrir las soluciones que realmente marquen una diferencia para el planeta. En el futuro, la computación cuántica puede ser una parte integral en el descubrimiento de soluciones a los problemas climáticos gracias a la capacidad de la tecnología para modelar soluciones que anteriormente serían imposibles de conseguir con los niveles actuales de potencia de cálculo. McKinsey pronostica que las tecnologías climáticas desarrolladas mediante computación cuántica podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono en el orden de los siete gigatones por año para 2035. Esto podría incluir ayuda para descarbonizar los combustibles y la energía, rediseñar las operaciones industriales y reformar los alimentos y la forestación.

Con esta nueva inversión, IQM también dedica recursos al codiseño de procesadores de computadoras cuánticas para ofrecer soluciones que permitan enfrentar la crisis climática y promover el desarrollo sostenible a fin de mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. Debido al salto en potencia de cálculo que brindarían las computadoras cuánticas de IQM, su tecnología podría permitir innovaciones en áreas como optimización de redes energéticas y modelado climático. Actualmente la empresa ya se encuentra explorando enfoques novedosos para desarrollar soluciones de baterías mejoradas junto con un fabricante de vehículos líder, además de métodos revolucionarios para nuevos diseños de materiales y algoritmos cuánticos que pueden usarse para enfrentar problemas climáticos. Para IQM, esto es solo el comienzo de sus objetivos climáticos. World Fund solo invierte en tecnologías con el potencial de rendimiento climático (PRC) para eliminar 100 millones de toneladas de carbono de la atmósfera por año para 2040. Los cálculos de PRC realizados por World Fund demuestran que los casos de uso de adopción y rendimiento de las baterías, por sí solos, permitirían que la tecnología de IQM supere este umbral.

La década cuántica

Se espera que los próximos diez años sean la década de la tecnología cuántica, y que tanto gobiernos como organizaciones inviertan en los preparativos para el futuro cuántico en el presente. IQM ya se ha asociado con organizaciones como Atos, VTT e Infineon para desarrollar soluciones que aprovechen esta tecnología transformadora. Para ayudar a que su trabajo continúe, este nuevo financiamiento se utilizará para expandir sus operaciones comerciales internacionales, acelerar las investigaciones y liderar el desarrollo de nuevos productos.

El Dr. Sierk Poetting, presidente de IQM Quantum Computers, afirmó: "Esta ronda de financiamiento es un logro significativo que reconoce nuestros hitos tecnológicos recientes y contribuye a la aceleración de los esfuerzos de desarrollo de IQM. Agradecemos la participación continua de nuestros inversores existentes y le damos la bienvenida a los nuevos inversores a este poderoso grupo".

El Dr. Jan Goetz, director ejecutivo y cofundador de IQM Quantum Computers, señaló:"Este financiamiento pone de manifiesto la importancia de nuestra misión: fabricar computadoras cuánticas para el bienestar de la humanidad. También demuestra la confianza en nuestro modelo de negocios y la renovada confianza en la capacidad de nuestro equipo para diseñar el futuro de las tecnologías cuánticas. Tengo plena confianza en que seguiremos logrando todos los hitos comerciales y de productos para ofrecer computadoras cuánticas de clase mundial a nuestros clientes".

Daria Saharova, socia fundadora de World Fund, agregó:"La computación cuántica tiene el potencial de impulsar los avances necesarios para ayudar a resolver la crisis climática. Estamos orgullosos de liderar esta ronda de financiamiento y de asistir a IQM en su ambición de ofrecer beneficios cuánticos en pos de metas climáticas y de sostenibilidad. Esta inversión está alineada con nuestro compromiso de respaldar únicamente a empresas con el potencial de rendimiento climático (PRC) más alto, para que nuestra cartera de inversiones permita ahorrar dos gigatones de emisiones por año para 2040, elequivalente al cuatro por ciento de todas las emisiones globales. Nos brinda gran placer apoyar al increíble equipo de IQM y a sus fundadores, quienes han construido su empresa de manera meticulosa y coherente con un sólido modelo de negocios en las instalaciones concentrado en centros de computación de alto rendimiento y laboratorios cuánticos nacionales. No vemos la hora de formar parte de su fase de crecimiento en búsqueda del liderazgo global".

Acerca de IQM Quantum Computers:IQM es el líder paneuropeo en la fabricación de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de datos de supercomputación y laboratorios de investigación, además de ofrecer un acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece una ventaja cuántica a través de un exclusivo enfoque de codiseño para aplicaciones específicas. IQM está fabricando la primera computadora cuántica de 54 bits cuánticos de Finlandia junto con VTT y un consorcio (Q-Exa) liderado por IQM. También se encuentra fabricando una computadora cuántica en Alemania, que se integrará en una supercomputadora para centros informáticos de alto rendimiento en futuras investigaciones científicas. IQM tiene más de 180 empleados y oficinas en París, Madrid, Múnich y Espoo.

Acerca de World FundWorld Fund es el fondo de capitales de riesgo orientado a inversiones climáticas más grande de Europa, fundado por Daria Saharova, Danijel Visevic, Craig Douglas, y Tim Schumacher. Desde energía, alimentos, agricultura y uso de la tierra hasta materiales de construcción, manufacturas y transporte, World Fund invierte en tecnología climática europea con un potencial de rendimiento climático (PRC) de al menos 100 Mt en ahorros de emisiones de CO2e por año. Debido a que necesitamos descarbonizar nuestra economía, las startups con este PRC estarán entre las empresas con más valor en la próxima década.

