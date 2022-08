Comunicado de prensa de Business Wire: IQM Quantum Computers

La empresa emergente de transducción cuántica QphoX, radicada en territorio neerlandés, y el fabricante finlandés de computadoras cuánticas IQM Quantum Computers han anunciado una nueva colaboración para desarrollar una interfaz de próxima generación destinada a escalar las computadoras cuánticas.

IQM, el referente europeo en la construcción de computadoras cuánticas, proporciona estos equipos cuánticos in situ para centros de datos de supercomputación y laboratorios de investigación, y permite el acceso completo a su hardware. IQM suministra estas máquinas como elemento integrador de sistemas completos con sus propios procesadores cuánticos que utilizan cúbits con tecnología superconductora.

QphoX se especializa en la conversión de la longitud de onda de los fotones en las tecnologías cuánticas y está trabajando para conseguir el primer módem cuántico del mundo, que permitirá conectar en red los procesadores cuánticos. Con ello se podrá acceder a nuevas aplicaciones, como la computación cuántica distribuida entre procesadores cuánticos interconectados a distancia, lo que resolverá uno de los mayores problemas de escalado a los que se enfrenta la industria.

Ambas empresas combinarán sus respectivos conocimientos en materia de procesamiento de información cuántica para crear una nueva interfaz escalable capaz de comunicarse con los procesadores cuánticos a través de interconexiones ópticas.

Para poder abordar las aplicaciones del mundo real, los procesadores cuánticos actuales tendrán que aumentar notablemente su tamaño. Uno de los principales obstáculos es que los procesadores cuánticos de microondas deben funcionar en un entorno criogénico exigente y estar controlados por líneas de microondas y amplificadores criogénicos que generan mucho calor, lo que limita el tamaño del procesador. A medida que los fabricantes avanzan en la creación de chips más grandes, resulta fundamental encontrar enfoques escalables que, en última instancia, permitan crear computadoras con cientos de miles de cúbits.

"Aprovechando nuestra particular tecnología de conversión de microondas a óptico, las señales pueden dirigirse a través del criostato mediante fibras ópticas. El resultado es que se reducirán las limitaciones en términos de espacio y carga térmica del criostato, lo que permitirá construir procesadores más grandes en un solo criostato. Nos entusiasma mucho emprender esta nueva colaboración. En los últimos meses ya hemos trabajado con los procesadores de IQM y nos ha impresionado mucho su calidad y rendimiento", declaró Frederick Hijazi, director de operaciones y cofundador de QphoX.

"Las computadoras cuánticas a gran escala requerirán tecnologías de comunicación óptica o de generación de señales criogénicas, o ambas. La experiencia y los planes tecnológicos de QphoX son una alternativa muy alentadora para comunicar la señal de control y lectura de la computadora cuántica al chip de cúbit mediante fibra óptica. Gracias a esta colaboración, los sistemas de más de 1000 cúbits podrán simplificar el cableado y generar innovación para desarrollar otros productos", declaró el Dr. Juha Vartiainen, director de operaciones y cofundador de IQM Quantum Computers.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es el líder paneuropeo en la construcción de computadoras cuánticas. IQM ofrece computadoras cuánticas en las instalaciones para centros de supercomputación y laboratorios de investigación, además de proporcionar acceso completo a su hardware. Para los clientes industriales, IQM ofrece ventajas cuánticas a través de un enfoque exclusivo de codiseño para aplicaciones específicas. IQM trabaja en la construcción de la primera computadora cuántica comercial de 54 cúbits de Finlandia con VTT, mientras que un consorcio dirigido por IQM (Q-Exa) también construye una computadora cuántica en Alemania. En este caso, la computadora se integrará en una supercomputadora HPC para crear un acelerador cuántico destinado a la investigación científica del futuro. IQM cuenta con más de 190 empleados y tiene oficinas en París, Madrid, Múnich y Espoo.

Acerca de QphoX:

QphoX está desarrollando el primer módem cuántico del mundo, el Quantum Modem?, un aparato innovador que permitirá a la industria de la computación cuántica escalar a través de la conectividad y la paralelización, además de destrabar el potencial de la Internet Cuántica. QphoX también ofrece soluciones de control y lectura óptica para que los procesadores cuánticos puedan solucionar los obstáculos de escalado intermedio dentro de un criostato único. QphoX tiene su sede en Delft (Países Bajos).

Contacto

IQM Quantum Computers:Raghunath Koduvayur, Responsable de Marketing y Comunicación Correo electrónico: Raghunath@meetiqm.com Celular: +358 50 4876509 www.meetiqm.com

QphoX:Frederick Hijazi, Director de operaciones Correo electrónico: info@qphox.eu Sitio web: www.qphox.eu

