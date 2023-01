Comunicado de prensa de Business Wire: Inmarsat

Según un nuevo estudio de Inmarsat, líder mundial en comunicaciones satelitales móviles y globales, la mayoría de los líderes empresariales (76 %) de las principales industrias dudan de las declaraciones sobre criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Estas conclusiones provienen de un nuevo informe de investigación independiente realizado a nivel mundial, Accelerating sustainable action through IoT(Aceleración de la acción sostenible a través de IoT), que encargó la empresa. Explora las opiniones de más de 1000 responsables de la toma de decisiones en las áreas de tecnología y ASG de jerarquía sénior en empresas agrícolas, mineras, de transporte, de servicios públicos y de petróleo y gas. En la encuesta, se preguntó a los profesionales sobre sus percepciones sobre ASG y si creían que los datos proporcionados por las soluciones de "Internet de las cosas" (IoT) podrían ayudar a mejorar la transparencia de los informes.

Los encuestados también mencionaron ciertas preocupaciones sobre las prioridades de ASG de sus pares. Además, el 80 % señalo que sus competidores están más enfocados en la percepción que en lograr resultados tangibles en materia de sostenibilidad.

Sin embargo, a pesar del escepticismo sobre las motivaciones de sus pares, la mayoría de los líderes empresariales tienen fe en sus propias iniciativas: el 81 % está convencido de que su empresa es más sostenible que la de sus competidores.

LA FALTA DE DATOS GENERA FALTA DE CONFIANZA

Los resultados sugieren que la falta de datos verificables, y la voluntad de compartirlos, está socavando la confianza y ralentizando el progreso en la sostenibilidad empresarial.

Por otro lado, en el aspecto positivo, muchos creen que los datos recopilados a través de soluciones de IoT son fundamentales para generar confianza (81 %) y mejorar los resultados de ASG en general (82 %).

Cuatro de cada cinco encuestados planean aumentar el uso de soluciones IoT durante los próximos 12 meses para medir y comprender el impacto de sus iniciativas de sostenibilidad con mayor precisión. Una proporción similar informó que ya están viendo el retorno de la inversión de las herramientas de IoT utilizadas para mejorar la sostenibilidad (78 %).

Si bien la mayoría (83 %) está de acuerdo en que podría estar haciendo más para aprovechar de manera efectiva las soluciones de IoT para producir datos ASG, la resistencia arraigada al intercambio de datos crea una barrera adicional para el progreso.

Solo el 47 % dijo que se sentiría cómodo compartiendo todos sus datos de ASG con terceros para mejorar los informes y la evaluación comparativa de la industria durante los próximos 1 a 3 años, lo que reforzó que mejorar la confianza será clave para lograr mejores resultados.

CONECTIVIDAD SATELITAL CLAVE PARA IOT

Dado que la "big data" es central para la eficacia de IoT, nueve de cada diez (91 %) encuestados están de acuerdo en que la conectividad satelital es la clave para aprovechar todo el potencial de las soluciones de IoT enfocadas en mejorar la sostenibilidad.

Actualmente, poco más de un tercio de los encuestados (36 %) confía en las redes satelitales para la conectividad IoT. Sin embargo, el satélite se convertirá en el método de conectividad más popular durante la próxima década, y la mitad espera usarlo dentro de este período de tiempo.

Los datos habilitados para IoT no son la única forma en que la tecnología satelital puede ayudar a mejorar los resultados ambientales. El informe reciente de Inmarsat llamado Can Space Help Save the Planet? (¿El espacio puede salvar el planeta?) reveló que el mundo podría alcanzar el llamado "cero neto" para 2040, diez años antes de lo previsto, acelerando la adopción de tecnologías espaciales y satelitales.

Las redes como Inmarsat ELERA son fundamentales para esto, ya que brindan una conectividad global ultra confiable que permite compartir datos en industrias como la agricultura, los servicios eléctricos, la minería, el petróleo y el gas, y el transporte.

Jat Brainch, director comercial y de productos de Inmarsat, señaló: "No se puede administrar lo que no se puede medir, por lo tanto, es alentador ver tantas organizaciones que recurren a IoT para evaluar y mejorar los informes ASG".

"Sin embargo, para demostrar avances, las empresas deben superar su renuencia a compartir datos útiles y tener la confianza para publicar información significativa. De lo contrario, corren el riesgo de socavar la colaboración genuina en materia de sostenibilidad y eclipsar el progreso real que se está logrando. No existe una solución rápida, pero la creación de puntos de referencia metódicos basados en datos procesables y el intercambio de resultados jugará un papel fundamental en el restablecimiento de informes ASG confiables".

"Sin conectividad, IoT no es nada. No obstante, generalmente la cobertura ,terrestre no puede llegar a las ubicaciones remotas donde, con frecuencia se originan nuestros puntos de datos más valiosos. Al usar satélites para cerrar esa brecha de conectividad, las organizaciones pueden acceder a los datos para tomar las decisiones correctas de inmediato. Necesitamos aprovechar al máximo esa oportunidad si queremos lograr el cero neto rápidamente".

David Hill, director ejecutivo de IoT Community, comentó: "Las soluciones de IoT conectadas son la clave para obtener, analizar y compartir datos agregados de ASG de manera segura y compatible. De la misma manera que usamos dispositivos portátiles para medir nuestra salud personal, las empresas deberían confiar más en las soluciones de IoT para monitorear el progreso, reducir costos, mejorar la seguridad y maximizar la sostenibilidad. Los datos sólidos respaldarán sus afirmaciones de ASG y se pueden usar para generar informes en todas las áreas de sus operaciones, particularmente en ubicaciones remotas con condiciones desafiantes".

"Para lograr el verdadero éxito, debemos cambiar nuestra mentalidad con respecto al intercambio de datos y la conectividad. Una vez que las empresas se sientan cómodas compartiendo sus conocimientos ASG para mejorar los informes y la evaluación comparativa más amplios de la industria y prioricen la conectividad satelital como un habilitador clave, ¿comenzaremos a ver un progreso real en la sostenibilidad?"

