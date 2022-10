Comunicado de prensa de Business Wire: IPACKCHEM

El Grupo IPACKCHEM ("IPACKCHEM") acaba de anunciar que ha adquirido una participación mayoritaria en TPG Plastics LLC ("TPG"), fabricante líder de productos de plástico moldeados por soplado, para impulsar la tecnología Advanced In-Mold Fluorination ("Advanced IMF") de IPACKCHEM en Norteamérica, con un enfoque inicial en el mercado de la protección de cultivos para la temporada 2023-2024.

Fundada en 1987, IPACKCHEM se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de soluciones innovadoras y especializadas de envasado de barrera para los mercados finales de protección de cultivos y productos químicos especiales. Las posiciones de liderazgo de IPACKCHEM en el mercado se ven reforzadas por su fuerte orientación hacia la sostenibilidad y los envases de barrera de plástico 100% reciclables. En la actualidad cuenta con plantas de producción en Europa, Reino Unido, China, India, Brasil y Sudáfrica.

Desde sus modernas instalaciones de fabricación en Murray (Kentucky), TPG es el principal proveedor de contenedores de combustible portátiles y productos moldeados por soplado de diseño. TPG tiene gran experiencia en el mercado de contenedores de combustible portátiles altamente regulados y sus productos utilizan tecnología patentada de mitigación de llamas y dosificación para garantizar los más altos niveles de seguridad del producto.

JP Morvan, fundador y director ejecutivo de IPACKCHEM, comentó: "Estamos muy contentos de asociarnos con TPG Plastics, que ha consolidado un negocio de alta calidad, y esperamos producir nuestros envases de barrera Advanced IMF en su planta de primera categoría, idealmente situada en Murray. Esta transacción es un paso importante para que IPACKCHEM cumpla su promesa de servir a sus clientes internacionales con una presencia de fabricación verdaderamente global. Tenemos previsto suministrar al mercado norteamericano de protección de cultivos a partir de la temporada 2023-2024, al tiempo que seguimos ampliando la base de clientes existente de TPG. La presencia de IPACKCHEM en Murray generará también oportunidades para ampliar nuestra oferta a otros clientes de los segmentos de productos químicos que mejoran la vida, incluidos los que actualmente atendemos en otros continentes".

IPACKCHEM tiene planificado realizar importantes inversiones a corto plazo para llevar su Advanced IMF a Norteamérica y añadir una importante capacidad adicional en TPG para apoyar la expansión.

Saquib Toor, socio fundador de Beaconhouse Capital Management, propietario mayoritario de TPG, señaló: "IPACKCHEM es el socio ideal para respaldar la próxima fase de crecimiento de TPG. Estamos entusiasmados con el compromiso de JP no solo de hacer crecer la base de clientes y los mercados finales de TPG, sino también de invertir en nuestras instalaciones de Murray para lanzar la tecnología de barrera tan innovadora de IPACKCHEM en Norteamérica y servir al atractivo mercado de la protección de cultivos. El equipo directivo de TPG está deseando trabajar con IPACKCHEM para hacer realidad esta visión".

Stephen d'Incelli, director general de SK Capital Partners, añadió: "Cuando nos asociamos con JP y el equipo de IPACKCHEM, quedamos muy entusiasmados con la oportunidad única de aprovechar su tecnología de barrera, la mejor de su tipo, para apoyar la continua expansión mundial de la empresa. Tras la adquisición de IPACKCHEM en 2021 en la India, esta asociación con TPG representa un paso fundamental para lograr este objetivo en el atractivo mercado norteamericano".

Acerca de IPACKCHEM

Con sede en París (Francia), IPACKCHEM es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de productos innovadores de envasado de plástico rígido (contenedores, botellas, bidones) para la protección de cultivos y otros segmentos esenciales del mercado, como el farmacéutico, el de la salud animal, los laboratorios y los sabores y fragancias.

Las soluciones de envasado de IPACKCHEM, seguras y sostenibles, aprobadas por la ONU, permiten a los usuarios transportar y distribuir con total seguridad productos químicos peligrosos y difíciles de contener, sin dejar de cumplir las estrictas normativas. IPACKCHEM opera actualmente a través de 11 instalaciones de producción, emplea a unas 1300 personas y atiende a aproximadamente 1200 clientes en 35 países. IPACKCHEM cuenta con la calificación EcoVadis Platinum.

Acerca de SK Capital Partners

SK Capital Partners es una firma de inversión privada especializada en los sectores de materiales especiales, productos químicos especiales y productos farmacéuticos. La cartera de negocios de SK Capital genera unos ingresos de aproximadamente 16 000 millones de dólares anuales, tiene más de 20 000 empleados en todo el mundo y opera 203 plantas en 32 países. En la actualidad, los activos gestionados por la empresa ascienden a unos 6600 millones de dólares.

Acerca de Beaconhouse Capital Management

Beaconhouse es una firma de inversión privada que se centra en inversiones de capital de transformación en el mercado medio bajo. Entre sus inversores se encuentran prestigiosas dotaciones universitarias, gestoras de patrimonios familiares y ejecutivos líderes del sector.

