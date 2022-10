Comunicado de prensa de Business Wire: Imperva, Inc.

Imperva, Inc., (@Imperva) líder en ciberseguridad cuya misión es proteger los datos y todas las vías de acceso a los mismos, anuncia que Imperva está extendiendo su premiada plataforma de seguridad de datos híbrida a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para ayudar a los clientes a simplificar la migración, y automatizar la supervisión del cumplimiento de las instancias de datos en la nube. Imperva Data Security Fabric (DSF) ha conseguido el estatus de Powered by Oracle Cloud Expertise y ya está disponible en Oracle Cloud Marketplace, ofreciendo un valor añadido a los clientes de Oracle Cloud.

Imperva DSF proporciona controles de seguridad unificados centrados en los datos a través de todo el patrimonio de datos, ofreciendo escalabilidad y una infraestructura más sencilla. A través de una única interfaz, Imperva Data Security Fabric ayuda a descubrir y proteger los tipos de datos sensibles, incluidos los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, a medida que los clientes empresariales migran de los centros de datos dispersos globalmente a la infraestructura de Oracle Cloud. Además, Imperva DSF es compatible con varias versiones de Oracle Database, incluidas Oracle Database 19c, y Oracle Database 21c, así como Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) y Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW). Imperva también es miembro de Oracle Partner Network (OPN).

"La nube representa una enorme oportunidad para nuestra comunidad de socios", dijo David Hicks, vicepresidente del grupo, Worldwide ISV Cloud Business Development, Oracle. "El compromiso de Imperva con la innovación con Oracle Cloud junto con la ejecución de conocimientos puede ayudar a nuestros clientes mutuos a desplegar soluciones de ciberseguridad habilitadas para la nube optimizadas para satisfacer las necesidades críticas del negocio."

"La mejora de la experiencia del cliente es una de las principales prioridades empresariales que impulsan la transformación digital. Con los clientes cada vez más atentos al valor de sus datos y los riesgos presentes como resultado, las organizaciones necesitan considerar la seguridad y la protección de datos como parte de esta transformación", dijo Jennifer Glenn, Directora de Investigación del Grupo de Seguridad y Confianza de IDC. "Para los clientes de Oracle que están considerando pasar a la Infraestructura de la Nube de Oracle, Imperva Data Security Fabric puede proporcionar visibilidad y automatización en cada entorno, ayudando a proteger los datos críticos en cada etapa de la migración".

"Imperva y Oracle han colaborado durante años, ayudando a los clientes mutuos a monitorear y asegurar sus datos sensibles", dice Dan Neault, Vice Presidente Ejecutivo y Gerente General, Seguridad de Datos, Imperva. "Estamos encantados de compartir que hemos ampliado nuestra plataforma a los clientes que migran sus datos a OCI con Imperva Data Security Fabric, ahora disponible en el mercado de Oracle Cloud."

La complejidad de la seguridad ha dificultado la agilidad de la nube

La nube ha revolucionado la TI, ofreciendo a las organizaciones un acelerador estratégico para perseguir rápidamente nuevas iniciativas de mercado y adaptar sus operaciones ante los nuevos desafíos y oportunidades de negocio. Sin embargo, la incertidumbre sobre la mejor manera de superar los riesgos de seguridad y garantizar el cumplimiento de la normativa ha frenado históricamente la adopción de la nube.

Las importantes diferencias entre los entornos de bases de datos locales y en la nube han llevado a las organizaciones a intentar extender las herramientas tradicionales de seguridad de bases de datos a sus entornos en la nube. A menudo se encuentran con limitaciones inevitables, desde la imposibilidad técnica de instalar agentes en despliegues de bases de datos como servicio (DBaaS), hasta las limitaciones prácticas de dirigir todo el tráfico de bases de datos en la nube a través de un servicio proxy. Esto ha dado lugar a que las organizaciones utilicen un mosaico de herramientas individuales. Este enfoque aumenta la probabilidad de que se produzcan errores humanos, incrementando innecesariamente el riesgo de que se produzca una infracción o un fallo en el cumplimiento de la normativa.

La automatización de muchas tareas de seguridad de datos y de cumplimiento normativo reduce, y en algunos casos, puede eliminar la carga impuesta a los equipos de seguridad de datos para mantener manualmente las actualizaciones de cumplimiento, los registros y las pistas de auditoría. Imperva DSF puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir el costo de la seguridad de los datos al unificar las tareas de seguridad, incluyendo la supervisión de la actividad de los datos, el descubrimiento de datos sensibles, la clasificación, el cumplimiento, el análisis de riesgos y la detección de amenazas.

Impulsado por Oracle Cloud, Imperva DSF proporciona a los líderes de seguridad de la información un enfoque para permitir resultados de seguridad, cumplimiento y gobernanza. Los equipos de seguridad pueden beneficiarse simplificando la protección del diverso ecosistema de datos de la organización, con una administración de panel único, integración con otras inversiones en seguridad de TI y una amplia cobertura de bases de datos.

Acerca de Powered by Oracle Cloud Expertise

Powered by Oracle Cloud Expertise reconoce a los miembros de OPN con soluciones que se ejecutan en Oracle Cloud. Para los socios que obtienen el Powered by Oracle Cloud Expertise, este logro ofrece a los clientes la confianza de que la aplicación del socio está respaldada por el SLA de Oracle Cloud Infrastructure, lo que permite el acceso y el control total de sus servicios de infraestructura en la nube, así como un rendimiento constante.

Acerca de Imperva

Imperva es el líder en seguridad digital integral con la misión de ayudar a las organizaciones a proteger sus datos y todos los caminos hacia ellos. Solo Imperva protege todas las experiencias digitales, desde la lógica empresarial hasta las API, los microservicios y la capa de datos, y desde los entornos vulnerables y heredados hasta las organizaciones que dan prioridad a la nube. Clientes de todo el mundo confían en Imperva para proteger sus aplicaciones, datos y sitios web de los ciberataques. Con un enfoque integrado que combina la seguridad del borde, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de los datos, Imperva protege a las empresas que van desde las nuevas empresas nativas de la nube hasta las multinacionales globales con infraestructura híbrida. Imperva Threat Research y nuestra comunidad de inteligencia global mantienen a Imperva por delante del panorama de las amenazas e integran sin problemas los últimos conocimientos sobre seguridad, privacidad y cumplimiento en nuestras soluciones.

Acerca de Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) es el programa de socios de Oracle diseñado para permitir a los socios acelerar la transición a la nube e impulsar resultados empresariales superiores para los clientes. El programa OPN permite a los socios comprometerse con Oracle a través de una(s) vía(s) alineada(s) con la forma en que van al mercado: Cloud Build para los socios que proporcionan productos o servicios construidos o integrados con Oracle Cloud; Cloud Sell para los socios que revenden la tecnología de Oracle Cloud; Cloud Service para los socios que implementan, despliegan y gestionan Oracle Cloud Services; y License & Hardware para los socios que construyen, dan servicio o venden licencias de software o productos de hardware de Oracle. Los clientes pueden agilizar sus objetivos de negocio con los socios de OPN que han conseguido la especialización en una familia de productos o servicio en la nube. Para obtener más información, visite: http://www.oracle.com/partnernetwork.

Oracle, Java y MySQL son marcas registradas de Oracle Corporation.

