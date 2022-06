Comunicado de prensa de Business Wire: Immuta

Immuta, líder en acceso y seguridad de datos, anunció hoy que ha conseguido recaudar 100 millones de dólares en financiación de la serie E. Con esta inversión, Immuta responderá a la demanda creciente de seguridad y privacidad de los datos, agilizando el acceso seguro en todas las plataformas en la nube. Sólo Immuta puede automatizar el acceso a los datos, descubriendo, protegiendo y monitoreando los datos en cualquier servicio en la nube. La nueva inversión eleva la financiación total de Immuta hasta la fecha a 267 millones de dólares.

Liderada por NightDragon, la ronda de financiación también incluye al nuevo inversor Snowflake Ventures, la rama de capital riesgo de la empresa Data Cloud, así como la participación de los inversores actuales Dell Technologies Capital, DFJ Growth, IAG, Intel Capital, March Capital, StepStone, Ten Eleven Ventures y Wipro Ventures. Esta nueva inyección de capital se basa en el crecimiento récord de Immuta en 2021, que abarcó un aumento del ingreso recurrente anual en más del 100 por ciento, duplicando así su clientela y continuando su expansión mundial en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Asia Pacífico y Japón (APJ). Immuta utilizará la inversión para agilizar la innovación en productos, ampliar las ventas, el marketing y los equipos de éxito de los clientes para satisfacer la demanda mundial creciente y profundizar en las asociaciones estratégicas dentro del ecosistema de datos en la nube.

"Ha habido un cambio importante en la pila de datos moderna a medida que las organizaciones escalan para lograr valor de sus datos con más rapidez, al tiempo que protegen sus activos de datos y cumplen las regulaciones de privacidad", explicó el gerente general de Immuta, Matthew Carroll. "Hemos entrado en la siguiente ola de la evolución de los datos en la nube, donde la automatización y la seguridad son imprescindibles para satisfacer las demandas modernas de la nube y los datos. Esta nueva financiación ayudará a impulsar a Immuta en nuestra siguiente fase de crecimiento, mientras seguimos revolucionando el acceso a los datos en la nube y la seguridad de los datos".

"A medida que el panorama de las amenazas sigue aumentando y la migración a la nube continúa, estamos viendo un mayor interés mundial en la necesidad de soluciones de acceso seguro a los datos", comentó Dave DeWalt, ex director general de FireEye, McAfee, Documentum y ahora fundador y director general de NightDragon. "Immuta es el líder indiscutido del mercado en la provisión de acceso seguro a los datos, dándoles a los equipos de datos una plataforma universal para controlar el acceso a los datos a escala. Muchas de las principales organizaciones del mundo dedicadas a los datos, entre ellas, Roche, Mercedes-Benz Group, IAG y el Ejército de los Estados Unidos, confían en Immuta todos los días para compartir de forma rápida, segura y eficiente más datos, con más usuarios. Estamos encantados de realizar esta inversión en una parte tan crucial de la pila de datos moderna".

Siendo líder en el mercado del acceso a los datos y su seguridad, Immuta permite a las organizaciones descubrir, proteger y supervisar los datos sensibles para que los usuarios puedan acceder a ellos, siempre y cuando tengan los derechos correspondientes. Desde las empresas de reciente creación hasta las empresas internacionales, las organizaciones se esfuerzan por proporcionar acceso a los datos a escala y, al mismo tiempo, garantizar que se haga de forma segura y de acuerdo con las normas locales y las regulaciones de privacidad. Immuta ofrece a los clientes la posibilidad de asegurar sus datos en la nube a un nivel más granular y aplicar fácilmente las políticas de seguridad de los datos. Immuta se está expandiendo rápidamente para hacer frente a estas demandas y recientemente anunció su expansión en los mercados de Australia y Nueva Zelanda con la incorporación de nuevos clientes y nuevas contrataciones en la región. En 2021, Immuta amplió aún más su red de socios de las principales plataformas de datos en la nube, con diversas integraciones nativas para incluir a Snowflake, Databricks, Amazon, Google, Azure y Starburst Snowflake, Databricks, Amazon, Google, Azure y Starburst.

"Con esta asociación más amplia, los clientes empresariales pueden beneficiarse tanto de las políticas de datos nativas de Snowflake para el gobierno de datos, como del método simple, centralizado y completo que ofrece Immuta para gestionar y automatizar la política de datos dentro de flujos de trabajo específicos", subrayó Christian Kleinerman, vicepresidente ejecutivo de Productos de Snowflake. "Juntos, los clientes tienen una solución para una aplicación más fluida de la política de datos, lo que en última instancia permite un mayor valor para el cliente. Esperamos con ansias colaborar con Immuta en las próximas etapas de su crecimiento".

Acerca de Immuta

Immuta es líder del mercado en acceso seguro a datos y les otorga a los equipos de datos una plataforma universal para controlar el acceso a conjuntos de datos analíticos en la nube. Sólo Immuta puede automatizar el acceso a los datos descubriendo, protegiendo y supervisando los datos. Las organizaciones impulsadas por los datos de todo el mundo confían en Immuta para agilizar los plazos de acceso a los datos, compartir de forma segura más datos con más usuarios y mitigar el riesgo de fugas y violaciones de datos. Fundada en 2015, Immuta tiene su sede en Boston, Massachusetts. Para saber más sobre las carreras de Immuta, haga clic aquí.

