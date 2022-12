Comunicado de prensa de Business Wire: Investopia

Los líderes empresariales mundiales del deporte, directivos de las ligas de fútbol y responsables políticos debatieron sobre el futuro de las inversiones en el deporte, durante un acto organizado por Investopia, la plataforma mundial de inversiones, en colaboración con la World Corporate Summit (WCS), en Dubai el 8 de diciembre de 2022 en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2022, en presencia de S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro de Economía de los EAU y Presidente de Investopia, en compañía de Bernard Caiazzo, presidente de la Global Football Alliance y presidente de la World Corporate Summit.

Las 10 sesiones del evento abarcaron los principales temas del negocio del deporte, desde el aprovechamiento del poder mediático del deporte para los negocios hasta la creación de campeones mundiales en el deporte, la consecución del desarrollo sostenible a través del deporte, los activos únicos con las oportunidades alternativas en la financiación del deporte, el futuro ahora con la innovación en el deporte, la intersección de la tecnología y la salud en el deporte y cómo construir los estadios inteligentes del futuro.

Mohamed Naser Al Zaabi, director general de Investopia, declaró al respecto: "Investopia, la plataforma de inversión global, se compromete con los líderes empresariales y los responsables de las decisiones a nivel mundial, en todos los eventos empresariales destacados, con el fin de concretar su visión de crear y liderar diálogos mundiales para debatir diversos temas económicos y canalizar las inversiones hacia los sectores de las nuevas economías. En colaboración con la World Corporate Summit, Investopia concluyó hoy un evento especial sobre deportes, que también se enmarca en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2022. El evento se caracterizó por la abundancia de debates profundos sobre el deporte y la industria del fútbol que atrae a millones de personas, en particular el fútbol, con el objetivo de mejorar el beneficio de los aspectos económicos tan prometedores de las actividades deportivas".

Por su parte, Bernard Caiazzo, comentó: "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. La Copa del Mundo lo demuestra reuniendo a más de 4000 millones de personas en todo el planeta durante cuatro semanas".

"Investopia: El Futuro del Deporte reunirá a responsables de los clubes y las ligas profesionales más prestigiosos, grandes inversores y marcas para debatir el futuro del sector, que ha evolucionado más en los últimos 10 años que en los 30 anteriores y va camino de crecer enormemente en la próxima década", añadió Caiazzo.

También asistieron al acto diversas personalidades deportivas destacadas de los clubes de fútbol internacionales, entre ellos, Javier Tebas, Presidente de La Liga, Liga Nacional de Fútbol de España y Vincent Labrune, de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) del fútbol francés.

