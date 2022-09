Comunicado de prensa de Business Wire: Ikotek

Ikotek, el principal fabricante de diseños originales (ODM) y proveedor de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) de IoT, anuncia la ampliación de su equipo directivo con veteranos del sector y continúa con sus enérgicos planes de crecimiento para la empresa.

Ikotek - Your Trusted IoT ODM Partner (Photo: Business Wire)

Con sede en San Diego (EE. UU.), Ikotek ofrece una ventanilla única para soluciones de IoT que abarcan el diseño y el desarrollo, el desarrollo de hardware, las pruebas y la verificación, la validación de productos, el desarrollo de software, la fabricación y la certificación, ofreciendo productos y servicios de alta calidad para reducir la complejidad, acelerar el tiempo de comercialización, eliminar el riesgo y reducir los costos. La empresa ya ha diseñado, fabricado y enviado millones de dispositivos de IoT desde su creación.

Ikotek, el único ODM global con sede en EE. UU. centrado exclusivamente en el IoT, combina la consultoría de diseño descentralizada con la gestión de programas, la I+D, el abastecimiento, las pruebas y la producción en sus propias instalaciones de fabricación y en las de terceros para producir diseños para nuestros clientes. Con una amplia variedad de proyectos de IoT en curso, como el seguimiento de activos, cámaras testigos, PDAs y dispositivos de mano, dispositivos de punto de venta (POS) y hardware para redes inteligentes y despliegues de medición, el enfoque principal de Ikotek es el mercado empresarial, ya que busca desarrollar soluciones para aprovechar al máximo el IoT a escala.

Dirigida por el director ejecutivo, Joe Peterson, que cuenta con más de 27 años de experiencia en los sectores de la telefonía móvil y el IoT en Estados Unidos y en el extranjero, Ikotek ha reunido un equipo de veteranos del sector para ampliar su visión de convertirse en el ODM del IoT más fiable en el mundo. Las recientes incorporaciones al equipo de dirección ejecutiva con sede en EE. UU. incluyen las siguientes:

Bill Leunis, el vicepresidente de Finanzas, que aporta una amplia experiencia en finanzas, operaciones y gestión general en organizaciones de fabricación y EMS. Anteriormente, ha dirigido las finanzas en divisiones de grandes empresas multinacionales de entre 500 y 20.000 personas. Además, ha ejercido como director financiero de una empresa, dirigiendo todos los aspectos desde su adquisición hasta su salida a bolsa durante ocho años después de salir a bolsa.

Tim Newberg, vicepresidente de ventas para Estados Unidos y Canadá, se ha incorporado con más de 25 años de experiencia y liderazgo en los sectores de la tecnología inalámbrica, la banda ancha, la electrónica de consumo y el IoT masivo. Desde la estrategia de hardware y software hasta el marketing de productos, las ventas y el desarrollo empresarial, ha ocupado puestos ejecutivos de alto nivel en empresas como Texas Instruments, Broadcom, Sequans, Rootmetrics, Polte y Sercomm.

Steve Burrington, responsable de ingeniería en Norteamérica, es un veterano con 25 años de experiencia en equipos de desarrollo de productos inalámbricos de tamaño grande y mediano. Anteriormente fue vicepresidente de Ingeniería en CalAmp para los productos telemáticos de la empresa. Tiene una amplia experiencia en la puesta en el mercado de una amplia gama de productos, a través del desarrollo orgánico y las asociaciones JDM. Además, ha desempeñado funciones de vicepresidente de Ingeniería en Netgear y Sierra Wireless.

Estas incorporaciones al equipo directivo de Ikotek han sido respaldadas por contrataciones en toda la empresa e Ikotek cuenta ahora con más de 350 empleados dedicados a la I+D y sigue incorporando empleados semanalmente.

"Hemos visto un increíble aumento de nuevos clientes en el último año y estamos entusiasmados de llevar nuestras capacidades y ventajas únicas de ODM a los clientes", afirmó Peterson. "Apoyar a nuestros clientes con un rápido tiempo de comercialización, experiencia líder en la industria de IoT y servicios y soluciones rentables es fundamental durante un momento en el que la transformación digital está creciendo en todas las industrias. Para ayudar a gestionar el crecimiento, la excelencia comercial y los nuevos clientes, estoy encantado de dar la bienvenida a estas tres capacidades líderes en IoT y ODM a nuestro equipo directivo. Nuestro objetivo es servir a nuestros clientes con expertos locales en Norteamérica, Europa y APAC para que podamos asegurar que Ikotek está cerca de nuestros clientes y tiene una comprensión local de sus necesidades".

Ikotek se dirige a los clientes del mercado medio de IoT en respuesta a la creciente demanda de diseño y construcción de productos. El espíritu de la empresa es ofrecer a los clientes una ventaja competitiva, a través de la reducción de costos, y permitir un ahorro sustancial en los costos de diseño, fabricación y certificación de sus dispositivos. Además, Ikotek se centra en llevar los proyectos de los clientes de la idea al mercado en un tiempo récord. En menos de tres meses, Ikotek ha proporcionado servicios ODM descentralizados que llevaron un complejo dispositivo IoT al mercado, incluido el diseño, el desarrollo y la fabricación.

"Ikotek existe para convertir los sueños de los dispositivos de nuestros clientes en la realidad del IoT", agregó Peterson, señalando que las formas en que la empresa puede ayudar se enumeran en www.ikotek.com. "Estamos dispuestos a convertirnos en el socio indispensable de los clientes para llevar sus innovaciones desde el concepto hasta el lanzamiento de productos de gran volumen en los mercados globales".

Acerca de Ikotek

Ikotek es el ODM del IoT. Con una amplia variedad de proyectos de IoT actualmente en marcha, nuestro enfoque principal es el mercado empresarial que busca desarrollar soluciones para aprovechar al máximo el IoT. Abarcamos tecnologías que van desde la conectividad celular, incluida la NB-IoT y 5G, hasta las conexiones por satélite y desde las tecnologías de la información bien establecidas hasta las relativamente nuevas, como el IoT con inteligencia artificial (AIoT).

Para obtener más información, visite www.ikotek.comLinkedIn

Contacto

info@ikotek.com

