Comunicado de prensa de Business Wire: INNIO

En el día de hoy, INNIO anunció que EcoVadis le otorgó al Grupo INNIO, incluidas sus líneas de productos Jenbacher y Waukesha, una medalla de Platino como parte de su calificación de rendimiento en sustentabilidad, lo que ubica a INNIO en el 1% superior de todas las empresas evaluadas por EcoVadis. Con esta adjudicación de la medalla de Platino, se reflejan las mejoras y los aportes demostrados hacia el crecimiento sustentable el año pasado, con una notable mejora de la calificación en las áreas de Medio Ambiente y Compras Sustentables, y un sólido rendimiento sostenido en las categorías de Trabajo y Derechos Humanos, y Ética.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005478/es/

INNIO Group has been awarded a platinum sustainability rating by EcoVadis, demonstrating excellence in the 21 evaluated areas including environment, labor & human rights, ethics, sustainable procurement, and a dedicated scorecard on carbon. (Graphic: Business Wire)

"Estoy muy orgulloso de que INNIO haya recibido la medalla Platino de EcoVadis. Tras habernos ubicado en el primer puesto a nivel global entre las compañías con el riesgo más bajo del sector de maquinarias por parte de Sustainalytics, EcoVadis ahora se ubica en el 1% superior de todas las empresas evaluadas a nivel mundial. Esto es una prueba del compromiso asumido por INNIO para impulsar la transición a emisiones cero y, al mismo tiempo, garantizar que los empleados asuman un compromiso total en el lugar de trabajo y ofrezcan apoyo permanente por medio de nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión", comentó Olaf Berlien, presidente y director ejecutivo de INNIO.

La evaluación anual de EcoVadis se centra en 21 cuestiones agrupadas por temas, a saber: medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética, compras sustentables, y una tarjeta de puntuación específica sobre el carbono. Los criterios se basan en estándares de sustentabilidad internacionales, como: Principios del Pacto Global, las Convenciones de la Organización Mundial del Trabajo y el estándar de la Iniciativa Global de Informes. Con la calificación de la medalla de Platino, se refleja el compromiso permanente asumido por INNIO respecto de sus esfuerzos de sustentabilidad en 2022. Entre los logros de INNIO, pueden mencionarse:

-- Innovar en tecnología y metas y ambiciones relacionadas con el medio ambiente;

-- Estandarizar y mejorar las divulgaciones sin carácter financiero y recibir garantías de ESG de terceros;

-- Mejorar la intensidad del carbono de las operaciones internas en consonancia con los objetivos establecidos y la estrategia de ESG;

-- Llevar registros detallados y transparentes en materia de salud y seguridad, capital humano, procesos de compras, materiales y gestión de desechos, y circularidad;

-- Innovar en productos y soluciones digitales que conducen a la descarbonización.

Acerca de INNIO

INNIO es un proveedor líder de servicios y soluciones energéticos que impulsa a las industrias y las comunidades a poner en marcha la energía sustentable en la actualidad. Con nuestras marcas de productos Jenbacher y Waukesha, y nuestra plataforma digital, myPlant, INNIO ofrece soluciones innovadoras para los segmentos de compresión y generación de energía que ayudan a industrias y comunidades a generar y administrar energía de manera sustentable, a la vez que recorren el panorama en constante cambio de las fuentes de energía tradicionales y ecológicas. Somos individuales en cuanto al alcance, pero globales a escala. Gracias a nuestras soluciones y servicios de energía flexible, escalable y resiliente, les ofrecemos a nuestros clientes la capacidad para gestionar su recorrido por la energía a lo largo de la cadena de valor de la energía, estén donde estén, en su recorrido de transición.

INNIO tiene su sede en Jenbach (Austria), con otras operaciones principales en Waukesha (Wisconsin, Estados Unidos) y Welland (Ontario, Canadá). Un equipo de más de 3500 expertos presta apoyo durante el ciclo de vida de los más de 54.000 motores suministrados en todo el mundo a través de una red de servicios en más de 80 países.

La calificación de riesgo en ESG de INNIO la ubica como la número uno entre más de 500 empresas de todo el mundo del sector de las maquinarias conforme a la evaluación realizada por Sustainalytics.

Para más información, visite el sitio web de INNIO en www.innio.com. Siga a INNIO en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005478/es/

Contacto

Para más información: Susanne Reichelt INNIO +43 664 80833 2382 susanne.reichelt@innio.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.