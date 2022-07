Comunicado de prensa de Business Wire: INNIO Waukesha Gas Engines Inc. and Detechtion Technologies Inc.

INNIO Waukesha Gas Engines Inc. (INNIO Waukesha) y Detechtion Technologies Inc. (Detechtion) anunciaron hoy una colaboración tecnológica que ampliará la conectividad de los activos, promoverá un ecosistema digital centrado en el cliente y potenciará la transición de nuestros clientes hacia la descarbonización. Esta solución digital integral en la nube permitirá profundizar los conocimientos y análisis de activos remotos gracias a una flota de paquetes de motores y compresores de gas natural instalados.

La asociación tecnológica combinará el análisis de motores Waukesha de INNIO con la tecnología de monitorización y optimización de la compresión de Detechtion en una única solución para patines de compresores nuevos y existentes. Con esta solución, los clientes pueden gestionar remotamente sus activos de forma segura y en tiempo real. El sistema se anticipa a los imprevistos, determina si se necesita asistencia, mejora la producción de energía y reduce el lapso de inactividad de la planta.

"La solución integral combina la fuerza de INNIO en el análisis de motores con la amplia gama de diagnósticos de compresores de Detechtion. Esta colaboración nos permitirá impulsar nuestra estrategia centrada en el cliente, además de colaborar en la transición a la red cero", señaló Bud Hittie, presidente de INNIO Waukesha Inc. y director de productos de la marca Waukesha.

"Esta colaboración podrá responder a la necesidad de la industria de contar con soluciones que aumenten la visibilidad y mejoren el control en todo el patín del compresor, optimizando al mismo tiempo las operaciones de los operadores. Tanto el equipo de Detechtion como el de INNIO Waukesha tienen amplios conocimientos y están llenos de energía para crear una solución aún más potente, que logre la accesibilidad que los clientes merecen", aseguró Christopher Smith, presidente y gerente general de Detechtion Technologies. "Detechtion lleva más de 20 años creando gemelos digitales y soluciones inteligentes para proporcionar a nuestros clientes de compresión capacidades de optimización y supervisión. Estamos encantados de desarrollar una solución combinada junto al equipo de Waukesha".

Acerca de INNIO

INNIO es proveedor líder de soluciones energéticas y servicios que capacita a las industrias y comunidades para que la energía sostenible funcione hoy. Con nuestras marcas de productos Jenbacher y Waukesha y nuestra plataforma digital myPlant, INNIO ofrece soluciones innovadoras para los segmentos de generación y compresión de energía que ayudan a las industrias y comunidades a generar y gestionar la energía de forma sostenible mientras navegan por el panorama rápidamente cambiante de las fuentes de energía tradicionales y verdes. Tenemos un alcance individual pero una escala global. Con nuestras soluciones y servicios energéticos flexibles, escalables y resistentes, permitimos a nuestros clientes gestionar la transición energética a lo largo de la cadena de valor de la energía dondequiera que se encuentren en su viaje de transición.

INNIO tiene su sede en Jenbach (Austria), con otras operaciones principales en Waukesha (Wisconsin, Estados Unidos) y Welland (Ontario, Canadá). Un equipo de más de 3500 expertos presta apoyo durante el ciclo de vida de los más de 54.000 motores suministrados en todo el mundo a través de una red de servicios en más de 80 países.

La calificación en ESG de INNIO la sitúa en el puesto número uno de las más de 500 empresas mundiales del sector de la maquinaria, según la evaluación de Sustainalytics.

Para más información, visite el sitio web de INNIO www.innio.com. Siga a INNIO en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Waukesha, una marca de INNIO

Los motores Waukesha de INNIO son un parámetro de referencia en la industria por sus bajas emisiones, flexibilidad de combustible y alta fiabilidad. Con potencias que van desde los 335 CV hasta los 5.000 CV, nuestros motores de combustión rica y pobre ofrecen soluciones de compresión de gas y generación de energía distribuidas. Con los últimos modelos de motores Waukesha y las actualizaciones, los operadores pueden cumplir con los niveles de emisiones sin sacrificar la excelencia operativa, en particular, los intervalos de servicio extendidos, la flexibilidad del combustible y el aumento de la potencia. Ya sea que se instale energía en las instalaciones o se reacondicione la flota existente, Waukesha tiene motores y piezas nuevas y reutilizadas, además de kits de actualización para conversiones y modificaciones, todo ello con el aval y la garantía de los fabricantes de equipos originales y la potencia que dan los 115 años de experiencia en motores.

Waukesha se conecta con nuestros clientes localmente para darles una respuesta rápida a sus necesidades de atención y servicio técnico, ampliando el apoyo que reciben a través de nuestra amplia red de distribuidores y proveedores de soluciones con piezas, servicios y ofertas digitales. Los motores Waukesha de INNIO se diseñan en Waukesha (Wisconsin, Estados Unidos) y se fabrican en Welland (Ontario, Canadá).

Para obtener más información, visite el sitio web de INNIO en www.innio.com. Siga a INNIO en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Detechtion Technologies

Detechtion Technologies es el proveedor de optimización de activos líder en el mercado de Upstream Oil & Gas que ahorra a nuestros clientes millones de dólares al año en gastos al permitirles operar de forma más eficiente, así como operar de forma más segura y ambiental. Detechtion lidera la transformación digital y la optimización de la compresión de gas natural, los productos químicos de los campos petrolíferos y otras operaciones de producción con soluciones de gestión del rendimiento de los activos (APM), Internet industrial de las cosas (IIoT) y móviles. Desde 1999, miles de usuarios han confiado en Detechtion Technologies para optimizar más de 10.000 activos en todo el mundo.

